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Die Plauderläufe sind zurück (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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05.05.2026, 1107 Zeichen

Um 12:06 liegt der ATX mit +0.91 Prozent im Plus bei 5789 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.68% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.67% auf 13.47 Euro, dahinter Bawag mit +2.37% auf 146.9 Euro und Uniqa mit +2.20% auf 16.29 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24248 (+1.07%, Ultimo 2025: 24490, -2.04% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.79% auf 1440.8 Euro, dahinter Commerzbank mit +3.29% auf 35.14 Euro und Infineon mit +2.99% auf 58.51 Euro.

Die Plauderläufe sind zurück: Im Jahr 2026 gibt es die Comebacks vieler Aktivitäten, zb http://www.openingbell.eu . Ich habe von 2017 bis "Ende Pandemie" auch an die 200 Plauderläufe, meist im Business-Zusammenhang statt (für mich) nerviger Kaffeehaus-Treffen, gemacht. Auch da gibt es ein Comeback heuer ... die Diashow hat eine (wiederum "für mich") tolle ID: https://www.photaq.com/page/index/4200 : 42 als Antwort auf alle Fragen, 420 als Seitenanzahl des Fanboy-Buchs und 4200 jetzt die Diashow für die Plauderläufe. Wer mal laufen mag, kann sich ja melden!

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.05.)


(05.05.2026)

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