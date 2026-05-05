Die Plauderläufe sind zurück (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
05.05.2026, 1107 Zeichen
Um 12:06 liegt der ATX mit +0.91 Prozent im Plus bei 5789 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.68% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.67% auf 13.47 Euro, dahinter Bawag mit +2.37% auf 146.9 Euro und Uniqa mit +2.20% auf 16.29 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24248 (+1.07%, Ultimo 2025: 24490, -2.04% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.79% auf 1440.8 Euro, dahinter Commerzbank mit +3.29% auf 35.14 Euro und Infineon mit +2.99% auf 58.51 Euro.
Die Plauderläufe sind zurück: Im Jahr 2026 gibt es die Comebacks vieler Aktivitäten, zb http://www.openingbell.eu . Ich habe von 2017 bis "Ende Pandemie" auch an die 200 Plauderläufe, meist im Business-Zusammenhang statt (für mich) nerviger Kaffeehaus-Treffen, gemacht. Auch da gibt es ein Comeback heuer ... die Diashow hat eine (wiederum "für mich") tolle ID: https://www.photaq.com/page/index/4200 : 42 als Antwort auf alle Fragen, 420 als Seitenanzahl des Fanboy-Buchs und 4200 jetzt die Diashow für die Plauderläufe. Wer mal laufen mag, kann sich ja melden!
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.05.)
Wiener Börse Party #1148: ATX macht nach schlechten Politik-Signalen wieder gut, FACC gesucht, kein Sound of Silence beim Trading Volume
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