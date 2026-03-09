Baunatal krönt Norddeutsche Meister im Gardetanz ( Finanztrends)

09.03.2026, 3801 Zeichen

Baunatal war am Wochenende das Zentrum des karnevalistischen Tanzsports. In der ausverkauften Rundsporthalle kämpften die besten Athleten Norddeutschlands bei der 35. Norddeutschen Meisterschaft um Titel und Tickets für das Bundesfinale. Tausende Zuschauer sahen akrobatische Höchstleistungen.

Junge Talente und titelstarke Vereine glänzen

Die zwölfjährige Emma Grube aus Herne verteidigte souverän ihren Titel bei den weiblichen Junioren-Solisten. Für die Tänzerin der Großen Recklinghäuser KG Grün-Gold ist es bereits der dritte norddeutsche Meistertitel in Folge. Mit diesem Sieg sicherte sie sich das direkte Ticket für die Deutsche Meisterschaft.

Das Tanzkorps Rote Husaren Neuenkirchen dominierte in mehreren Disziplinen. Sowohl die weibliche Garde als auch der Schautanz mit einer Papageien-Choreografie siegten. Einzelathletinnen wie Luisa Welsch und Fina Höne sicherten sich durch Spitzenplatzierungen ebenfalls die Qualifikation für die nächste Runde.

Logistischer Großaufwand für tausend Aktive

Die Großenritter Carnevals Gemeinschaft 1949 Baunatal stemmte als Ausrichter den enormen Organisationsaufwand. An zwei Tagen strömten über tausend aktive Tänzer sowie Trainer und Fans in die Halle. Das massive Zuschauerinteresse unterstreicht die große Popularität dieser Sportart.

Parallel fand in Hof die 35. Süddeutsche Meisterschaft statt. Diese Aufteilung in zwei Halbfinals zeigt die immense Teilnehmerzahl im deutschen Gardetanz. Beide Veranstaltungen erfordern monatelange Planung und hunderte ehrenamtliche Helfer.

Mehr als nur Tanz: Akrobatik und extreme Fitness

Gardetanz ist Hochleistungssport. Die Choreografien fordern eine explosive Mischung aus Ausdauer, Schnellkraft und Präzision. Die Athleten trainieren ganzjährig mehrmals wöchentlich – mit Elementen aus Turnen, Leichtathletik und Ballett.

Besonders die Solisten, traditionell Tanzmariechen genannt, integrieren akrobatische Höchstschwierigkeiten wie freie Radschläge und Spagate in schnelle Schrittfolgen. Die physische Belastung während eines mehrminütigen Auftritts ist enorm. Nur Vereine mit professionellen Trainingsstrukturen und ausgebildeten Trainern schaffen es in die nationale Spitze.

Immer professioneller: Scharfe Kriterien entscheiden

Der Bund Deutscher Karneval (BDK) unterteilt die Wettbewerbe streng in Altersklassen und Disziplinen. Besonders im Schautanz sind die Ansprüche massiv gestiegen. Synchrones Tanzen reicht längst nicht mehr.

Die Juroren bewerten komplexe Hebefiguren, Formationen und thematische Umsetzung. Jedes Detail zählt: Fußstreckung, Körperhaltung, Ausstrahlung. Ein minimaler Fehler kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Diese Präzision treibt die Athleten zu ständiger Verbesserung an.

Nächster Halt: Das große Finale in Köln

Nach den Halbfinals blickt die Szene nun gespannt nach Köln. Am kommenden Wochenende steigt in der Lanxess Arena die 53. Deutsche Meisterschaft. Ausrichter ist die K.G. Holzpoeze Jonge Düren 1951 e.V.

In der größten Multifunktionshalle Deutschlands treffen die Qualifizierten aus Baunatal und Hof aufeinander. Beobachter erwarten eine extrem hohe Leistungsdichte. Für die Athleten geht es um die Krone der Saison – und um die Anerkennung für ihren anspruchsvollen Sport.

