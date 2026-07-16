» Nachlese: Julia Bunz (audio cd.at)

16.07.2026, 757 Zeichen

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/4p29rzkABW3YaUXaNO0n34

- ATX leichter

- Sommerloch, aber doch nicht wirklich ...

- Palfinger gesucht

- PIR-News zu Kontron

- Vintage zu AT&S und Bawag-Serie wird mächtiger und mächtiger

- Julia Bunz läutet mit der Opening Bell für Mittwoch die neue Season presented by oekostrom AG ein. Die Ex-Bankerin ist Founder und Managing Director von One Villas e.u., dazu wird am Freitag ein Börsepeople Podcast gesendet

- Börse Frankfurt: DAX nun knapp unter 25.000

- am Ende singe ich mit einer A Capella Gruppe Only You

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.07.)

(16.07.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Porr, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Amag, Polytec Group, SBO, Palfinger, FACC, CA Immo, Uniqa, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Semperit, BKS Bank Stamm, Bawag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, RHI Magnesita, VIG, Zalando, Fresenius Medical Care, MTU Aero Engines, Infineon, Ströer.

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