Intervallfasten: Kein Wundermittel zum Abnehmen, aber für die Gesundheit ( Finanztrends)

Neue Studien entzaubern Intervallfasten als Diät-Wunder – zeigen aber starke Effekte auf Stoffwechsel und Entzündungen. Eine groß angelegte Übersichtsarbeit des Cochrane-Netzwerks kommt zu einem ernüchternden Ergebnis: Beim reinen Gewichtsverlust schneidet der zeitweise Nahrungsverzicht nicht besser ab als herkömmliche Diäten. Gleichzeitig belegen aktuelle klinische Studien aus dem Frühjahr 2026 signifikante Vorteile für die Blutzuckerkontrolle und die Linderung chronischer Darmentzündungen.

Die Metaanalyse wertete 22 Studien mit fast 2.000 übergewichtigen Erwachsenen aus. Das Fazit der Forscher um Dr. Luis Garegnani ist klar: Der durchschnittliche Gewichtsverlust durch Intervallfasten unterschied sich kaum von dem klassischer Diäten. Über bis zu zwölf Monate verloren die Teilnehmer nur etwa drei bis fof Prozent ihres Ausgangsgewichts.

Ein Verlust gilt erst ab fünf Prozent als klinisch bedeutsam. „Der enorme Hype in den sozialen Medien ist durch die Beweislage nicht gerechtfertigt“, so das Forscherteam. Für manche Menschen bleibe die Methode dennoch eine praktikable Option.

So funktionieren die populären Fasten-Modelle

Warum ist Intervallfasten dann so beliebt? Die Antwort liegt in der einfachen Anwendung. Studien untersuchen vor allem drei Modelle: Die 16:8-Methode mit einem achtstündigen Essensfenster, die 5:2-Diät mit zwei starken Kalorienreduktionstagen pro Woche und das alternierende Fasten.

Viele empfinden diesen Ansatz als weniger einschränkend als ständiges Kalorienzählen. Der Erfolg hänge maßgeblich von der langfristigen Durchhaltefähigkeit ab, betonen Wissenschaftler.

Der echte Gewinn: Stoffwechsel im Turbo-Modus

Die wahren Stärken des Fastens zeigen sich nicht auf der Waage, sondern im Körperinneren. Aktuelle Analysen belegen signifikante metabolische Vorteile. Längere Essenspausen senken den Insulinspiegel und zwingen den Körper, auf Fettreserven zurückzugreifen.

Besonders das „frühe zeitlich begrenzte Essen“ liefert konstante Vorteile für die Blutzuckerkontrolle. Der Verzicht auf späte Mahlzeiten kann den Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) nachhaltig senken – ein wichtiger Baustein für Menschen mit Diabetes-Risiko. Jüngste Publikationen zeigen zudem positive Effekte auf das Darm-Mikrobiom.