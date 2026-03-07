SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Freigericht setzt mit Millionen-Förderung auf Wirtschaftswachstum ( Finanztrends)

07.03.2026, 4995 Zeichen

Die hessische Gemeinde Freigericht geht mit einem Bündel aus finanziellen Anreizen und bürokratiearmen Verfahren gegen leere Kassen und für neue Unternehmen vor. Nach dem Beschluss umfassender Förderrichtlinien im Frühjahr 2025 treibt die Kommune im Main-Kinzig-Kreis nun die konkrete Umsetzung voran. Im Fokus stehen der Ausbau eines Gewerbegebiets und ein neues Dialogformat mit der Wirtschaft.

Bis zu 30 Prozent Rabatt auf Gewerbeflächen

Herzstück der Strategie sind direkte finanzielle Anreize. Seit März 2025 können Unternehmen, die kommunale Gewerbeflächen erwerben, einen Preisnachlass von bis zu dreißig Prozent erhalten. Dieser gestaffelte Rabatt wird in Zehn-Prozent-Schritten für das Erfüllen bestimmter Kriterien gewährt.

Anzeige

Wer in neue Standorte investiert, sollte auch die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten voll ausschöpfen. Dieser kostenlose Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie durch Sonderabschreibungen und das Wachstumschancengesetz Ihre Liquidität sofort spürbar optimieren. Gratis-Report: Abschreibungs-Potenziale voll nutzen

Unternehmen profitieren, wenn sie eine relevante Anzahl von Arbeitsplätzen schaffen, einen hohen Anteil an hochqualifizierten Stellen anbieten oder Ausbildungsplätze bereitstellen. Weitere Kriterien für die zehnprozentigen Abschläge sind ein hoher Innovationsgrad, signifikante Investitionskosten oder die Neugründung als Start-up. Auch lokale Betriebe, die aus Wohngebieten in ausgewiesene Gewerbezonen umziehen, sind antragsberechtigt. Das Ziel der Gemeinde ist klar: langfristige Arbeitsplätze sichern und die Gewerbesteuereinnahmen nachhaltig stärken.

One-Stop-Agency soll Bürokratie abbauen

Neben den finanziellen Vergünstigungen setzt Freigericht auf administrative Entlastung. Denn bürokratische Hürden bremsen oft Expansionen aus. Daher hat die Gemeinde die gewerbliche Entwicklung zur Chefsache erklärt und ein „One-Stop-Agency“-Modell eingerichtet.

Bürgermeister Waldemar Gogel und Erster Beigeordneter Heinz Höfler sind die primären Ansprechpartner dieser zentralen Servicestelle. Sie soll Ansiedlungsprojekte intern koordinieren, kurze Entscheidungswege garantieren und so Verfahren deutlich beschleunigen. „Klare Rahmenbedingungen und verlässliche Ansprechpartner sind für Unternehmen entscheidend“, so die Hoffnung der Verwaltung. Für Kommunen im Wettbewerb um Investitionen werden solche schlanken Strukturen immer wichtiger.

Gewerbegebiet wächst – Business Forum startet 2026

Parallel zur Umsetzung der Förderrichtlinien treibt die Gemeinde 2026 zwei große Projekte voran: die Erweiterung des Gewerbegebiets „Birkenhain“ und die Etablierung eines neuen Wirtschaftsdialogs.

Das bestehende Gebiet soll um rund 35.000 Quadratmeter wachsen. Um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln, kooperiert Freigericht seit August 2025 mit der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern. Gemeinsam führen sie eine Bedarfserhebung bei lokalen Unternehmen durch. Diese Zusammenarbeit mündet 2026 im ersten Freigericht Business Forum. Es soll den Dialog zwischen Kommunalpolitik und Wirtschaft vertiefen und die Standortbedingungen optimieren.

Anzeige

Neben kommunalen Förderungen bietet das Steuerrecht mit dem Investitionsabzugsbetrag (IAB) ein mächtiges Werkzeug, um finanzielle Mittel für geplante Anschaffungen freizusetzen. Erfahren Sie in diesem Spezial-Report, wie Sie Ihre Steuerlast legal um bis zu 50 % senken und so zukünftige Investitionen absichern. Kostenlosen IAB-Ratgeber hier herunterladen

Förderung trotz angespannter Haushaltslage

Die offensive Wirtschaftsförderung geschieht vor dem Hintergrund angespannter Kommunalhaushalte. In seiner Haushaltsrede für die Jahre 2025/2026 räumte Bürgermeister Gogel im September 2025 zwar ein Millionen-Defizit ein, betonte aber die Notwendigkeit gezielter Investitionen. Geplant sind Investitionen von fast 13 Millionen Euro in verschiedenen Bereichen – die Wirtschafts- und Infrastrukturförderung soll nicht auf der Strecke bleiben.

Wirtschaftsbeobachter sehen in Freigerichts Doppelstrategie aus finanziellen Anreizen und entbürokratisierter Verwaltung eine pragmatische Antwort auf regionale Herausforderungen. Während bundesweit über Deregulierung diskutiert wird, schafft die lokale One-Stop-Agency für Mittelständler sofort wirksame Lösungen. Die Einbindung der IHK stellt zudem sicher, dass die Planungen am Bedarf der Privatwirtschaft ausgerichtet sind.

Erfolg hängt von der Unternehmens-Resonanz ab

Ob die Strategie aufgeht, wird sich 2026 zeigen. Entscheidend ist, wie viele lokale und externe Unternehmen die Förderangebote nutzen. Die Ergebnisse der Bedarfserhebung werden die konzeptionelle Aufteilung des neuen Gewerbegebiets „Birkenhain II“ bestimmen.

Das erste Business Forum dient als wichtiges Feedback-Instrument für die Verwaltung. Sollte die Strategie den gewünschten Zuzug innovativer Firmen und Start-ups bringen, könnte das die kommunalen Kassen durch höhere Gewerbesteuern deutlich entlasten. Freigerichts umfassender Ansatz könnte so zum Vorbild für andere Kommunen im Main-Kinzig-Kreis werden.


(07.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Saharastaub taucht Deutschland in milchiges Licht ( Finanztrends)

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)

» Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)

» Meter Instruments Aktie: Infrastruktur-Trend ( Finanztrends)

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Bauwirtschaft: Zinssenkung trifft auf Mega-Baustellen ( Finanztrends)

» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)
Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)
Rock Tech Lithium Aktie: Siemens steigt ein ( Finanztrends)
Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC und Wienerberger gesucht, Christian Hromatka läutet die Bell

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    07.03.2026, 4995 Zeichen

    Die hessische Gemeinde Freigericht geht mit einem Bündel aus finanziellen Anreizen und bürokratiearmen Verfahren gegen leere Kassen und für neue Unternehmen vor. Nach dem Beschluss umfassender Förderrichtlinien im Frühjahr 2025 treibt die Kommune im Main-Kinzig-Kreis nun die konkrete Umsetzung voran. Im Fokus stehen der Ausbau eines Gewerbegebiets und ein neues Dialogformat mit der Wirtschaft.

    Bis zu 30 Prozent Rabatt auf Gewerbeflächen

    Herzstück der Strategie sind direkte finanzielle Anreize. Seit März 2025 können Unternehmen, die kommunale Gewerbeflächen erwerben, einen Preisnachlass von bis zu dreißig Prozent erhalten. Dieser gestaffelte Rabatt wird in Zehn-Prozent-Schritten für das Erfüllen bestimmter Kriterien gewährt.

    Anzeige

    Wer in neue Standorte investiert, sollte auch die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten voll ausschöpfen. Dieser kostenlose Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie durch Sonderabschreibungen und das Wachstumschancengesetz Ihre Liquidität sofort spürbar optimieren. Gratis-Report: Abschreibungs-Potenziale voll nutzen

    Unternehmen profitieren, wenn sie eine relevante Anzahl von Arbeitsplätzen schaffen, einen hohen Anteil an hochqualifizierten Stellen anbieten oder Ausbildungsplätze bereitstellen. Weitere Kriterien für die zehnprozentigen Abschläge sind ein hoher Innovationsgrad, signifikante Investitionskosten oder die Neugründung als Start-up. Auch lokale Betriebe, die aus Wohngebieten in ausgewiesene Gewerbezonen umziehen, sind antragsberechtigt. Das Ziel der Gemeinde ist klar: langfristige Arbeitsplätze sichern und die Gewerbesteuereinnahmen nachhaltig stärken.

    One-Stop-Agency soll Bürokratie abbauen

    Neben den finanziellen Vergünstigungen setzt Freigericht auf administrative Entlastung. Denn bürokratische Hürden bremsen oft Expansionen aus. Daher hat die Gemeinde die gewerbliche Entwicklung zur Chefsache erklärt und ein „One-Stop-Agency“-Modell eingerichtet.

    Bürgermeister Waldemar Gogel und Erster Beigeordneter Heinz Höfler sind die primären Ansprechpartner dieser zentralen Servicestelle. Sie soll Ansiedlungsprojekte intern koordinieren, kurze Entscheidungswege garantieren und so Verfahren deutlich beschleunigen. „Klare Rahmenbedingungen und verlässliche Ansprechpartner sind für Unternehmen entscheidend“, so die Hoffnung der Verwaltung. Für Kommunen im Wettbewerb um Investitionen werden solche schlanken Strukturen immer wichtiger.

    Gewerbegebiet wächst – Business Forum startet 2026

    Parallel zur Umsetzung der Förderrichtlinien treibt die Gemeinde 2026 zwei große Projekte voran: die Erweiterung des Gewerbegebiets „Birkenhain“ und die Etablierung eines neuen Wirtschaftsdialogs.

    Das bestehende Gebiet soll um rund 35.000 Quadratmeter wachsen. Um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln, kooperiert Freigericht seit August 2025 mit der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern. Gemeinsam führen sie eine Bedarfserhebung bei lokalen Unternehmen durch. Diese Zusammenarbeit mündet 2026 im ersten Freigericht Business Forum. Es soll den Dialog zwischen Kommunalpolitik und Wirtschaft vertiefen und die Standortbedingungen optimieren.

    Anzeige

    Neben kommunalen Förderungen bietet das Steuerrecht mit dem Investitionsabzugsbetrag (IAB) ein mächtiges Werkzeug, um finanzielle Mittel für geplante Anschaffungen freizusetzen. Erfahren Sie in diesem Spezial-Report, wie Sie Ihre Steuerlast legal um bis zu 50 % senken und so zukünftige Investitionen absichern. Kostenlosen IAB-Ratgeber hier herunterladen

    Förderung trotz angespannter Haushaltslage

    Die offensive Wirtschaftsförderung geschieht vor dem Hintergrund angespannter Kommunalhaushalte. In seiner Haushaltsrede für die Jahre 2025/2026 räumte Bürgermeister Gogel im September 2025 zwar ein Millionen-Defizit ein, betonte aber die Notwendigkeit gezielter Investitionen. Geplant sind Investitionen von fast 13 Millionen Euro in verschiedenen Bereichen – die Wirtschafts- und Infrastrukturförderung soll nicht auf der Strecke bleiben.

    Wirtschaftsbeobachter sehen in Freigerichts Doppelstrategie aus finanziellen Anreizen und entbürokratisierter Verwaltung eine pragmatische Antwort auf regionale Herausforderungen. Während bundesweit über Deregulierung diskutiert wird, schafft die lokale One-Stop-Agency für Mittelständler sofort wirksame Lösungen. Die Einbindung der IHK stellt zudem sicher, dass die Planungen am Bedarf der Privatwirtschaft ausgerichtet sind.

    Erfolg hängt von der Unternehmens-Resonanz ab

    Ob die Strategie aufgeht, wird sich 2026 zeigen. Entscheidend ist, wie viele lokale und externe Unternehmen die Förderangebote nutzen. Die Ergebnisse der Bedarfserhebung werden die konzeptionelle Aufteilung des neuen Gewerbegebiets „Birkenhain II“ bestimmen.

    Das erste Business Forum dient als wichtiges Feedback-Instrument für die Verwaltung. Sollte die Strategie den gewünschten Zuzug innovativer Firmen und Start-ups bringen, könnte das die kommunalen Kassen durch höhere Gewerbesteuern deutlich entlasten. Freigerichts umfassender Ansatz könnte so zum Vorbild für andere Kommunen im Main-Kinzig-Kreis werden.


    (07.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    Uniqa
    Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Saharastaub taucht Deutschland in milchiges Licht ( Finanztrends)

    » Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

    » Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)

    » Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)

    » Meter Instruments Aktie: Infrastruktur-Trend ( Finanztrends)

    » Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

    » Bauwirtschaft: Zinssenkung trifft auf Mega-Baustellen ( Finanztrends)

    » Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)

    » Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

    » INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
    BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
    Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)
    Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)
    Rock Tech Lithium Aktie: Siemens steigt ein ( Finanztrends)
    Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC und Wienerberger gesucht, Christian Hromatka läutet die Bell

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de