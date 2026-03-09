SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Kognitive Reserve: Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

09.03.2026, 2997 Zeichen

Zwei neue Studien belegen die immense Schutzwirkung der kognitiven Reserve. Ein spezielles Speed-Training kann das Demenzrisiko demnach um ein Viertel reduzieren.

Geschlechterunterschiede? Die Reserve macht's wett

Eine Studie der Universität Padua mit über 1.000 Teilnehmern zeigt: Eine hohe kognitive Reserve bremst den geistigen Abbau deutlich. Besonders spannend ist ein Nebenbefund. Zwar schnitten Männer in den Rohdaten bei Tests oft besser ab. Diese Unterschiede verschwanden jedoch fast vollständig, sobald die individuelle kognitive Reserve berücksichtigt wurde.

Frauen profitierten in der Untersuchung besonders stark von einer Reserve, die durch anspruchsvolle Berufstätigkeit aufgebaut wurde. Die Forscher fordern deshalb, kognitiv fordernde Lebenserfahrungen und gleiche Karrierechancen ein Leben lang zu fördern.

20-Jahres-Studie: Nur Speed-Training schützt langfristig

Dass sich diese schützende Reserve aktiv trainieren lässt, beweist die jüngste Auswertung der großen ACTIVE-Studie. Über zwei Jahrzehnte verfolgten Forscher knapp 3.000 ältere Probanden. Diese absolvierten unterschiedliche Trainings: Gedächtnis-, Logik- oder Speed-Aufgaben.

Das Ergebnis nach 20 Jahren überrascht. Weder Gedächtnis- noch Logiktraining zeigten einen messbaren Schutz vor Demenz. Allein die Speed-Training-Gruppe, die auch Auffrischungssitzungen bekam, hatte ein um 25 Prozent geringeres Erkrankungsrisiko. Die Gesamttrainingszeit betrug dabei weniger als 24 Stunden.

Warum wirkt ausgerechnet Speed-Training?

Beim erfolgreichen Training mussten visuelle Informationen immer schneller erkannt und verarbeitet werden. Experten vermuten, dass diese hohe Geschwindigkeit breitere neuronale Netzwerke aktiviert als klassische Rätsel.

Zudem basiert es auf implizitem Lernen – einer automatischen, unbewussten Fähigkeitsentwicklung. Diese Netzwerke im Gehirn könnten widerstandsfähiger gegen Abbau sein. Das würde den lang anhaltenden Schutzeffekt erklären.

Paradigmenwechsel: Vom Verlangsamen zum Vorbeugen

Die neuen Erkenntnisse markieren einen Wendepunkt. Statt den geistigen Verfall nur medikamentös zu verlangsamen, rückt die aktive Prävention in den Fokus. Gesundheitsökonomen sehen enormes Potenzial, um Pflegekosten zu senken.

Die Zukunft wird in der frühen Vorsorge liegen. Da Alzheimer-Prozesse im Gehirn oft Jahrzete vor Symptomen beginnen, empfehlen Mediziner, den Aufbau der kognitiven Reserve nicht erst im Rentenalter zu starten. Gezieltes Training und lebenslanges Lernen ab 40 oder 50 könnten der Schlüssel sein.


(09.03.2026)

