ALBRECHT DÜRER präsentiert limitierte Kunstbrille PERSONA 313 ( Finanztrends)

10.03.2026, 2789 Zeichen

Die Luxusmarke ALBRECHT DÜRER hat auf der Mailänder Messe MIDO die streng limitierte Brille PERSONA 313 vorgestellt. Das Modell verbindet das Erbe des Renaissance-Malers mit modernster japanischer Fertigungstechnologie.

Eine Brille als tragbares Kunstwerk

Auf der wichtigen Branchenmesse MIDO positionierte sich das südkoreanisch-japanische Unternehmen klar: Die PERSONA-Serie soll die Grenze zwischen Gebrauchsgegenstand und Kunstwerk auflösen. Der Name und das Streben nach Perfektion des deutschen Meisters Albrecht Dürer dienen dabei als Leitbild. Ein Markenvertreter betonte, diese Edition sei der Höhepunkt der Bemühungen, historische Kunst mit technischer Innovation zu vereinen.

Das Material: Büffelhorn mit Charakter

Was macht die PERSONA 313 so besonders? Ein Schlüsselelement ist das verwendete Naturmaterial. Die Fassung besteht aus handbearbeitetem Büffelhorn, das für Langlebigkeit und eine einzigartige Optik bekannt ist. Die Verarbeitung des organischen Materials erfordert höchstes handwerkliches Geschick. Jedes Hornstück besitzt individuelle Texturen und Farbverläufe – dadurch wird jede Brille zum Unikat. Keine zwei Modelle sind exakt gleich.

Leicht und stabil durch Brio-Titan

Neben dem traditionellen Material setzt die Marke auf eine eigene High-Tech-Entwicklung: das „Brio-Titan“. Dieses spezielle Komposit-Titan wurde entwickelt, um perfekt mit dem Büffelhorn zu harmonieren. Es macht die Brille extrem leicht und gleichzeitig außergewöhnlich stabil. Die nahtlose Integration von präzisionsgefertigtem Titan und Naturhorn gilt in der Materialforschung als technische Herausforderung. Der Hersteller sieht darin die Definition der nächsten Luxusbrillen-Generation.

Nur 313 Exemplare für Sammler

Die Exklusivität wird durch eine strenge Limitierung betont: Weltweit sind nur 313 Exemplare der PERSONA 313 erhältlich. Diese Strategie ist im High-End-Segment üblich, um die Begehrlichkeit bei Sammlern zu steigern. Solche limitierten Editionen werden oft als Investitionsobjekte in der Nische der funktionalen Kunst gehandelt. Für die Käufer garantiert die niedrige Stückzahl ein Höchstmaß an Exklusivität und den Besitz eines handgefertigten Meisterwerks.

Ein Trend: Europäisches Erbe, asiatische Technik

Die Markteinführung spiegelt einen größeren Trend wider. Im Luxussegment verschmelzen zunehmend historisches europäisches Branding und asiatische Produktionsexpertise. ALBRECHT DÜRER kombiniert die kulturelle Tiefe der deutschen Renaissance mit japanischer Präzisionstechnologie. Branchenbeobachter sehen darin eine kluge Strategie, um sich im umkämpften Markt abzuheben. Der Fokus auf innovative Materialkombinationen entspricht der heutigen Nachfrage: Luxuskonsumenten erwarten herausragendes Design gepaart mit technologischer Innovation und handwerklicher Perfektion.


(10.03.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

