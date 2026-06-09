Nachlese: Axel Schmidt Deutsche Börse Frankfurt, Thomas Bobek (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
09.06.2026, 1974 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/3eulRMGvTSezx9vP3ewRc7
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 3 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Axel Schmidt Head of Business Development bei der Deutsche Börse Frankfurt zu Gast. Wir sprechen über die Verbindung der Deutsche Börse Frankfurt zum ZFA, über die Rolle von Zertifikaten generell, über die verlängerten Handelszeiten, die auch für Österreicher interessant sind, über die Kategorie, die Axel beim 20. ZFA-Award in Wien auf der Bühne überreichen wird und seinen eigenen 25er beim Arbeitgeber. Weiters dann frage ich natürlich noch, wer Fussball-Weltmeister wird.
https://live.deutsche-boerse.com/zertifikate
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Der komplette Countdown unter http://www.audio-cd.at/zertifikate
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- Börse Frankfurt mit DAX im Minus, Infineon gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.06.)
Zertifikate Party Österreich: X-Faktor mit Christian Knappe, Mathias Schölzel, Pedram Payami (noch 2 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
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