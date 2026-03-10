SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Cybersecurity: Einheitliche Plattformen verdrängen Einzellösungen ( Finanztrends)

10.03.2026, 6448 Zeichen

Die Ära der Dutzenden separaten Sicherheits-Tools ist vorbei. Unternehmen setzen 2026 zunehmend auf integrierte, KI-gesteuerte Plattformen, die IT und Produktion gleichermaßen schützen. Diese Woche markieren zwei wegweisende Ankündigungen den Durchbruch dieser Strategie.

KI als zentrales Nervensystem für die Industrie 4.0

Der Trend zur Integration erreicht jetzt das Herz der Fertigung. Siemens und Palo Alto Networks stellten am 4. März eine verifizierte Cybersecurity-Lösung für industrielle private 5G-Netze vor. Diese Brücke zwischen Informationstechnik (IT) und operativer Technik (OT) gilt als Meilenstein.

Anzeige

Die zunehmende Vernetzung und der Einsatz von KI in der Industrie erfordern nicht nur technische Schutzmaßnahmen, sondern auch die Einhaltung strenger gesetzlicher Rahmenbedingungen. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt Ihnen kompakt die Anforderungen der neuen EU-KI-Verordnung und welche Übergangsfristen für Ihr Unternehmen gelten. EU-KI-Verordnung kompakt: Jetzt kostenlosen Umsetzungsleitfaden sichern

Die Lösung kombiniert die private 5G-Infrastruktur von Siemens mit einer für KI-Anwendungen optimierten Next-Generation Firewall von Palo Alto Networks. Ausgiebige Tests im Siemens Digital Connectivity Lab in Erlangen bestätigten: Die Plattform bietet industrietaugliche Sicherheit, ohne die Echtzeit-Anforderungen moderner Fertigungssysteme zu beeinträchtigen.

„Wir bauen ein sicheres, intelligentes Nervensystem für die automatisierte Industrie“, so die Unternehmensvertreter. Die direkte Einbettung von Sicherheit in die 5G-Infrastruktur soll die Datenhoheit der Hersteller schützen und unterbrechungsfreie Abläufe garantieren. Ein klares Signal: Einheitliche Plattformen werden zur Grundvoraussetzung für die Industrie der Zukunft.

Kaspersky konsolidiert die Enterprise-Sicherheit

Parallel treibt die Konsolidierung auf Software-Ebene voran. Kaspersky aktualisierte Anfang März sein Portfolio für Unternehmenskunden und setzt dabei voll auf künstliche Intelligenz.

Das aktualisierte Cloud Workload Security-Angebot integriert nun OpenAI-Fähigkeiten für die Analyse von Workloads. Sicherheitsteams erhalten kontextbezogene Beschreibungen von Schwachstellen und Risiken – ein Turbo für die Incident-Untersuchung.

Noch bedeutender ist die Weiterentwicklung der Kaspersky Next-Plattform. Sie bündelt wesentliche Tools des Security Operations Center – darunter Endpoint Protection, Extended Detection and Response (XDR) und Security Information and Event Management (SIEM) – in einer einzigen Management-Konsole. Branchenberichte vom 9. März zeigen: Diese Vereinheitlichung verbessert nicht nur die Koordination, sondern senkt den Hardware-Bedarf bei erfahrenen Nutzern um bis zu 60 Prozent.

„KI-Engines brauchen umfassende Telemetrie-Daten, um effektiv zu arbeiten“, erklären Analysten. Nur eine integrierte Plattform, die Daten aus Netzwerken, Endpoints und Cloud-Umgebungen zusammenführt, ermögliche es Algorithmen, Anomalien mit der nötigen Präzision zu erkennen.

„Platformization“ wird zum dominierenden Trend

Die finanziellen und operativen Vorteile dieses Wandels verändern die Investitionsstrategien der Unternehmen. Marktbeobachter verweisen auf die starke Performance von Vorreitern wie CrowdStrike, Fortinet und Palo Alto Networks in der ersten Märzwoche.

Die „Platformization“ setzt sich durch, weil Kunden ihre Cybersecurity-Landschaft modernisieren und unter wenige Anbieter konsolidieren wollen. Die praktischen Vorteile sind überzeugend: Einheitliche Plattformen vereinfachen das Compliance-Management über verschiedene Rechtsräume hinweg erheblich. Sie bieten eine zentrale Übersicht des Sicherheitsstatus und automatisieren Reporting-Prozesse.

Zudem mildern sie den akuten Fachkräftemangel in der Cybersicherheit. Statt Spezialisten für ein Dutzend unterschiedlicher Produkte zu benötigen, können IT-Teams von einer einzigen Oberfläche aus agieren. Das reduziert die Alarmmüdigkeit, senkt die Gesamtbetriebskosten und gibt Sicherheitsexperten Zeit für die proaktive Jagd auf Bedrohungen – statt für routinemäßige Wartung.

Vom IT-Problem zur Grundlage des Geschäfts

Die Entwicklungen dieser Woche unterstreichen einen fundamentalen Wandel im Risikobewusstsein. Cybersicherheit gilt nicht länger als reine IT-Aufgabe, sondern als Grundpfeiler für Geschäftskontinuität und operative Widerstandsfähigkeit. Die Ausweitung der Angriffsfläche durch Remote-Arbeit, IoT-Geräte und Multi-Cloud-Architekturen erfordert eine geschlossene Verteidigungsstrategie.

Traditionelle, punktuelle Sicherheitsmaßnahmen halten modernen, KI-gestützten Cyberangriffen kaum noch stand. Angreifer nutzen selbst Maschinenlernen, um Malware zu verbreiten und ausgeklügelte Phishing-Kampagnen zu generieren. Die Verteidigung muss mit Maschinengeschwindigkeit reagieren können.

Anzeige

Während Unternehmen ihre Infrastruktur konsolidieren, nutzen Cyberkriminelle zunehmend KI für hochspezialisierte Angriffe auf Mitarbeiter. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, wie Sie Ihr Unternehmen in vier Schritten effektiv vor Phishing und modernen Betrugsmaschen wie CEO-Fraud schützen. Anti-Phishing-Paket: Jetzt Experten-Guide zur Hacker-Abwehr kostenlos herunterladen

Integrierte Plattformen ermöglichen genau das, indem sie Bedrohungsinformationen über alle digitalen Eintrittspunkte hinweg automatisch korrelieren. Wird eine Gefahr am Netzwerkrand erkannt, kann die Plattform den betroffenen Endpunkt sofort isolieren und gleichzeitig die Cloud-Sicherheitsrichtlinien aktualisieren. Diese koordinierte Abwehr wäre mit isolierten Tools kaum möglich.

Der nächste Schritt: Agentic AI übernimmt

Für das restliche Jahr 2026 erwarten Experten eine weitere Beschleunigung durch die Einführung von Agentic AI. Im Gegensatz zur traditionellen KI, die vor allem bei der Bedrohungserkennung hilft, ist Agentic AI darauf ausgelegt, Sicherheitsverletzungen autonom zu untersuchen und in Echtzeit Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Große Anbieter werden ihre Plattformen voraussichtlich durch strategische Zukäufe erweitern, insbesondere im Bereich Identity Protection und autonomer Response. Je intelligenter und selbstständiger die einheitlichen Plattformen werden, desto mehr werden Unternehmen sich auf sie verlassen, um ihren gesamten digitalen Fußabdruck zu managen. Der Übergang zu integrierten Cybersecurity-Plattformen markiert einen dauerhaften Strukturwandel – die Voraussetzung für eine sichere Teilnahme an einer KI-gesteuerten, hypervernetzten digitalen Wirtschaft.


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 6448 Zeichen

    Die Ära der Dutzenden separaten Sicherheits-Tools ist vorbei. Unternehmen setzen 2026 zunehmend auf integrierte, KI-gesteuerte Plattformen, die IT und Produktion gleichermaßen schützen. Diese Woche markieren zwei wegweisende Ankündigungen den Durchbruch dieser Strategie.

    KI als zentrales Nervensystem für die Industrie 4.0

    Der Trend zur Integration erreicht jetzt das Herz der Fertigung. Siemens und Palo Alto Networks stellten am 4. März eine verifizierte Cybersecurity-Lösung für industrielle private 5G-Netze vor. Diese Brücke zwischen Informationstechnik (IT) und operativer Technik (OT) gilt als Meilenstein.

    Anzeige

    Die zunehmende Vernetzung und der Einsatz von KI in der Industrie erfordern nicht nur technische Schutzmaßnahmen, sondern auch die Einhaltung strenger gesetzlicher Rahmenbedingungen. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt Ihnen kompakt die Anforderungen der neuen EU-KI-Verordnung und welche Übergangsfristen für Ihr Unternehmen gelten. EU-KI-Verordnung kompakt: Jetzt kostenlosen Umsetzungsleitfaden sichern

    Die Lösung kombiniert die private 5G-Infrastruktur von Siemens mit einer für KI-Anwendungen optimierten Next-Generation Firewall von Palo Alto Networks. Ausgiebige Tests im Siemens Digital Connectivity Lab in Erlangen bestätigten: Die Plattform bietet industrietaugliche Sicherheit, ohne die Echtzeit-Anforderungen moderner Fertigungssysteme zu beeinträchtigen.

    „Wir bauen ein sicheres, intelligentes Nervensystem für die automatisierte Industrie“, so die Unternehmensvertreter. Die direkte Einbettung von Sicherheit in die 5G-Infrastruktur soll die Datenhoheit der Hersteller schützen und unterbrechungsfreie Abläufe garantieren. Ein klares Signal: Einheitliche Plattformen werden zur Grundvoraussetzung für die Industrie der Zukunft.

    Kaspersky konsolidiert die Enterprise-Sicherheit

    Parallel treibt die Konsolidierung auf Software-Ebene voran. Kaspersky aktualisierte Anfang März sein Portfolio für Unternehmenskunden und setzt dabei voll auf künstliche Intelligenz.

    Das aktualisierte Cloud Workload Security-Angebot integriert nun OpenAI-Fähigkeiten für die Analyse von Workloads. Sicherheitsteams erhalten kontextbezogene Beschreibungen von Schwachstellen und Risiken – ein Turbo für die Incident-Untersuchung.

    Noch bedeutender ist die Weiterentwicklung der Kaspersky Next-Plattform. Sie bündelt wesentliche Tools des Security Operations Center – darunter Endpoint Protection, Extended Detection and Response (XDR) und Security Information and Event Management (SIEM) – in einer einzigen Management-Konsole. Branchenberichte vom 9. März zeigen: Diese Vereinheitlichung verbessert nicht nur die Koordination, sondern senkt den Hardware-Bedarf bei erfahrenen Nutzern um bis zu 60 Prozent.

    „KI-Engines brauchen umfassende Telemetrie-Daten, um effektiv zu arbeiten“, erklären Analysten. Nur eine integrierte Plattform, die Daten aus Netzwerken, Endpoints und Cloud-Umgebungen zusammenführt, ermögliche es Algorithmen, Anomalien mit der nötigen Präzision zu erkennen.

    „Platformization“ wird zum dominierenden Trend

    Die finanziellen und operativen Vorteile dieses Wandels verändern die Investitionsstrategien der Unternehmen. Marktbeobachter verweisen auf die starke Performance von Vorreitern wie CrowdStrike, Fortinet und Palo Alto Networks in der ersten Märzwoche.

    Die „Platformization“ setzt sich durch, weil Kunden ihre Cybersecurity-Landschaft modernisieren und unter wenige Anbieter konsolidieren wollen. Die praktischen Vorteile sind überzeugend: Einheitliche Plattformen vereinfachen das Compliance-Management über verschiedene Rechtsräume hinweg erheblich. Sie bieten eine zentrale Übersicht des Sicherheitsstatus und automatisieren Reporting-Prozesse.

    Zudem mildern sie den akuten Fachkräftemangel in der Cybersicherheit. Statt Spezialisten für ein Dutzend unterschiedlicher Produkte zu benötigen, können IT-Teams von einer einzigen Oberfläche aus agieren. Das reduziert die Alarmmüdigkeit, senkt die Gesamtbetriebskosten und gibt Sicherheitsexperten Zeit für die proaktive Jagd auf Bedrohungen – statt für routinemäßige Wartung.

    Vom IT-Problem zur Grundlage des Geschäfts

    Die Entwicklungen dieser Woche unterstreichen einen fundamentalen Wandel im Risikobewusstsein. Cybersicherheit gilt nicht länger als reine IT-Aufgabe, sondern als Grundpfeiler für Geschäftskontinuität und operative Widerstandsfähigkeit. Die Ausweitung der Angriffsfläche durch Remote-Arbeit, IoT-Geräte und Multi-Cloud-Architekturen erfordert eine geschlossene Verteidigungsstrategie.

    Traditionelle, punktuelle Sicherheitsmaßnahmen halten modernen, KI-gestützten Cyberangriffen kaum noch stand. Angreifer nutzen selbst Maschinenlernen, um Malware zu verbreiten und ausgeklügelte Phishing-Kampagnen zu generieren. Die Verteidigung muss mit Maschinengeschwindigkeit reagieren können.

    Anzeige

    Während Unternehmen ihre Infrastruktur konsolidieren, nutzen Cyberkriminelle zunehmend KI für hochspezialisierte Angriffe auf Mitarbeiter. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, wie Sie Ihr Unternehmen in vier Schritten effektiv vor Phishing und modernen Betrugsmaschen wie CEO-Fraud schützen. Anti-Phishing-Paket: Jetzt Experten-Guide zur Hacker-Abwehr kostenlos herunterladen

    Integrierte Plattformen ermöglichen genau das, indem sie Bedrohungsinformationen über alle digitalen Eintrittspunkte hinweg automatisch korrelieren. Wird eine Gefahr am Netzwerkrand erkannt, kann die Plattform den betroffenen Endpunkt sofort isolieren und gleichzeitig die Cloud-Sicherheitsrichtlinien aktualisieren. Diese koordinierte Abwehr wäre mit isolierten Tools kaum möglich.

    Der nächste Schritt: Agentic AI übernimmt

    Für das restliche Jahr 2026 erwarten Experten eine weitere Beschleunigung durch die Einführung von Agentic AI. Im Gegensatz zur traditionellen KI, die vor allem bei der Bedrohungserkennung hilft, ist Agentic AI darauf ausgelegt, Sicherheitsverletzungen autonom zu untersuchen und in Echtzeit Gegenmaßnahmen einzuleiten.

    Große Anbieter werden ihre Plattformen voraussichtlich durch strategische Zukäufe erweitern, insbesondere im Bereich Identity Protection und autonomer Response. Je intelligenter und selbstständiger die einheitlichen Plattformen werden, desto mehr werden Unternehmen sich auf sie verlassen, um ihren gesamten digitalen Fußabdruck zu managen. Der Übergang zu integrierten Cybersecurity-Plattformen markiert einen dauerhaften Strukturwandel – die Voraussetzung für eine sichere Teilnahme an einer KI-gesteuerten, hypervernetzten digitalen Wirtschaft.


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Verbund
    Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de