SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Betriebsräte im Lernrausch: KI-Gesetz und Wahlen fordern Weiterbildung heraus ( Finanztrends)

10.03.2026, 5934 Zeichen

Die Betriebsratswahlen 2026 und die neue EU-KI-Verordnung stellen die betriebliche Mitbestimmung vor enorme Lernaufgaben. Schulungsanbieter verzeichnen einen Nachfrageboom für spezialisierte Seminare.

Deutschland steuert auf den Höhepunkt der Betriebsratswahlen 2026 zu. Zwischen März und Mai werden zehntausende Mandate neu besetzt. Parallel dazu verändert die Einführung der EU-KI-Verordnung die Arbeitswelt grundlegend. Diese doppelte Herausforderung führt bei Bildungsanbietern wie der ibp.Akademie oder dem W.A.F. Institut zu einem massiven Ansturm auf Schulungen. Betriebsräte müssen sich nicht nur auf rechtssichere Wahlen vorbereiten, sondern auch komplexe KI-Systeme im Betrieb mitbestimmen.

Anzeige

Eine fehlerfreie Organisation ist das A und O für eine gültige Wahl und eine starke Arbeitnehmervertretung. Dieser kostenlose Leitfaden führt Sie rechtssicher durch den gesamten Prozess von der Kandidatensuche bis zur Konstituierung. Rechtssicheren Fahrplan für die Betriebsratswahl kostenlos sichern

Wahlvorstand unter Druck: Digitales Lernen für rechtssichere Wahlen

Der Fokus liegt zunächst auf den anstehenden Wahlen. Die erste und wichtigste Aufgabe ist die Schulung des Wahlvorstands. Dieser muss minutiös in das Wahlrecht nach dem Betriebsverfassungsgesetz eingewiesen werden. Denn schon kleine Verfahrensfehler können die gesamte Wahl anfechtbar machen. „Die Schulung des Wahlvorstands ist die entscheidende Weichenstellung für eine rechtssichere Wahl“, betonen Experten.

Um dem hohen Bedarf gerecht zu werden, setzen Anbieter verstärkt auf digitale Formate. Webinare und E-Learning-Module ermöglichen es den ehrenamtlichen Wahlhelfern, sich flexibel und ortsunabhängig auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Der gesetzliche Anspruch auf bezahlte Freistellung für diese Schulungen ist in § 20 BetrVG fest verankert. Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem normalen Wahlverfahren für Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten und dem vereinfachten Verfahren für kleinere Unternehmen.

KI im Betrieb: Neue Macht – neue Mitbestimmung

Doch die Wahlvorbereitung ist nur die aktuelle Spitze des Eisbergs. Die tiefgreifendste Veränderung für die Betriebsratsarbeit in diesem Jahr geht von der EU-KI-Verordnung aus. Mit der flächendeckenden Einführung von Tools wie Microsoft 365 Copilot stehen Betriebsräte vor einer völlig neuen Aufgabe: Sie müssen verstehen, wie Künstliche Intelligenz funktioniert, um sie mitbestimmen zu können.

Spezialseminare vermitteln nun, wie man KI von herkömmlicher Software unterscheidet und die europäischen Risikoklassifizierungen interpretiert. Vor allem geht es um die Ausübung des Mitbestimmungsrechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Dieser Paragraf regelt die Einführung technischer Einrichtungen, die das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten überwachen können – was auf viele KI-Systeme zutrifft. Betriebsräte müssen lernen, Betriebsvereinbarungen zu entwerfen, die den KI-Einsatz regeln, Algorithmen überwachen und den Datenschutz gewährleisten.

Anzeige

Da die EU-KI-Verordnung bereits in Kraft ist, müssen Betriebsräte jetzt schnell handeln, um ihre Mitbestimmungsrechte bei neuen Technologien wirksam durchzusetzen. Erhalten Sie hier eine kompakte Zusammenfassung der Anforderungen und Übergangsfristen für die betriebliche Praxis. Gratis Umsetzungsleitfaden zur EU-KI-Verordnung herunterladen

KI als Helfer: Betriebsräte nutzen selbst Künstliche Intelligenz

Interessanterweise dreht sich die Schulung nicht nur darum, die KI des Arbeitgebers zu kontrollieren. Ein wachsender Markt ist die Ausbildung, wie Betriebsräte KI-Tools für ihre eigene Arbeit nutzen können. Spezialseminare bieten praktisches Training im Umgang mit KI-Textgeneratoren.

Die Teilnehmer lernen, wie sie sichere KI-Anwendungen für Protokolle, die Zusammenfassung von Gesetzestexten oder erste Entwürfe von Vereinbarungen einsetzen. Instruktoren schulen das präzise Formulieren von Prompts, die auf die Belange der Mitbestimmung zugeschnitten sind. Dieser doppelte Ansatz – Regulierung der betrieblichen KI und Nutzung für die eigene Effizienz – prägt das neue Kompetenzprofil des modernen Betriebsrats.

Strategische Kostenplanung für die Amtszeit bis 2030

Die neu gewählten Gremien müssen sofort die Weiterbildungsbudgets für die gesamte Amtszeit von 2026 bis 2030 planen. Experten beobachten einen strategischen Wandel bei der Kostenkalkulation. Statt einfacher Tagessatzvergleiche analysieren Betriebsräte und Arbeitgeber break-even-Punkte zwischen offenen Seminaren, Inhouse-Schulungen und Online-Formaten.

Grundlage ist die ständige Rechtsprechung zu den Schulungsansprüchen nach § 37 BetrVG. Ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts vom Februar 2024 bleibt maßgeblich: Betriebsräte dürfen Präsenzseminare wählen, auch wenn Online-Alternativen günstiger sind – sofern die Wahl inhaltlich begründet ist und wirtschaftliche Grundsätze gewahrt bleiben. Der Arbeitgeber trägt dann weiterhin die Kosten für Reise, Unterkunft und Seminar. Das Recht auf persönliche Teilnahme bleibt damit geschützt.

Professionalisierung der betrieblichen Mitbestimmung

Die aktuellen Entwicklungen zeigen eine fortschreitende Professionalisierung der Betriebsratsarbeit. Die Rolle wandelt sich vom traditionellen Interessenvertreter zum Spezialisten für Compliance, Datenschutz und Technologieüberwachung. Das Verständnis für Regulierungswerke wie die KI-Verordnung erfordert ein neues Maß an technischem und juristischem Wissen.

Die deutsche Weiterbildungsbranche hat sich auf diese Anforderungen eingestellt. Sie bietet zielgenaue, modulare und digital zugängliche Formate an. Nach Abschluss der Wahlen im Mai wird der Fokus erneut wechseln: Tausende neue Betriebsratsmitglieder benötigen dann Grundlagenschulungen. Danach wird die Nachfrage nach Vertiefungsseminaren zu Digitalisierung, psychischer Gesundheit und KI-Compliance langfristig hoch bleiben. Die Betriebsräte von heute lernen, um die Arbeitswelt von morgen mitzugestalten.


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 5934 Zeichen

    Die Betriebsratswahlen 2026 und die neue EU-KI-Verordnung stellen die betriebliche Mitbestimmung vor enorme Lernaufgaben. Schulungsanbieter verzeichnen einen Nachfrageboom für spezialisierte Seminare.

    Deutschland steuert auf den Höhepunkt der Betriebsratswahlen 2026 zu. Zwischen März und Mai werden zehntausende Mandate neu besetzt. Parallel dazu verändert die Einführung der EU-KI-Verordnung die Arbeitswelt grundlegend. Diese doppelte Herausforderung führt bei Bildungsanbietern wie der ibp.Akademie oder dem W.A.F. Institut zu einem massiven Ansturm auf Schulungen. Betriebsräte müssen sich nicht nur auf rechtssichere Wahlen vorbereiten, sondern auch komplexe KI-Systeme im Betrieb mitbestimmen.

    Anzeige

    Eine fehlerfreie Organisation ist das A und O für eine gültige Wahl und eine starke Arbeitnehmervertretung. Dieser kostenlose Leitfaden führt Sie rechtssicher durch den gesamten Prozess von der Kandidatensuche bis zur Konstituierung. Rechtssicheren Fahrplan für die Betriebsratswahl kostenlos sichern

    Wahlvorstand unter Druck: Digitales Lernen für rechtssichere Wahlen

    Der Fokus liegt zunächst auf den anstehenden Wahlen. Die erste und wichtigste Aufgabe ist die Schulung des Wahlvorstands. Dieser muss minutiös in das Wahlrecht nach dem Betriebsverfassungsgesetz eingewiesen werden. Denn schon kleine Verfahrensfehler können die gesamte Wahl anfechtbar machen. „Die Schulung des Wahlvorstands ist die entscheidende Weichenstellung für eine rechtssichere Wahl“, betonen Experten.

    Um dem hohen Bedarf gerecht zu werden, setzen Anbieter verstärkt auf digitale Formate. Webinare und E-Learning-Module ermöglichen es den ehrenamtlichen Wahlhelfern, sich flexibel und ortsunabhängig auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Der gesetzliche Anspruch auf bezahlte Freistellung für diese Schulungen ist in § 20 BetrVG fest verankert. Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem normalen Wahlverfahren für Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten und dem vereinfachten Verfahren für kleinere Unternehmen.

    KI im Betrieb: Neue Macht – neue Mitbestimmung

    Doch die Wahlvorbereitung ist nur die aktuelle Spitze des Eisbergs. Die tiefgreifendste Veränderung für die Betriebsratsarbeit in diesem Jahr geht von der EU-KI-Verordnung aus. Mit der flächendeckenden Einführung von Tools wie Microsoft 365 Copilot stehen Betriebsräte vor einer völlig neuen Aufgabe: Sie müssen verstehen, wie Künstliche Intelligenz funktioniert, um sie mitbestimmen zu können.

    Spezialseminare vermitteln nun, wie man KI von herkömmlicher Software unterscheidet und die europäischen Risikoklassifizierungen interpretiert. Vor allem geht es um die Ausübung des Mitbestimmungsrechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Dieser Paragraf regelt die Einführung technischer Einrichtungen, die das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten überwachen können – was auf viele KI-Systeme zutrifft. Betriebsräte müssen lernen, Betriebsvereinbarungen zu entwerfen, die den KI-Einsatz regeln, Algorithmen überwachen und den Datenschutz gewährleisten.

    Anzeige

    Da die EU-KI-Verordnung bereits in Kraft ist, müssen Betriebsräte jetzt schnell handeln, um ihre Mitbestimmungsrechte bei neuen Technologien wirksam durchzusetzen. Erhalten Sie hier eine kompakte Zusammenfassung der Anforderungen und Übergangsfristen für die betriebliche Praxis. Gratis Umsetzungsleitfaden zur EU-KI-Verordnung herunterladen

    KI als Helfer: Betriebsräte nutzen selbst Künstliche Intelligenz

    Interessanterweise dreht sich die Schulung nicht nur darum, die KI des Arbeitgebers zu kontrollieren. Ein wachsender Markt ist die Ausbildung, wie Betriebsräte KI-Tools für ihre eigene Arbeit nutzen können. Spezialseminare bieten praktisches Training im Umgang mit KI-Textgeneratoren.

    Die Teilnehmer lernen, wie sie sichere KI-Anwendungen für Protokolle, die Zusammenfassung von Gesetzestexten oder erste Entwürfe von Vereinbarungen einsetzen. Instruktoren schulen das präzise Formulieren von Prompts, die auf die Belange der Mitbestimmung zugeschnitten sind. Dieser doppelte Ansatz – Regulierung der betrieblichen KI und Nutzung für die eigene Effizienz – prägt das neue Kompetenzprofil des modernen Betriebsrats.

    Strategische Kostenplanung für die Amtszeit bis 2030

    Die neu gewählten Gremien müssen sofort die Weiterbildungsbudgets für die gesamte Amtszeit von 2026 bis 2030 planen. Experten beobachten einen strategischen Wandel bei der Kostenkalkulation. Statt einfacher Tagessatzvergleiche analysieren Betriebsräte und Arbeitgeber break-even-Punkte zwischen offenen Seminaren, Inhouse-Schulungen und Online-Formaten.

    Grundlage ist die ständige Rechtsprechung zu den Schulungsansprüchen nach § 37 BetrVG. Ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts vom Februar 2024 bleibt maßgeblich: Betriebsräte dürfen Präsenzseminare wählen, auch wenn Online-Alternativen günstiger sind – sofern die Wahl inhaltlich begründet ist und wirtschaftliche Grundsätze gewahrt bleiben. Der Arbeitgeber trägt dann weiterhin die Kosten für Reise, Unterkunft und Seminar. Das Recht auf persönliche Teilnahme bleibt damit geschützt.

    Professionalisierung der betrieblichen Mitbestimmung

    Die aktuellen Entwicklungen zeigen eine fortschreitende Professionalisierung der Betriebsratsarbeit. Die Rolle wandelt sich vom traditionellen Interessenvertreter zum Spezialisten für Compliance, Datenschutz und Technologieüberwachung. Das Verständnis für Regulierungswerke wie die KI-Verordnung erfordert ein neues Maß an technischem und juristischem Wissen.

    Die deutsche Weiterbildungsbranche hat sich auf diese Anforderungen eingestellt. Sie bietet zielgenaue, modulare und digital zugängliche Formate an. Nach Abschluss der Wahlen im Mai wird der Fokus erneut wechseln: Tausende neue Betriebsratsmitglieder benötigen dann Grundlagenschulungen. Danach wird die Nachfrage nach Vertiefungsseminaren zu Digitalisierung, psychischer Gesundheit und KI-Compliance langfristig hoch bleiben. Die Betriebsräte von heute lernen, um die Arbeitswelt von morgen mitzugestalten.


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Porr
    Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de