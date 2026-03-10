SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Frauenstreik: Zehntausende protestieren gegen Erschöpfung und Ungleichheit ( Finanztrends)

10.03.2026, 3911 Zeichen

Zehntausende Menschen gingen am Wochenende und zu Wochenbeginn in ganz Deutschland auf die Straße. Unter den Motiven „Wut und Erschöpfung“ forderten sie anlässlich des Internationalen Frauentags und des globalen Frauenstreiktags tiefgreifende Veränderungen. Im Zentrum stand der Kampf gegen die systematische Ungleichheit und die psychische Belastung von Frauen.

Die Organisatorinnen, darunter die Initiative „Enough! Genug! Basta!“, hatten den Streik bewusst auf den Montag ausgeweitet. Damit sollte die systemrelevante, aber oft unsichtbare Arbeit von Frauen sichtbar werden. Die Aktionen reichten von klassischen Demos über verlängerte Mittagspausen bis zum bewussten Stillstand in Haushalten.

Die Doppelbelastung aus Beruf und Care-Arbeit führt bei vielen Berufstätigen zu permanenter Erschöpfung und dem Gefühl, im Hamsterrad festzustecken.

Die unsichtbare Last der Care-Arbeit

Ein zentrales Thema war die ungleiche Verteilung unbezahlter Sorgearbeit. Aktuelle Daten zeigen: Frauen in Deutschland leisten pro Tag im Schnitt 76 Minuten mehr unbezahlte Arbeit als Männer – der sogenannte Gender Care Gap liegt bei 43,4 Prozent.

Diese Dauerbelastung neben dem Beruf ist ein Haupttreiber für Stress und psychische Erkrankungen. Studien belegen den direkten Zusammenhang. Kein Wunder also, dass psychische Erkrankungen bei Frauen eine der häufigsten Ursachen für Krankschreibungen sind. Die Forderungen zielen daher auf eine gerechtere Verteilung, bessere finanzielle Anerkennung und den Ausbau öffentlicher Betreuung.

Wut über ökonomische Benachteiligung

Die spürbare Wut auf den Demos speist sich auch aus der anhaltenden finanziellen Ungleichheit. Der unbereinigte Gender Pay Gap stagnierte 2025 bei 16 Prozent. Frauen verdienen also pro Stunde deutlich weniger.

Noch gravierender ist der „Gender Gap Arbeitsmarkt“ von 37 Prozent. Er berücksichtigt auch geringere Arbeitszeiten und Erwerbsbeteiligung. Diese Schieflage führt zu finanzieller Abhängigkeit und einer großen Rentenlücke im Alter. Die Streikenden fordern daher Lohntransparenz, eine Aufwertung systemrelevanter Berufe und wirksame Gesetze für Lohngleichheit.

Um strukturelle Benachteiligungen im Betrieb abzubauen, sind starke Arbeitnehmervertretungen entscheidend, die ihre Rechte bei Arbeitszeit und Lohngestaltung kennen.

Kampf für körperliche Selbstbestimmung

Ein weiteres zentrales Anliegen war der Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt. Die Zahlen sind alarmierend: 2024 wurden 132 Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Statistisch erlebt in Deutschland alle vier Minuten eine Frau Gewalt in der Partnerschaft.

Die Proteste machten deutlich: Gewalt gegen Frauen ist ein strukturelles Problem, keine Privatsache. Die Dunkelziffer ist hoch. Gefordert werden mehr Plätze in Frauenhäusern, konsequente Strafverfolgung und ein Ende sexistischer Rollenbilder. Auch das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung war ein großes Thema.

Ein globaler Aufschrei wird lauter

Der Frauenstreik 2026 reiht sich in eine wachsende globale Bewegung ein. Inspiriert von Aktionen in Island oder Spanien wächst auch hierzulande die Erkenntnis: Demonstrationen allein reichen nicht aus.

Die Verbindung von Wut und Erschöpfung hat sich als kraftvoller Motor erwiesen. Die große Herausforderung bleibt die rechtliche Situation, denn politische Streiks sind in Deutschland nicht abgesichert. Doch die Botschaft der Zehntausenden ist klar: Ein „Weiter so“ ist keine Option. Die Politik muss endlich wirksame Maßnahmen für echte Gleichstellung umsetzen.


(10.03.2026)

