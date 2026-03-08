Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
08.03.2026
Eine gesunde Ernährung in der Lebensmitte schützt das Gehirn im Alter. Das belegt eine große Langzeitstudie aus den USA. Demnach kann die sogenannte DASH-Diät das Risiko für kognitiven Abbau um bis zu 41 Prozent senken.
Die im Fachjournal JAMA Neurology veröffentlichte Studie liefert den bisher umfangreichsten Beleg für den langfristigen Einfluss der Ernährung. Forschende der Harvard T.H. Chan School of Public Health analysierten dafür Daten von fast 160.000 Menschen über mehrere Jahrzehnte.
Das kritische Zeitfenster: Prävention ab 45
Die Ergebnisse zeigen ein klares Zeitfenster für die Vorsorge. Die stärkste Schutzwirkung entfaltete sich, wenn die Teilnehmer die Ernährungsempfehlungen bereits im Alter zwischen 45 und 54 Jahren befolgten. Die positiven Effekte ließen sich noch nachweisen, wenn die Ernährung bis zu 26 Jahre vor den ersten Gedächtnistests dokumentiert wurde.
Was bedeutet das konkret? Wer erst im Rentenalter mit gesunder Ernährung beginnt, verpasst möglicherweise das wichtigste präventive Zeitfenster. Die Studie unterstreicht, dass neurodegenerative Prozesse extrem langsam verlaufen – und entsprechend früh beeinflusst werden müssen.
DASH-Diät schlägt andere Ernährungsmuster
Die Forschenden verglichen sechs etablierte, gesunde Ernährungsmuster. Die DASH-Diät schnitt als klarer Spitzenreiter ab. Personen, die sich am strengsten daran hielten, hatten ein um 41 Prozent geringeres Risiko für subjektiven kognitiven Abbau als diejenigen mit der geringsten Therapietreue.
DASH steht für Dietary Approaches to Stop Hypertension und wurde ursprünglich zur Blutdrucksenkung entwickelt. Der Plan setzt auf viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, fettarme Milchprodukte, Fisch und Nüsse. Gleichzeitig werden rotes Fleisch, Salz und Zucker stark reduziert.
Diese Lebensmittel machen den Unterschied
Die Studie identifizierte konkrete Lebensmittelgruppen, die für den Schutzeffekt verantwortlich sind. Ein hoher Konsum von Gemüse – insbesondere grünem Blattgemüse – und Fisch korrelierte stark mit besseren kognitiven Ergebnissen im Alter.
Im Gegensatz dazu waren ein hoher Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch sowie von frittierten Kartoffeln mit messbar schlechteren Werten verbunden. Diese Erkenntnisse bestätigen frühere Annahmen, bieten nun aber eine nie dagewesene statistische Fundierung.
Paradigmenwechsel in der Medizin?
Die Ergebnisse könnten die ärztliche Beratung verändern. Bislang argumentierten Mediziner bei Ernährungsempfehlungen vor allem mit der Vermeidung von Herzinfarkten oder Diabetes. Künftig rückt der Schutz vor Demenz als ebenso starkes Motiv in den Fokus.
Experten vermuten einen zentralen Zusammenhang: Da die DASH-Diät den Blutdruck senkt, schützt sie auch die feinen Blutgefäße im Gehirn. Chronischer Bluthochdruck begünstigt dort Mikroschäden und den Abbau von Hirnsubstanz – beides Triebfedern für kognitive Einbußen.
Die klare Botschaft der Studie lautet: Eine hochwertige, pflanzen- und fischbetonte Ernährung ist mehr als Werkzeug zur Gewichtskontrolle. Sie ist eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, um das eigene Gehirn vor dem vorzeitigen Verfall zu schützen.
