» Nachlese: Axel Schmidt Deutsche Börse Frankfurt, Thomas Bobek (audio cd.at)

09.06.2026, 1974 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/3eulRMGvTSezx9vP3ewRc7

Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 3 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Axel Schmidt Head of Business Development bei der Deutsche Börse Frankfurt zu Gast. Wir sprechen über die Verbindung der Deutsche Börse Frankfurt zum ZFA, über die Rolle von Zertifikaten generell, über die verlängerten Handelszeiten, die auch für Österreicher interessant sind, über die Kategorie, die Axel beim 20. ZFA-Award in Wien auf der Bühne überreichen wird und seinen eigenen 25er beim Arbeitgeber. Weiters dann frage ich natürlich noch, wer Fussball-Weltmeister wird.

https://live.deutsche-boerse.com/zertifikate

https://live.deutsche-boerse.com/xetraplus

Der komplette Countdown unter http://www.audio-cd.at/zertifikate

Bisherige Folgen des Countdowns: Christian Scheid, Publikumswahl Final Call, Ronald Nemec, Judith Pap Gründungsstory, Robert Gillinger, Alexandra Baldessarini, Marianne Kögel, Heinz Karasek, Heiko Geiger, Bernhard Grabmayr, Frank Weingarts, Thomas Rainer, Philipp Arnold, Peter Bösenberg, Volker Meinel, Felice, Niki Nemeth, Axel Schmidt

Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com



Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/1KcNONEo1LHHLMNuTBi7Nw

- ATX etwas unter Druck

- UBM gesucht

- kommt eine Umbenennung des direct market plus

- neue Aktie für die Wiener Börse, News zu Strabag und Andritz, Aktienkäufe bei Bawag, Research zu Agrana, Reploid auf Messe in Turin

- Vintage: Hirsch Servo, Jenbacher

- Thomas Bobek läutet die Opening Bell für Montag. Als Head of Private Markets der Erste Asset Management hat er unlängst den Erste Private Markets Evergreen Eltif aufgelegt

- Börse Frankfurt mit DAX im Minus, Infineon gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.06.)

(09.06.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: X-Faktor mit Christian Knappe, Mathias Schölzel, Pedram Payami (noch 2 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, Polytec Group, AT&S, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Fabasoft, CA Immo, Reploid Group AG, Lenzing, Strabag, Marinomed Biotech, OMV, Rath AG, VAS AG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Agrana, Fresenius Medical Care, Allianz, Münchener Rück, MTU Aero Engines, Siemens, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Continental.

Random Partner VIG

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX verteidigt die 6000-Punkte-Marke und startet Erholungsmove (Podcast)

» Börsegeschichte 9.6.: George Soros (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Axel Schmidt Deutsche Börse Frankfurt, Thomas Bobek (audio cd.at)

» PIR-News: Deal bei Strabag, neue Post-Lösung, höheres Kursziel für Erste...

» Wiener Börse Party #1173: ATX wieder stärker, die 6000 haben zunächst ge...

» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Bajaj Mobility und Erste Group gesucht

» ATX-Trends: Porr, AT&S, Polytec, RBI ...

» Deutsche Börse Frankfurt und der österreichische Zertifikatemarkt: Eine ...

» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 8.6.: Bitte wieder so wie 1994 (Börse Geschichte) (Börse...