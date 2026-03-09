SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)

09.03.2026, 4203 Zeichen

European Lithium steuert auf zwei Termine zu, die kurzfristig für Bewegung sorgen können: In knapp zwei Wochen greift die nächste S&P/ASX-Indexanpassung, und schon nächste Woche legt das Unternehmen seinen Quartalsbericht vor. Das Ganze fällt in eine Phase, in der sich die Lithiumpreise nach dem Einbruch 2025 zuletzt wieder erholt haben. Doch was könnte in den nächsten Tagen wirklich zum Kurstreiber werden?

Index-Rebalance rückt Rohstoffwerte vor

S&P Dow Jones Indices hat gestern die Änderungen an den S&P/ASX-Indizes veröffentlicht. Sie treten vor Handelsstart am Montag in zwei Wochen in Kraft und sind Teil der quartalsweisen Überprüfung.

Die Umbauaktion bringt laut Mitteilung mehrere Gold- und „Critical Minerals“-Werte sowie Titel aus dem Umfeld der Energiewende in wichtige Benchmarks, während diverse Finanz-, Infrastruktur- und Technologiewerte herausfallen. Unterm Strich verschiebt sich das Gewicht zugunsten von Rohstoffaktien – mit der Folge, dass Indexfonds und andere nachbildende Investoren ihre Portfolios entsprechend anpassen müssen.

Beim S&P/ASX 300 wird die Ausrichtung auf junge Minenwerte, Seltene Erden und spezialisierte Industriewerte über mehrere Neuaufnahmen ausgebaut, darunter Arafura Rare Earths und Elevra Lithium. Die Botschaft dahinter ist klar: Batterie- und „Critical Minerals“-Aktien gewinnen in Australiens Standardindizes an institutioneller Bedeutung.

Quartalsbericht am Donnerstag im Fokus

Der nächste konkrete Unternehmens-Termin folgt bereits am Donnerstag: Dann steht der Quartalsbericht an. Im Mittelpunkt dürften Updates zu Zeitplänen in der Projektentwicklung und zur Liquiditätslage stehen – auch vor dem Hintergrund aktiver Kapitalmaßnahmen.

Bereits zuvor hatte European Lithium ein Aktienrückkaufprogramm in größerem Umfang genehmigt. Das Unternehmen will bis zu 135.000.000 Aktien zurückkaufen, das entspricht 10% des ausgegebenen Kapitals. Das Programm ist bis März 2026 angelegt und laut Text bis zum 31. März weiter autorisiert. Der Vorstand begründet das Programm damit, dass die Aktie aus seiner Sicht unter dem inneren Wert notiere; dabei wird insbesondere die liquide Beteiligung an Critical Metals Corp hervorgehoben.

Critical Metals-Beteiligung und Tanbreez-Fahrplan

Ein wesentlicher Bestandteil der Vermögensbasis ist die Beteiligung an Critical Metals Corp. Als Kurstreiber wird im Quelltext die Größenordnung der Position genannt: rund 53 Millionen Aktien an Critical Metals Corp (NASDAQ: CRML).

CEO Tony Sage sagte laut Reuters, verbindliche Lieferverträge für das Tanbreez-Projekt für Seltene Erden in Grönland sollen bis Ende des ersten Quartals 2026 abgeschlossen werden. Das wäre der erste feste Zeitplan zur Kommerzialisierung. Nach seiner Aussage sind 75% der geplanten Produktion bereits an Abnehmer in den USA und Europa vorverkauft.

Für das Projekt nennt der Fahrplan den Start einer Tagebau-Produktion in 2027. Erste Lieferungen sind für Mitte 2028 vorgesehen. Die Investition für die Grönland-Aktivitäten wird auf rund 500 Millionen US-Dollar beziffert. Zudem starteten Anfang Januar die Bauarbeiten an einer Pilotanlage, deren Inbetriebnahme für Mai geplant ist. Zusätzlich wurde ein mobiles Labor im Wert von 1 Mio. US-Dollar bestellt, um Gesteinsproben direkt vor Ort schneller analysieren zu können.

Ausblick: Mai als nächster Fixpunkt

Nach dem Quartalsbericht am Donnerstag folgt mit der geplanten Inbetriebnahme der Pilotanlage im Mai der nächste klar terminierte Meilenstein. Bis Ende des Quartals bleiben zudem drei Faktoren im Blick: der Stand der Tanbreez-Lieferverträge, der Ausgang des bis 31. März autorisierten Aktienrückkaufs sowie neue Informationen zum Wolfsberg-Projekt in Österreich.

(09.03.2026)

