(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
16.07.2026, 567 Zeichen
Um 12:30 liegt der ATX mit -0.35 Prozent im Minus bei 6449 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.08% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +4.56% auf 20.85 Euro, dahinter Palfinger mit +1.79% auf 32.675 Euro und Semperit mit +1.45% auf 15.725 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24824 ( -0.70%, Ultimo 2025: 24490, 2.08% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Healthineers mit +0.66% auf 34.98 Euro, dahinter BASF mit +0.37% auf 48.115 Euro und SAP mit +0.25% auf 137.32 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.07.)
Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Porr, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Amag, Polytec Group, SBO, Palfinger, FACC, CA Immo, Uniqa, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Semperit, BKS Bank Stamm, Bawag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, RHI Magnesita, VIG, Zalando, Fresenius Medical Care, MTU Aero Engines, Infineon, Ströer, Amazon, Wienerberger.
Random Partner
EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Frequentis, Agrana und Verbun...
» Börsepeople im Podcast S25/14: Andrea Maier
» One Villas: Wie eine Ex-Bankerin mit KI-gestütztem Ferienimmobilien-Mana...
» Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz
» ATX-Trends: Bajaj Mobility, Zumtobel ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Lara Vadlau, ASML, Bajaj Mobility, AT&S...
» Österreich-Depots: Konsolidierungsphase (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.7.: AT&S-Day (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Julia Bunz (audio cd.at)
» Wiener Börse Party feiert Jubiläum: 1200 Folgen und ein Markt im Detail ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Freque...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
- Neue Bilder: Lucia Mayr-Harting, Rudi Zipfelmayer...
- Börsepeople im Podcast S25/14: Andrea Maier
- Reploid mit deutlichem Wachstum in 2025
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
Featured Partner Video
The Story Behind My Song: Market & Me (Wiener Börse Party Signature Song)
Unter http://www.audio-cd.at/music sind die "Audio CD Allstars" gestartet. Seit Anfang 2026 gibt es monatlich einen Song, damit man u.a. a...
Books josefchladek.com
Harry Gruyaert
Irish Summers
2020
Gallery Fifty One
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute
Ola Rindal
Stains & Ashes
2025
Poursuite
16.07.2026, 567 Zeichen
Um 12:30 liegt der ATX mit -0.35 Prozent im Minus bei 6449 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.08% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +4.56% auf 20.85 Euro, dahinter Palfinger mit +1.79% auf 32.675 Euro und Semperit mit +1.45% auf 15.725 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24824 ( -0.70%, Ultimo 2025: 24490, 2.08% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Healthineers mit +0.66% auf 34.98 Euro, dahinter BASF mit +0.37% auf 48.115 Euro und SAP mit +0.25% auf 137.32 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.07.)
Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Porr, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Amag, Polytec Group, SBO, Palfinger, FACC, CA Immo, Uniqa, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Semperit, BKS Bank Stamm, Bawag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, RHI Magnesita, VIG, Zalando, Fresenius Medical Care, MTU Aero Engines, Infineon, Ströer, Amazon, Wienerberger.
Random Partner
EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Frequentis, Agrana und Verbun...
» Börsepeople im Podcast S25/14: Andrea Maier
» One Villas: Wie eine Ex-Bankerin mit KI-gestütztem Ferienimmobilien-Mana...
» Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz
» ATX-Trends: Bajaj Mobility, Zumtobel ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Lara Vadlau, ASML, Bajaj Mobility, AT&S...
» Österreich-Depots: Konsolidierungsphase (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.7.: AT&S-Day (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Julia Bunz (audio cd.at)
» Wiener Börse Party feiert Jubiläum: 1200 Folgen und ein Markt im Detail ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Freque...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
- Neue Bilder: Lucia Mayr-Harting, Rudi Zipfelmayer...
- Börsepeople im Podcast S25/14: Andrea Maier
- Reploid mit deutlichem Wachstum in 2025
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
Featured Partner Video
The Story Behind My Song: Market & Me (Wiener Börse Party Signature Song)
Unter http://www.audio-cd.at/music sind die "Audio CD Allstars" gestartet. Seit Anfang 2026 gibt es monatlich einen Song, damit man u.a. a...
Books josefchladek.com
Eva Chupikova
Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
2026
Self published
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
Antonio Moreno
Cuaderno de campo
2025
Self published
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books