Nachlese: Andreas Opelt Saubermacher, Elisabeth Niedereder Tristyle (audio cd.at)

04.03.2026, 1523 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8462

Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New York und Führungsjobs bei u.a. Newcon und Infonova. Mitte der 10er wechselte Andreas zu Saubermacher, zunächst als Managing Director Sales. Wir sprechen einerseits über Eva Naux, Horst Pirker, Hans und Rudi Roth, Leadership in Waste Intelligence, kleine Mistkübelgeschenke, Agilität und Kreislaufwirtschaft. Andererseits über ein Beinahe-IPO seinerzeit und den Status Quo jetzt. Und finally auch über Oxford, Kampfsport und Eishockey samt Liga.

https://saubermacher.com

TFC-Podcast Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/7846

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8461

- ATX zu Mittag vier Prozent im Minus

- Schade, dass dieses Unternehmen nicht gelistet ist

- Research zu DO & CO, Flughafen Wien, Erste Group, News zu Strabag, Porr, Frequentis, Wiener Börse-Handelsvolumen

- Elisabeth Niedereder läutet die Opening Bell für Dienstag. Die insgesamt 26fache Staatsmeisterin über 400m, 800m und 1500m ist mit ihrer Firma Tristyle und dem Claim "Push your limit" unterwegs

- Vintage zu Strabag

- Börse Frankfurt: DAX ebenfalls markant schwächer, Deutsche Börse erneut gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.03.)

(04.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast

Bildnachweis

1. mind the #gabb





