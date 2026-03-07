SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Amundi Klima ETF: Monatlicher Check ( Finanztrends)

07.03.2026, 3519 Zeichen

Der Amundi Euro iStoxx Climate PAB ETF beendet die erste Märzwoche mit einer konsequenten Ausrichtung auf die Dekarbonisierung der Eurozone. Während herkömmliche Indexfonds oft träge reagieren, setzt dieser ETF auf eine deutlich höhere Taktung bei der Portfolioanpassung. Doch warum ist dieser monatliche Rhythmus für Anleger so entscheidend?

Strenge Vorgaben für den CO2-Ausstoß

Der Fonds bildet den EURO iSTOXX Ambition Climat PAB Index ab, dessen Kriterien über die Mindestanforderungen der EU-Verordnung für Paris-konforme Benchmarks hinausgehen. Ein zentraler Punkt ist die Reduzierung der CO2-Intensität: Das Portfolio startet mit einem Abschlag von 60 % gegenüber dem breiten Eurozone-Markt. Damit liegt die Schwelle über dem Standardwert von 50 %, den viele vergleichbare Produkte anvisieren.

Zusätzlich muss der Index eine jährliche Eigen-Dekarbonisierung von mindestens 7 % nachweisen. Dieser Mechanismus führt zu einer strukturellen Bevorzugung von Unternehmen, die sich wissenschaftlich fundierte Klimaziele gesetzt haben. Branchen mit hohen Emissionen werden strenger gefiltert, sofern sie keine glaubwürdigen Transformationspfade aufzeigen können.

Monatliche Dynamik statt Quartalsberichte

Ein wesentliches Merkmal gegenüber klassischen Aktienindizes ist die Frequenz der Überprüfung. Der zugrunde liegende Index wird monatlich statt nur quartalsweise angepasst. Diese engmaschige Kontrolle stellt sicher, dass das Portfolio jederzeit der angestrebten Dekarbonisierungskurve folgt und unmittelbar auf neue Emissionsdaten reagieren kann.

In den kommenden Tagen stehen die Ergebnisse der Überprüfung für März 2026 an. In diesen Zyklus fließen die neuesten Nachhaltigkeitsberichte der Eurozone-Unternehmen ein. Solche monatlichen Updates führen regelmäßig zu Verschiebungen bei den Gewichtungen, um die strikte Ausrichtung auf das globale 1,5-Grad-Erwärmungslimit beizubehalten.

Regulatorischer Rahmen und Wettbewerb

Der ETF ist nach der Offenlegungsverordnung (SFDR) als Artikel-8-Produkt klassifiziert. Damit bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein primäres nachhaltiges Investitionsziel im Sinne von Artikel 9.

Im Wettbewerbsumfeld der ESG-Produkte differenziert sich der ETF vor allem durch die 60-prozentige CO2-Reduktionsuntergrenze. Marktteilnehmer beobachten dabei zunehmend, wie sich die monatlichen Anpassungen auf den Tracking Error im Vergleich zu traditionellen Benchmarks auswirken. Mit dem Abschluss der März-Überprüfung wird konkret deutlich, welche Unternehmen ihre Klimaversprechen einhalten konnten und im Index verbleiben.

(07.03.2026)

