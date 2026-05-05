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LinkedIn-NL: Das Comeback der Plauderläufe

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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05.05.2026, 4346 Zeichen

Im Jahr 2026 gibt es die Comebacks vieler Aktivitäten, zb http://www.openingbell.eu .  Ich habe von 2017 bis "Ende Pandemie" auch an die 200 Plauderläufe, meist im Business-Zusammenhang statt (für mich) nerviger Kaffeehaus-Treffen, gemacht. Auch da gibt es ein Comeback heuer ... die Diashow hat eine (wiederum "für mich") tolle ID: https://www.photaq.com/page/index/4200 : 42 als Antwort auf alle Fragen, 420 als Seitenanzahl des Fanboy-Buchs und 4200 jetzt die Diashow für die Plauderläufe. Wer mal laufen mag, kann sich ja melden!

Und Podcasts:

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8660 - ATX zum Mai-Start etwas leichter - AT&S und Polytec erneut gesucht - PIR-News zu Semperit, Polytec, Erste Group, RBI, Plus-Minus-Liste von Alois Wögerbauer - Markus Jordan läutet die Opening Bell für Montag. Der Monatsbeginn an den Börsen ist stets ein beliebter Tag für ETF-Sparpläne und der Gründer von extraETF.com ist ein perfekter Opener dafür - Börse Frankfurt etwas leichter, Rheinmetall gesucht - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8659/ - Judith Pap ist Sprecherin, Schauspielerin und beim Kinderradio zuständig für Sales, Marketing und Programm, aber natürlich auch als Sprecherin im Einsatz. Und sie hat starke Wurzeln und umso stärkeres Know-How im Hörspiel-Bereich - da ich im Herbst selbst ein Hörspiel machen will (eine Premiere rund um die Börse, aber garantiert spassig ...), gibt es da natürlich viel zu plaudern. So zum Beispiel über Hörspiel-Prägung von Kindheit an, über das Arbeiten mit Hörspiel-Vorbildern bei der Lauscherlounge in Berlin, über Audioamo (Name als Programm), Karaoke und Kinderradio, wo Judith mit Business-Kunden schöne Kooperationen entwirft. Auch ein spannendes AudioGuides-Projekt in den Wiener Bezirks- und Sondermuseen, Sebastian Fitzek, Daniel Craig und Thomas Rybnicek werden erwähnt. Judith gibt viele Antworten, aber es besuchen uns auch mehrmals drei ??? beim Hören dieser Folge. https://www.meinkinderradio.at Melanie`s Einspieler: Soley, Wien 20 . https://www.soley.at/startseite https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/ https://www.mischek.at/de Kontakt: hallo@strabag-real-estate.combzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

- ÖTV-Spitzentennis-Podcast https://audio-cd.at/page/podcast/8657 : Woche 18 brachte erneut 2026er-Rekorde im Platzziffer- und Punkte-Ranking. Die win2day-Spielerin der Woche ist zum 4. Mal Anastasia Potapova, Lukas Neumayer gehört ebenfalls vor den Vorhang. Es geht nach oben mit dem österreichischen Spitzentennis. https://mumak.me https://www.win2day.at

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8655/ - Hugo Brock ist bei der wikifolio Technologies AG im Service-Team für Market Operations zuständig, ich bin mit ihm telefonisch (Erfurt, D) verbunden. Wir starten mit der Ausbildung zum Frisör und dem frühen, intensiven Auseinandersetzen mit dem Handeln von Aktien, Stichworte +4000 Orders/Jahr, Newstrading, DPA-Ticker, Vi Trade, wikifolio. Seit Sommer 2024 ist Hugo für wikifolio tätig, da geht es um u.a. Kundenanliegen (ich hatte eines in dieser Woche), Trader:innen-Onboarding, Messen, Kapitalmassnahmen, Risikomanagement, Datenqualität, Wohlverhältensregeln, KYC und vieles mehr. Mein Fazit: Da kennt sicher einer aus. http://www.wikifolio.com Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella Dominik Doster: https://www.wikifolio.com/de/at/p/dominikdoster21 Andreas Kern: https://audio-cd.at/page/podcast/6264 Julia Lackner: https://audio-cd.at/page/podcast/6982 Daniel Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8445 Melanie`s Einspieler Deutschland: https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/projekt/postareal-leonberg/ https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/ Kontakt: hallo@strabag-real-estate.combzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8658kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Ab sofort lese ich hier auch in unregelmässigen Abständen Texte, Passagen oder Postings, die mich irgendwie erreicht haben. Immer mit Zustimmung Autor:in. Heute: Andrea Lehwald, sie hilft Unternehmen und Persönlichkeiten, auf LinkedIn eine Präsenz aufzubauen, die zu ihnen passt. https://www.linkedin.com/in/andrea-lehwald-a0798a9a/

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@sportgeschichte.at


(05.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1148: ATX macht nach schlechten Politik-Signalen wieder gut, FACC gesucht, kein Sound of Silence beim Trading Volume




 

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1. Plauderlauf 1: Im Rahmen des Vienna City Marathon 2026 hat unser Anwalt Johannes Pepelnik einen Halbmarathon auf der Original-Strecke, aber entgegen der Laufrichtung und natürlich vor dem Start, organisiert. Mit Verpflegung und Punk-Beat. Ich hab mich für die letzten 11k angehängt   >> Öffnen auf photaq.com

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Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

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