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österreichischer Aktien
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Nachlese: Julia Bunz (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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16.07.2026, 757 Zeichen

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/4p29rzkABW3YaUXaNO0n34
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- Julia Bunz läutet mit der Opening Bell für Mittwoch die neue Season presented by oekostrom AG ein. Die Ex-Bankerin ist Founder und Managing Director von One Villas e.u., dazu wird am Freitag ein Börsepeople Podcast gesendet
- Börse Frankfurt: DAX nun knapp unter 25.000
- am Ende singe ich mit einer A Capella Gruppe Only You
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.07.)


(16.07.2026)

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Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

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    Autor: Christian Drastil

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