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Börsegeschichte 16.7.: AT&S-Day (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

16.07.2026, 896 Zeichen

IPOs:
16.07.1992: Binder: Binder mit IPO in Wien. Emissionserlös war 99 Mio. ATS.
16.07.1999: AT&S: AT&S mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 88 Mio. Euro (dazu Greenshoe 12 Mio. Euro).

Negative Serie in Tagen:
16.07.2008: Agrana: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 16.07.2008) zum Kalender

Negative Serie in Performance:
16.07.2008: Agrana: Schlechteste Performance Serie: -27.02% (11 Tage von Kurs 17.3 Euro auf 12.625 Euro, die Serie endete am 16.07.2008), ein Alpha von -17.20 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 16. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.07. beträgt 0,07%. Der beste 16.07. fand im Jahr 2009 mit 1,50%statt, der schlechteste 16.07. im Jahr 2010 mit -1,88%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.07.)


(16.07.2026)

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Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

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    Autor: Börse Geschichte

    16.07.2026, 896 Zeichen

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    16.07.1992: Binder: Binder mit IPO in Wien. Emissionserlös war 99 Mio. ATS.
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