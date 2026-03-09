SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Renk Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)

09.03.2026, 2847 Zeichen

Der Augsburger Antriebsspezialist Renk hat im abgelaufenen Jahr glänzende Geschäfte gemacht und historische Bestmarken erzielt. Doch statt Jubel herrscht bei den Anlegern Ernüchterung, denn die Prognose für 2026 drückt auf die Stimmung. Warum reicht ein proppevolles Auftragsbuch am Aktienmarkt plötzlich nicht mehr aus?

Rüstungsboom treibt das Geschäft

Im Geschäftsjahr 2025 profitierte das Unternehmen massiv von der weltweit anhaltend hohen Nachfrage im Verteidigungssektor. Der Umsatz kletterte um knapp ein Fünftel auf 1,37 Milliarden Euro. Besonders das Segment für Fahrzeugmobilitätslösungen (Vehicle Mobility Solutions) erwies sich mit 872 Millionen Euro als zentraler Wachstumsmotor.

Auch unter dem Strich verdiente Renk deutlich mehr. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg um knapp 22 Prozent auf 230 Millionen Euro, der Nettogewinn verdoppelte sich nahezu auf 101,3 Millionen Euro. Angesichts dieser soliden Basis plant das Management, die Dividende für die Aktionäre um 38 Prozent auf 0,58 Euro je Anteilsschein anzuheben.

Schwacher Ausblick belastet den Kurs

Trotz dieser Erfolgsmeldungen und eines massiven Auftragsbestands von 6,68 Milliarden Euro reagierte der Markt abweisend. Der Grund liegt in den Zielen für das laufende Jahr 2026. Zwar peilt Renk einen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT zwischen 255 und 285 Millionen Euro an. Marktbeobachter äußerten sich jedoch kritisch zu dieser Prognose sowie zur erwarteten Entwicklung des Barmittelflusses.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Renk?

Diese Skepsis spiegelt sich direkt in der jüngsten Kursentwicklung wider. Die Aktie rutschte in den vergangenen sieben Tagen um 6,30 Prozent ab und ging am Freitag bei 55,51 Euro aus dem Handel. Damit notiert das Papier mittlerweile gut 12 Prozent unter seiner 200-Tage-Linie, was den aktuellen Abwärtsdruck verdeutlicht.

Um das Vertrauen der Investoren nachhaltig zu stärken, muss Renk nun beweisen, dass sich das immense Auftragsvolumen zügig in starken Cashflow umwandeln lässt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Expansion in Nordamerika. Mit neuen Support-Verträgen über 50 Millionen US-Dollar und geplanten Investitionen von 150 Millionen US-Dollar im Bundesstaat Michigan richtet sich der Konzern operativ auf weiteres Wachstum aus. Die zügige Umsetzung dieser US-Projekte wird in den kommenden Quartalen maßgeblich über die weitere Entwicklung der Profitabilität entscheiden.

Anzeige

Renk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Renk-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten Renk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Renk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Renk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

» Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

» Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

» Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

» RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

» Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

» FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

» USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Renk Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)
Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event BASF
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event BASF
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    09.03.2026, 2847 Zeichen

    Der Augsburger Antriebsspezialist Renk hat im abgelaufenen Jahr glänzende Geschäfte gemacht und historische Bestmarken erzielt. Doch statt Jubel herrscht bei den Anlegern Ernüchterung, denn die Prognose für 2026 drückt auf die Stimmung. Warum reicht ein proppevolles Auftragsbuch am Aktienmarkt plötzlich nicht mehr aus?

    Rüstungsboom treibt das Geschäft

    Im Geschäftsjahr 2025 profitierte das Unternehmen massiv von der weltweit anhaltend hohen Nachfrage im Verteidigungssektor. Der Umsatz kletterte um knapp ein Fünftel auf 1,37 Milliarden Euro. Besonders das Segment für Fahrzeugmobilitätslösungen (Vehicle Mobility Solutions) erwies sich mit 872 Millionen Euro als zentraler Wachstumsmotor.

    Auch unter dem Strich verdiente Renk deutlich mehr. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg um knapp 22 Prozent auf 230 Millionen Euro, der Nettogewinn verdoppelte sich nahezu auf 101,3 Millionen Euro. Angesichts dieser soliden Basis plant das Management, die Dividende für die Aktionäre um 38 Prozent auf 0,58 Euro je Anteilsschein anzuheben.

    Schwacher Ausblick belastet den Kurs

    Trotz dieser Erfolgsmeldungen und eines massiven Auftragsbestands von 6,68 Milliarden Euro reagierte der Markt abweisend. Der Grund liegt in den Zielen für das laufende Jahr 2026. Zwar peilt Renk einen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT zwischen 255 und 285 Millionen Euro an. Marktbeobachter äußerten sich jedoch kritisch zu dieser Prognose sowie zur erwarteten Entwicklung des Barmittelflusses.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Renk?

    Diese Skepsis spiegelt sich direkt in der jüngsten Kursentwicklung wider. Die Aktie rutschte in den vergangenen sieben Tagen um 6,30 Prozent ab und ging am Freitag bei 55,51 Euro aus dem Handel. Damit notiert das Papier mittlerweile gut 12 Prozent unter seiner 200-Tage-Linie, was den aktuellen Abwärtsdruck verdeutlicht.

    Um das Vertrauen der Investoren nachhaltig zu stärken, muss Renk nun beweisen, dass sich das immense Auftragsvolumen zügig in starken Cashflow umwandeln lässt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Expansion in Nordamerika. Mit neuen Support-Verträgen über 50 Millionen US-Dollar und geplanten Investitionen von 150 Millionen US-Dollar im Bundesstaat Michigan richtet sich der Konzern operativ auf weiteres Wachstum aus. Die zügige Umsetzung dieser US-Projekte wird in den kommenden Quartalen maßgeblich über die weitere Entwicklung der Profitabilität entscheiden.

    Anzeige

    Renk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Renk-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

    Die neusten Renk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Renk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Renk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (09.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    Agrana
    Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

    » Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

    » Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

    » Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

    » RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

    » Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

    » FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

    » USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
    Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Renk Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)
    Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event BASF
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event BASF
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de