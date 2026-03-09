TVöD 2026: Höhere Jahressonderzahlung und Zeit statt Geld ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
09.03.2026, 4571 Zeichen
Ab November 2026 erhalten Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst deutlich mehr Geld – oder mehr Freizeit. Die umfassende Reform der Jahressonderzahlung und ein neues Wahlmodell sollen den Staat als Arbeitgeber attraktiver machen.
Finanzieller Turbo für die November-Abrechnung
Die im April 2025 ausgehandelte Tarifrunde entfaltet 2026 ihre volle Wirkung. Neben einer Grundgehaltserhöhung um 2,8 Prozent ab Mai ist die Neustrukturierung der Jahressonderzahlung der zentrale Hebel. Für Personalabteilungen und Steuerberater bedeutet dies erheblichen Anpassungsbedarf bei der Gehaltsabrechnung.
Anzeige
Die neuen Tarifregelungen und das Wahlmodell erfordern eine präzise Anpassung lokaler Regelungen zwischen Dienststelle und Personalrat. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie mit professionellen Vorlagen dabei, rechtssichere Vereinbarungen für Ihre Dienststelle auszuhandeln. Muster-Dienstvereinbarung und Rechtsgrundlagen kostenlos anfordern
Die Auszahlung erfolgt weiterhin mit dem November-Gehalt. Die Berechnungsgrundlage ist der Durchschnittsverdienst aus Juli, August und September 2026. Neu ist die deutlich großzügigere Staffelung, die vor allem höhere Gehaltsgruppen begünstigt.
Bund setzt auf progressive Staffelung
Für Bundesbeschäftigte (TVöD Bund) gilt ab 2026 eine neue, progressive Skala. Sie soll den Abfluss von Fachkräften in die Privatwirtschaft stoppen.
* Entgeltgruppen E 1 bis E 8: Die Sonderzahlung steigt von 90 auf 95 Prozent eines Monatsgehalts.
* Entgeltgruppen E 9a bis E 12: Der Satz springt von 80 auf 90 Prozent.
* Entgeltgruppen E 13 bis E 15: Hier gibt es den größten Sprung – von 60 auf 75 Prozent.
Experten sehen darin eine gezielte Strategie, um hochqualifizierte Spezialisten wie Ingenieure oder IT-Experten im öffentlichen Dienst zu halten.
Kommunen vereinheitlichen auf hohem Niveau
Im kommunalen Bereich (TVöD VKA) wird es einfacher – und für viele deutlich lukrativer. Für die meisten Beschäftigten gilt ab 2026 ein einheitlicher Satz von 85 Prozent. Das ist ein gewaltiger Sprung für die mittleren und höheren Gruppen, die zuvor teils nur 51,78 Prozent erhielten. Alte interne Ungleichheiten werden so beseitigt.
Ausnahmen bestätigen die Regel: Für Pflegekräfte in Kliniken und Heimen (BT-K/BT-B) in den Gruppen E 1 bis E 8 gilt ein höherer Satz von 90 Prozent. Eine bewusste Aufwertung systemrelevanter Berufe.
Wahlmodell: Freizeit statt Geld
Die vielleicht innovativste Neuerung ist das „Zeit-statt-Geld-Wahlmodell“. Beschäftigte können ab 2026 einen Teil ihrer erhöhten Jahressonderzahlung in bis zu drei zusätzliche Urlaubstage umwandeln. Die Umsetzung regeln betriebliche Vereinbarungen vor Ort.
Anzeige
Ob Arbeitszeitmodelle oder Entgeltsysteme — der § 87 BetrVG ist das entscheidende Werkzeug für Arbeitnehmervertreter, um bei der Gestaltung moderner Arbeitsbedingungen mitzubestimmen. Sichern Sie sich das kostenlose E-Book zum „Herzstück der Mitbestimmung“ und setzen Sie Ihre Rechte bei Urlaub und Lohngestaltung effektiv durch. Gratis-Leitfaden zum § 87 BetrVG jetzt herunterladen
Dieses Modell trifft den Nerv der Zeit. Junge Generationen und Beschäftigte mit Fürsorgeaufgaben stellen Freizeit oft über finanzielle Boni. Der öffentliche Dienst positioniert sich damit als Vorreiter für moderne, flexible Vergütungsmodelle.
Steuerliche Behandlung und Sonderfälle
Für die Gehaltsabrechnung wichtig: Die Jahressonderzahlung gilt als sonstiger Bezug und wird nach der Jahreslohnsteuertabelle versteuert. Da sie auf das reguläre Novembergehalt aufschlägt, führt sie in diesem Monat oft zu einem höheren Steuersatz. Die Netto-Auszahlung fällt daher prozentual geringer aus als beim Monatsgehalt.
Ein Sonderfall bleibt: Beschäftigte der kommunalen Sparkassen erhalten keine Jahressonderzahlung, sondern eine Sparkassensonderzahlung (SSZ), die einem 13. und teilweise 14. Monatsgehalt entspricht.
Gesamtpaket mit Weitwirkung
Die Aufwertung der Sonderzahlung ist Teil eines größeren Pakets. Dazu zählen die Mai-Gehaltserhöhung, höhere Zulagen und die Möglichkeit zur freiwilligen Arbeitszeitverlängerung auf bis zu 42 Wochenstunden gegen Aufschlag.
Für die angespannten Haushalte von Bund und Kommunen bedeutet das erhebliche Mehrkosten. Aus Sicht des Personalmarketings ist es jedoch eine notwendige Investition. Angesichts des Massenrenteneintritts bis 2030 und des Fachkräftemangels muss der öffentliche Dienst wettbewerbsfähig bleiben.
Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 31. März 2027. Der Erfolg der neuen Modelle wird die nächste Verhandlungsrunde maßgeblich beeinflussen – und könnte zum Vorbild für andere Branchen werden.
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...
» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...
» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...
» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...
» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...
» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)
» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)
» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht 1,76 Prozent tiefer aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Rath steigt 4 Prozent
- Wie RHI Magnesita, Bajaj Mobility AG, Polytec Gro...
- Wie voestalpine, DO&CO, Wienerberger, SBO, Verbun...
- Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei St...
- Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polyt...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
09.03.2026, 4571 Zeichen
Ab November 2026 erhalten Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst deutlich mehr Geld – oder mehr Freizeit. Die umfassende Reform der Jahressonderzahlung und ein neues Wahlmodell sollen den Staat als Arbeitgeber attraktiver machen.
Finanzieller Turbo für die November-Abrechnung
Die im April 2025 ausgehandelte Tarifrunde entfaltet 2026 ihre volle Wirkung. Neben einer Grundgehaltserhöhung um 2,8 Prozent ab Mai ist die Neustrukturierung der Jahressonderzahlung der zentrale Hebel. Für Personalabteilungen und Steuerberater bedeutet dies erheblichen Anpassungsbedarf bei der Gehaltsabrechnung.
Anzeige
Die neuen Tarifregelungen und das Wahlmodell erfordern eine präzise Anpassung lokaler Regelungen zwischen Dienststelle und Personalrat. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie mit professionellen Vorlagen dabei, rechtssichere Vereinbarungen für Ihre Dienststelle auszuhandeln. Muster-Dienstvereinbarung und Rechtsgrundlagen kostenlos anfordern
Die Auszahlung erfolgt weiterhin mit dem November-Gehalt. Die Berechnungsgrundlage ist der Durchschnittsverdienst aus Juli, August und September 2026. Neu ist die deutlich großzügigere Staffelung, die vor allem höhere Gehaltsgruppen begünstigt.
Bund setzt auf progressive Staffelung
Für Bundesbeschäftigte (TVöD Bund) gilt ab 2026 eine neue, progressive Skala. Sie soll den Abfluss von Fachkräften in die Privatwirtschaft stoppen.
* Entgeltgruppen E 1 bis E 8: Die Sonderzahlung steigt von 90 auf 95 Prozent eines Monatsgehalts.
* Entgeltgruppen E 9a bis E 12: Der Satz springt von 80 auf 90 Prozent.
* Entgeltgruppen E 13 bis E 15: Hier gibt es den größten Sprung – von 60 auf 75 Prozent.
Experten sehen darin eine gezielte Strategie, um hochqualifizierte Spezialisten wie Ingenieure oder IT-Experten im öffentlichen Dienst zu halten.
Kommunen vereinheitlichen auf hohem Niveau
Im kommunalen Bereich (TVöD VKA) wird es einfacher – und für viele deutlich lukrativer. Für die meisten Beschäftigten gilt ab 2026 ein einheitlicher Satz von 85 Prozent. Das ist ein gewaltiger Sprung für die mittleren und höheren Gruppen, die zuvor teils nur 51,78 Prozent erhielten. Alte interne Ungleichheiten werden so beseitigt.
Ausnahmen bestätigen die Regel: Für Pflegekräfte in Kliniken und Heimen (BT-K/BT-B) in den Gruppen E 1 bis E 8 gilt ein höherer Satz von 90 Prozent. Eine bewusste Aufwertung systemrelevanter Berufe.
Wahlmodell: Freizeit statt Geld
Die vielleicht innovativste Neuerung ist das „Zeit-statt-Geld-Wahlmodell“. Beschäftigte können ab 2026 einen Teil ihrer erhöhten Jahressonderzahlung in bis zu drei zusätzliche Urlaubstage umwandeln. Die Umsetzung regeln betriebliche Vereinbarungen vor Ort.
Anzeige
Ob Arbeitszeitmodelle oder Entgeltsysteme — der § 87 BetrVG ist das entscheidende Werkzeug für Arbeitnehmervertreter, um bei der Gestaltung moderner Arbeitsbedingungen mitzubestimmen. Sichern Sie sich das kostenlose E-Book zum „Herzstück der Mitbestimmung“ und setzen Sie Ihre Rechte bei Urlaub und Lohngestaltung effektiv durch. Gratis-Leitfaden zum § 87 BetrVG jetzt herunterladen
Dieses Modell trifft den Nerv der Zeit. Junge Generationen und Beschäftigte mit Fürsorgeaufgaben stellen Freizeit oft über finanzielle Boni. Der öffentliche Dienst positioniert sich damit als Vorreiter für moderne, flexible Vergütungsmodelle.
Steuerliche Behandlung und Sonderfälle
Für die Gehaltsabrechnung wichtig: Die Jahressonderzahlung gilt als sonstiger Bezug und wird nach der Jahreslohnsteuertabelle versteuert. Da sie auf das reguläre Novembergehalt aufschlägt, führt sie in diesem Monat oft zu einem höheren Steuersatz. Die Netto-Auszahlung fällt daher prozentual geringer aus als beim Monatsgehalt.
Ein Sonderfall bleibt: Beschäftigte der kommunalen Sparkassen erhalten keine Jahressonderzahlung, sondern eine Sparkassensonderzahlung (SSZ), die einem 13. und teilweise 14. Monatsgehalt entspricht.
Gesamtpaket mit Weitwirkung
Die Aufwertung der Sonderzahlung ist Teil eines größeren Pakets. Dazu zählen die Mai-Gehaltserhöhung, höhere Zulagen und die Möglichkeit zur freiwilligen Arbeitszeitverlängerung auf bis zu 42 Wochenstunden gegen Aufschlag.
Für die angespannten Haushalte von Bund und Kommunen bedeutet das erhebliche Mehrkosten. Aus Sicht des Personalmarketings ist es jedoch eine notwendige Investition. Angesichts des Massenrenteneintritts bis 2030 und des Fachkräftemangels muss der öffentliche Dienst wettbewerbsfähig bleiben.
Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 31. März 2027. Der Erfolg der neuen Modelle wird die nächste Verhandlungsrunde maßgeblich beeinflussen – und könnte zum Vorbild für andere Branchen werden.
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...
» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...
» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...
» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...
» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...
» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)
» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)
» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht 1,76 Prozent tiefer aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Rath steigt 4 Prozent
- Wie RHI Magnesita, Bajaj Mobility AG, Polytec Gro...
- Wie voestalpine, DO&CO, Wienerberger, SBO, Verbun...
- Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei St...
- Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polyt...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...
Books josefchladek.com
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void