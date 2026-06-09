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Nachlese: Axel Schmidt Deutsche Börse Frankfurt, Thomas Bobek (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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09.06.2026, 1974 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/3eulRMGvTSezx9vP3ewRc7
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 3 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Axel Schmidt Head of Business Development bei der Deutsche Börse Frankfurt zu Gast. Wir sprechen über die Verbindung der Deutsche Börse Frankfurt zum ZFA, über die Rolle von Zertifikaten generell, über die verlängerten Handelszeiten, die auch für Österreicher interessant sind, über die Kategorie, die Axel beim 20. ZFA-Award in Wien auf der Bühne überreichen wird und seinen eigenen 25er beim Arbeitgeber. Weiters dann frage ich natürlich noch, wer Fussball-Weltmeister wird.
https://live.deutsche-boerse.com/zertifikate
https://live.deutsche-boerse.com/xetraplus
Der komplette Countdown unter http://www.audio-cd.at/zertifikate
Bisherige Folgen des Countdowns: Christian Scheid, Publikumswahl Final Call, Ronald Nemec, Judith Pap Gründungsstory, Robert Gillinger, Alexandra Baldessarini, Marianne Kögel, Heinz Karasek, Heiko Geiger, Bernhard Grabmayr, Frank Weingarts, Thomas Rainer, Philipp Arnold, Peter Bösenberg, Volker Meinel, Felice, Niki Nemeth, Axel Schmidt
Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/1KcNONEo1LHHLMNuTBi7Nw
- ATX etwas unter Druck
- UBM gesucht
- kommt eine Umbenennung des direct market plus
- neue Aktie für die Wiener Börse, News zu Strabag und Andritz, Aktienkäufe bei Bawag, Research zu Agrana, Reploid auf Messe in Turin
- Vintage: Hirsch Servo, Jenbacher
- Thomas Bobek läutet die Opening Bell für Montag. Als Head of Private Markets der Erste Asset Management hat er unlängst den Erste Private Markets Evergreen Eltif aufgelegt
- Börse Frankfurt mit DAX im Minus, Infineon gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.06.)


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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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