» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

Almonty Industries steht vor einem Wendepunkt. Der Wolfram-Produzent hat die Sangdong-Mine in Südkorea erfolgreich in Betrieb genommen, die Wolfram-Preise sind um über 160 Prozent gestiegen – und die Wall Street reagiert mit einer Serie von Kurszielanhebungen. DA Davidson hebt das Kursziel binnen Wochen bereits zum zweiten Mal an, diesmal auf 25 US-Dollar. Die institutionellen Investoren haben ihre Positionen massiv ausgebaut.

DA Davidson hebt Kursziel deutlich an

DA Davidson hat das Kursziel für Almonty Industries von 18 auf 25 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Analysten begründen den Schritt mit einer Versorgungskrise am Wolfram-Markt und haben ihre Preisannahmen für das Multi-Asset-Modell des Unternehmens nach oben korrigiert.

Bereits im Februar hatte DA Davidson das Kursziel von 12 auf 18 US-Dollar erhöht. Die erneute Anhebung innerhalb weniger Wochen signalisiert eine schnelle Neubewertung der Wolfram-Aussichten. Die Analysten erwarten, dass der Fastmarkets-Preis für die laufende Woche 2.000 US-Dollar pro metrischer Tonne überschreiten wird.

Die weltweite Minenwolfram-Produktion sei stark eingeschränkt, so DA Davidson. Zudem hätten sich Pulver in Verteidigungsqualität nach jüngsten Ereignissen im Nahen Osten vom Basis-Ammoniumparawolframat-Preis abgekoppelt. Die Analysten haben ihre langfristigen Basispreisannahmen bis etwa 2028 angehoben.

Sangdong-Mine: Vom Projekt zum Produzenten

Im Dezember 2025 begann Almonty mit dem kommerziellen Abbau in der südkoreanischen Sangdong-Mine. Die erste Lkw-Ladung Erz verließ die Anlage und markierte den offiziellen Start der aktiven Förderung. Die Verarbeitungsanlagen laufen planmäßig.

Das unmittelbare Ziel ist es, Phase 1 zur vollen kommerziellen Produktion zu bringen. Anschließend soll eine Phase-II-Erweiterung eingeleitet werden, die 2027 abgeschlossen sein könnte und die jährliche Kapazität potenziell auf 1,2 Millionen Tonnen erhöhen würde.

Die Sangdong-Mine gilt als strategisch wichtig für den Aufbau einer von China unabhängigen Versorgungskette für die USA und ihre Verbündeten.

Strukturelle Angebotsverknappung treibt die Bewertung

China kontrolliert schätzungsweise 75 bis 80 Prozent des weltweiten Angebots und verschärfte Ende 2025 die Exportbeschränkungen deutlich. Eine Analyse von BMO Capital Markets deutet darauf hin, dass bestimmte chinesische Wolfram-Exporte in diesem Zeitraum vorübergehend vollständig zum Erliegen kamen.

Ab 2027 werden die USA voraussichtlich Wolfram-Importe aus China für Verteidigungszwecke verbieten. Diese regulatorische Entwicklung beschleunigt die Nachfrage nach westlichen Wolfram-Quellen und kommt Produzenten außerhalb Chinas direkt zugute.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Almonty ?

Die Aktie notiert derzeit bei 18,52 US-Dollar – ein Anstieg von bemerkenswerten 860 Prozent im Jahresvergleich. Laut InvestingPro-Daten erwarten Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Der Analystenkonsensus zeigt eine starke Kaufempfehlung.

Institutionelle Investoren stocken massiv auf

Van ECK Associates Corp hat seine Position in Almonty Industries im vierten Quartal um 13.294,7 Prozent erhöht und hält nun 11.239.482 Aktien im Wert von 99,013 Millionen US-Dollar, nachdem das Unternehmen weitere 11.155.572 Aktien erworben hatte.

Encompass Capital Advisors LLC erwarb im vierten Quartal eine neue Position im Wert von 25,62 Millionen US-Dollar, während Next Century Growth Investors LLC einen neuen Anteil im Wert von 16,345 Millionen US-Dollar kaufte.

Die Zahl der Fonds, die Almonty-Aktien halten, stieg im letzten Quartal um über 55 Prozent auf 107. Bei der Finanzierung schloss Almonty 2025 zwei Kapitalerhöhungen in den USA ab und generierte Bruttoerlöse von über 219 Millionen US-Dollar.

Pipeline über Sangdong hinaus

Neben Sangdong entwickelt Almonty weitere Projekte. Dazu gehören eine geplante Kapazitätserweiterung der Panasqueira-Mine in Portugal, Ressourcendefinitionsarbeiten für das Sangdong-Molybdän-Projekt und Fortschritte beim Gertung Browns Lake-Projekt in den USA, das in der zweiten Jahreshälfte 2026 betriebsbereit sein könnte.

Auch B. Riley Financial hob sein Kursziel von 10 auf 17 US-Dollar an und bestätigte die Kaufempfehlung. Der optimistische Analystenkonsens zu Almonty beschränkt sich nicht auf ein einzelnes Analysehaus.

Quartalsberichte im Fokus

Am 19. März 2026 veröffentlicht Almonty seine Quartalszahlen. Der Bericht wird mit Spannung erwartet, da er erstmals konkrete Finanzdaten liefert, die die kombinierte Wirkung gestiegener Wolfram-Preise und des Produktionshochlaufs in Sangdong widerspiegeln. Die Zahlen werden zeigen, ob der Übergang vom Projektentwickler zum aktiven Produzenten auch finanziell Früchte trägt.

(09.03.2026)

Bildnachweis

