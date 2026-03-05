SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Ultraschallgestütztes Dry Needling: Neuer Standard bei chronischen Schmerzen ( Finanztrends)

05.03.2026, 5157 Zeichen

Eine neue Studie und die Einführung einer spezialisierten Therapie in den USA markieren einen internationalen Trend: Die Verschmelzung von traditioneller Nadeltechnik mit moderner Bildgebung wird zum Gamechanger in der Schmerztherapie.

Ultraschallgestütztes Dry Needling etabliert sich als präzise, evidenzbasierte Alternative für Millionen Patienten mit chronischen muskuloskelettalen Beschwerden. Diese Entwicklung wird durch eine umfangreiche bibliometrische Analyse im Fachjournal Frontiers in Neurology untermauert, die am 3. März 2026 veröffentlicht wurde. Parallel startete in einer Praxis in Texas ein spezialisiertes Programm – ein Beleg für den globalen klinischen Wandel.

Von der manuellen Kunst zur präzisen Technologie

Dry Needling, das gezielte Setzen feiner Nadeln in myofasziale Triggerpunkte, ist keine neue Methode. Bislang verließen sich Therapeuten jedoch auf Oberflächenanatomie und manuelles Tasten. Die Integration von Echtzeit-Ultraschall revolutioniert diesen Prozess jetzt weltweit.

Der Clou: Der Behandler sieht auf dem Bildschirm genau, wo die Nadel im Gewebe platziert wird. So können tiefe Muskelgruppen sicher anvisiert und kritische Blutgefäße oder Nerven umgangen werden. „Diese Präzision steigert die Patientensicherheit und das Vertrauen enorm“, erklärt ein Experte. Besonders bei hartnäckigen Schmerzen in Wirbelsäule, Hüfte oder Schulter zeigt die bildgesteuerte Technik ihre Stärke. Sie macht die Therapie zu einer echten Option für Patienten, bei denen Standard-Physiotherapie oder Spritzen versagt haben.

Wissenschaft gibt grünes Licht

Der klinische Trend erhält kräftigen Rückenwind aus der Forschung. Die neue Studie analysierte globale Daten von 2006 bis 2025 aus zwei großen wissenschaftlichen Datenbanken. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Forschung zur schmerzlindernden Wirkung von Dry Needling nimmt stetig zu, die Wirkmechanismen auf neuromuskulärer Ebene sind besser verstanden denn je.

Die Wissenschaftler betonen, dass die Ultraschallführung der nächste logische Schritt zur Standardisierung ist. Sie ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse in klinischen Studien und befördert das Dry Needling so aus der Nische der Alternativmedizin in den Mainstream der evidenzbasierten Schmerztherapie.

Hohe Nachfrage treibt Verbreitung voran

Die Nachfrage nach wirksamen, medikamentenfreien Schmerztherapien ist hoch. Bislang bremsten der Schulungsaufwand und die spezielle Ausrüstung die Verbreitung der Ultraschall-Methode. Doch das ändert sich gerade.

Aktive Erwachsene, Sportler und Patienten mit langjährigen chronischen Schmerzen suchen gezielt nach Anbietern mit dieser Präzisionstechnologie. Erste Berichte aus neuen Programmen zeigen Erfolgsquoten von über 80 Prozent bei Schmerzreduktion und funktioneller Verbesserung. Kliniken, die die Technik anbieten, kombinieren sie meist mit orthopädischer Rehabilitation und manueller Therapie – ein multimodaler Ansatz, wie er aus der Spitzensportmedizin bekannt ist.

Auch bei komplexen Schmerzbildern wirksam

Die Methode hilft nicht nur bei einfachen Verspannungen. Sie erweist sich als besonders effektiv bei komplexen neuromuskulären Erkrankungen wie chronischen Rückenschmerzen, neuropathischen Schmerzen oder schwerem myofaszialem Schmerzsyndrom.

Der Ultraschall erlaubt es, tiefe Strukturen wie den Quadratus lumborum im Rücken präzise anzusteuern. Sogar die lokale Zuckungsreaktion des Muskels – ein Reflex, der die erfolgreiche Lösung eines Triggerpunkts anzeigt – lässt sich live auf dem Bildschirm verfolgen und objektiv bestätigen. Für Patienten mit komplexen regionalen Schmerzsyndromen, bei denen herkömmliches Abtasten zu schmerzhaft oder ungenau wäre, ist dieser gezielte Ansatz ein großer Fortschritt.

Paradigmenwechsel in der Schmerztherapie

Die Fusion von traditioneller Nadeltechnik und Hightech-Bildgebung markiert einen Paradigmenwechsel. Sie überbrückt die Lücke zwischen östlich inspirierten Meridiantherapien und westlicher, evidenzbasierter Sportmedizin.

Diese hybride Herangehensweise erhöht nicht nur die Glaubwürdigkeit des Dry Needling bei skeptischen Medizinern. Sie ebnet auch den Weg für standardisierte Leitlinien und mögliche Erstattungsmodelle der Krankenkassen. In Zeiten der Opioidkrise sind zielgenaue, nicht-medikamentöse Therapien ohne Abhängigkeitsrisiko hoch im Kurs.

Experten gehen davon aus, dass sich die Methode rasant verbreiten wird, sobald die Kosten für portable Ultraschallgeräte weiter sinken und spezielle Fortbildungen zugänglicher werden. Die Zukunft des Ultraschall-gestützten Dry Needling ist vielversprechend – für Therapeuten und Patienten gleichermaßen.


(05.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




 

    (05.03.2026)

