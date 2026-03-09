SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Studie: Mehr Kraft verlängert das Leben im Alter ( Finanztrends)

09.03.2026, 4252 Zeichen

Eine neue Studie zeigt: Muskelkraft ist entscheidend für ein langes, selbstständiges Leben. Während Ausdauersport lange als Goldstandard galt, belegen aktuelle Daten einen klaren Paradigmenwechsel. Die Fitnessbranche reagiert bereits und setzt stark auf Programme für Senioren.

Mehr Griffkraft, geringeres Sterberisiko

Forscher der University at Buffalo veröffentlichten kürzlich eine große Kohortenstudie. Sie werteten Daten von knapp 5.500 Frauen zwischen 63 und 99 Jahren über acht Jahre aus. Der Fokus lag auf zwei einfachen Tests: der Griffkraft und der Zeit für fünfmaliges Aufstehen von einem Stuhl.

Die Ergebnisse sind eindeutig. Für jedes zusätzliche Kilogramm Griffkraft sank das Sterberisiko im Durchschnitt. Wer sechs Sekunden schneller vom Stuhl aufstand, hatte eine um vier Prozent reduzierte Mortalitätsrate. Dieser Effekt blieb bestehen – unabhängig davon, ob die Frauen die empfohlenen 150 Minuten Ausdauersport pro Woche schafften oder nicht.

Krafttraining schlägt reine Ausdauer

Bisher lag der Fokus der Gesundheitsvorsorge im Alter oft auf Walking oder Radfahren. Die neue Studie dreht den Spieß um. Die Autoren betonen: Ohne muskuläre Basis sind selbst alltägliche Aktivitäten kaum zu bewältigen. Wer nicht mehr aus dem Sessel kommt, kann auch keinen langen Spaziergang mehr machen.

Die Forscher berücksichtigten auch Bewegungsdaten von Sensoren und Entzündungswerte. Der lebensverlängernde Effekt der Muskelkraft blieb unter allen Bedingungen bestehen. Experten sehen darin einen essenziellen Resilienzfaktor. Für den Aufbau braucht es kein High-Tech-Studio: Einfache Übungen mit dem eigenen Körpergewicht oder Alltagsgegenständen reichen oft aus.

Fitnessbranche entdeckt die "Silver Economy"

Der demografische Wandel verändert den Markt. In den globalen Fitnesstrends für 2026 belegen Programme für ältere Erwachsene Spitzenplätze. Soziale Sportclubs für Senioren boomen, weil sie Bewegung mit Gemeinschaft verbinden.

Ist es für den Einstieg zu spät? Eine schwedische Langzeitstudie sagt: Nein. Selbst wer erst im fortgeschrittenen Alter mit regelmäßigem Training beginnt, kann seine Leistungsfähigkeit noch um fünf bis zehn Prozent steigern. Das natürliche Muskelabbau beginnt zwar schon mit Mitte 30, ist aber umkehrbar.

Wearables machen Training sicher

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Erwachsenen über 65 seit langem muskelkräftigende Aktivitäten an mindestens zwei Tagen pro Woche. Die Umsetzung wird heute oft digital unterstützt.

Moderne Fitness-Apps und Wearables helfen, Belastungsgrenzen im Blick zu behalten. Sensoren können Bewegungen überwachen und so das Verletzungsrisiko senken. Laut Analysen nutzen über 70 Prozent der Wearable-Nutzer ihre Daten aktiv, um Training und Erholung zu steuern. Diese technologische Begleitung macht Krafttraining auch für Menschen mit Vorerkrankungen zugänglich.

Vom Freizeitsport zur medizinischen Notwendigkeit

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen sind weitreichend. Die "Silver Economy" wächst zum Milliardenmarkt. Fitnessstudios rüsten um: Laufbänder mit sehr langsamen Einstiegsgeschwindigkeiten, Fahrräder mit Rückenlehnen und hydraulische Kraftgeräte werden zum Standard.

Das Image des Seniorensports hat sich gewandelt. Geht es nicht mehr um reine Beschäftigung, sondern um evidenzbasierte Prävention. Die Erkenntnis, dass Muskelkraft ein unabhängiger Prädiktor für die Sterblichkeit ist, zwingt auch Krankenkassen zum Umdenken. Präventive Programme könnten das Gesundheitssystem entlasten, indem sie Pflegebedürftigkeit hinauszögern. Krafttraining wird so zum unverzichtbaren Teil der medizinischen Grundversorgung im Alter.


(09.03.2026)

