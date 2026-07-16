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österreichischer Aktien
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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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16.07.2026, 567 Zeichen

Um 12:30 liegt der ATX mit -0.35 Prozent im Minus bei 6449 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.08% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +4.56% auf 20.85 Euro, dahinter Palfinger mit +1.79% auf 32.675 Euro und Semperit mit +1.45% auf 15.725 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24824 ( -0.70%, Ultimo 2025: 24490, 2.08% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Healthineers mit +0.66% auf 34.98 Euro, dahinter BASF mit +0.37% auf 48.115 Euro und SAP mit +0.25% auf 137.32 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.07.)


(16.07.2026)

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    Autor: Christian Drastil

    16.07.2026, 567 Zeichen

    Um 12:30 liegt der ATX mit -0.35 Prozent im Minus bei 6449 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.08% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +4.56% auf 20.85 Euro, dahinter Palfinger mit +1.79% auf 32.675 Euro und Semperit mit +1.45% auf 15.725 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 24824 ( -0.70%, Ultimo 2025: 24490, 2.08% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Healthineers mit +0.66% auf 34.98 Euro, dahinter BASF mit +0.37% auf 48.115 Euro und SAP mit +0.25% auf 137.32 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.07.)


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