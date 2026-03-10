Amata Aktie: Wachstumschance Südostasien ( Finanztrends)

10.03.2026, 2662 Zeichen

Der globale Trend zur Diversifizierung von Lieferketten rückt Industriepark-Entwickler wie Amata verstärkt in den Fokus. Während viele internationale Konzerne ihre Produktion im Rahmen der „China+1“-Strategie breiter aufstellen, profitiert das Unternehmen von seiner starken Positionierung in Thailand und Vietnam. Doch kann Amata die hohe Nachfrage in den kommenden Monaten auch effizient in konkrete Landverkäufe ummünzen?

Fokus auf Vietnam-Expansion

Ein zentraler Pfeiler der Wachstumsstrategie ist der Ausbau der Aktivitäten in Vietnam. Mit dem Vorantreiben eines neuen Projekts in der Provinz Phu Tho zielt Amata darauf ab, gezielt Investoren aus technologieintensiven und umweltfreundlichen Sektoren zu gewinnen. Diese Expansion dient als wichtiger Motor, um die Abhängigkeit von einzelnen Standorten zu verringern und neue Umsatzpotenziale zu erschließen.

Neben dem Verkauf von Industrieflächen stützen stabile Einnahmen aus Versorgungsdienstleistungen das Geschäftsmodell. Die Bereitstellung von Strom, Wasser und Erdgas innerhalb der Parks sorgt für kalkulierbare Cashflows und ergänzt das Projektgeschäft. Die Effizienz dieser Infrastruktur bleibt ein entscheidender Faktor für die Attraktivität der Standorte gegenüber der internationalen Konkurrenz.

Dividende und anstehende Termine

Nach der gestrigen Präsentation der Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 richten Investoren ihren Blick auf die kommenden Kapitalmaßnahmen. Für die operative Leistung des vergangenen Jahres ist eine Dividendenausschüttung geplant. Aktionäre sollten sich hierfür den 5. Mai 2026 als Ex-Dividenden-Tag vormerken; die Auszahlung ist für den 26. Mai 2026 vorgesehen.

Die nächste wichtige Weichenstellung erfolgt auf der Hauptversammlung am 27. April 2026. Weitere Klarheit über die operative Dynamik und den aktuellen Stand der Landverkäufe wird der nächste Ergebnisbericht liefern, dessen Veröffentlichung für den 19. Mai 2026 erwartet wird. Diese Daten werden zeigen, wie erfolgreich die Umwandlung genehmigter Projekte in tatsächliche Investitionen voranschreitet.

