» Bell Copper Aktie: Millionen-Finanzierung gesichert ( Finanztrends)

08.03.2026, 2577 Zeichen

Bell Copper verschafft sich finanziellen Spielraum für die kommenden operativen Aufgaben. Durch eine Vereinbarung mit Crescat Capital fließen dem Unternehmen über zwei Millionen US-Dollar in Form von Wandelanleihen zu. Warum setzt der Junior-Explorer in der aktuellen Marktphase auf dieses Instrument statt auf eine klassische Kapitalerhöhung?

Die Details der Finanzierung

Gestern gab das Unternehmen den Abschluss der Finanzierung über insgesamt 2.052.000 US-Dollar bekannt. Die besicherten Wandelanleihen sind mit einem Zinssatz von 10 % pro Jahr ausgestattet. Für Investoren ist vor allem die Wandlungsstruktur entscheidend: Im ersten Jahr können die Schulden zu einem Preis von 0,06 CAD je Aktie in Eigenkapital getauscht werden. Nach Ablauf des ersten Jahres steigt dieser Wandlungspreis auf 0,10 CAD.

Zusätzlich beinhaltet der Deal 34,2 Millionen abtrennbare Warrants. Diese berechtigen den Inhaber, innerhalb der nächsten fünf Jahre weitere Aktien zu einem Festpreis von 0,15 CAD zu erwerben. Diese Struktur verbindet eine feste Verzinsung mit dem Potenzial auf künftige Kursgewinne.

Strategischer Spielraum ohne Sofort-Verwässerung

In einem volatilen Umfeld für Industriemetalle ist der Zugang zu Liquidität für Explorationsunternehmen eine Herausforderung. Junior-Explorer nutzen Wandelanleihen in solchen Phasen häufig, um die Bilanz zu stärken, ohne bestehende Aktionäre bei aktuell niedrigen Kursen sofort massiv zu verwässern.

Die Partnerschaft mit einem institutionellen Investor wie Crescat Capital signalisiert zudem eine langfristige Ausrichtung der Kapitalstruktur. Die Mittel dienen dazu, die Liquidität zu sichern und die kommenden Projektschritte planbar zu machen.

Die frischen Mittel in Höhe von gut zwei Millionen US-Dollar verschaffen Bell Copper die nötige Stabilität für die operative Planung. Durch die Kombination aus festen Zinsen und langfristigen Warrants bindet das Unternehmen Kapital an sich, das erst bei deutlich höheren Kursmarken in Eigenkapital gewandelt wird. Damit ist die Finanzierung der nächsten Entwicklungsschritte vorerst gesichert.

(08.03.2026)

