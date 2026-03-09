SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Aserbaidschanische Box-Jugend greift in Bangkok nach Olympia-Tickets ( Finanztrends)

09.03.2026, 2260 Zeichen

Aserbaidschans Box-Nachwuchs kämpft ab Sonntag in Bangkok um die Qualifikation für die Olympischen Jugendspiele. Beim U19 World Boxing Futures Cup geht es für die jungen Athleten um die heiß begehrten Startplätze für das historische Sportereignis in Dakar.

Der harte Weg nach Afrika

Der World Boxing Futures Cup ist die Pflicht-Hürde für alle Boxer, die im November bei den ersten Olympischen Jugendspielen auf afrikanischem Boden dabei sein wollen. Vom 8. bis 15. März duellieren sich die weltbesten U19-Kämpfer im Indoor Stadium Huamark.

Insgesamt 120 Quotenplätze – strikt paritätisch aufgeteilt zwischen Jungen und Mädchen – werden in Thailand vergeben. Die Konkurrenz ist enorm: Internationale Delegationen aus aller Welt sind bereits angereist, um sich die Tickets für das Prestigeprojekt in Senegal zu sichern.

Rekord-Meisterschaften als Grundstein

Die Grundlage für die aserbaidschanische Mannschaft legten spektakuläre nationale Jugendmeisterschaften im Februar. Mit 459 Teilnehmern aus 82 Teams pulverisierte das Turnier in Baku alle bisherigen Rekorde.

Die Rekordbeteiligung zeigt das boomende Interesse am Boxsport im Land. Unter strenger internationaler Aufsicht wurden die besten Talente für das Bangkok-Abenteuer selektiert. „Diese jungen Sportler sind die direkte Zukunft unseres Boxsports“, betonte Verbandsberater Samir Huseynov.

Box-Hochburg mit großer Tradition

Aserbaidschan blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte im Ring zurück. Ikonen wie Aghasi Mammadov oder Olympia-Medaillengewinner Fuad Asadov dienen der heutigen Jugend als Vorbilder.

Das Land festigt seine Rolle als Box-Zentrale auch 2026 mit drei internationalen Großturnieren in Baku. Vom „Great Silk Road“-Turnier im April bis zum Heydar Aliyev Cup im Mai erhalten die Talente regelmäßig Spitzengegner.

Alles steht auf dem Spiel in Thailand

Die kommende Woche in Bangkok wird karriereentscheidend. Können sich die aserbaidschanischen Hoffnungsträger gegen die globale Elite durchsetzen?

Eine Qualifikation für Dakar wäre mehr als nur ein Ticket zu den Jugendspielen. Sie gilt als entscheidender Sprungbrett für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Zuerst müssen die jungen Boxer aber in den Ringen von Huamark beweisen, dass sie zu den weltweit besten 120 ihrer Generation gehören.


(09.03.2026)

Bildnachweis

