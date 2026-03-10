SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Helvetia Aktie: Kapitalerhöhung gestartet ( Finanztrends)

10.03.2026, 2776 Zeichen

Helvetia forciert den Ausbau ihres Immobilienportfolios und hat die Zeichnungsfrist für eine umfangreiche Kapitalmaßnahme ihres hauseigenen Property Funds eröffnet. Während die Versicherungsgruppe auf die stabile Nachfrage nach Schweizer Wohnraum setzt, verharrt die Aktie an der Börse in einer abwartenden Haltung.

Das Asset Management der Gruppe strebt mit der Transaktion einen Bruttoerlös von bis zu 128 Millionen Schweizer Franken an. Anleger haben seit Montag und noch bis zum 19. März 2026 Zeit, neue Anteile am Helvetia (CH) Swiss Property Fund zu zeichnen. Die Verantwortlichen nutzen damit ein Marktumfeld, in dem Schweizer Wohnimmobilien mit einer durchschnittlichen Nettoanfangsrendite von rund 3,0 Prozent weiterhin attraktive Aufschläge gegenüber Staatsanleihen bieten.

Fokus auf Schweizer Mittelstädte

Hinter der Kapitalaufnahme steht eine gezielte Wachstumsstrategie. Angesichts knapper Flächen und regulatorischer Hürden in den Metropolen konzentriert sich der Fonds verstärkt auf Agglomerationen und Schweizer Mittelstädte. Kann diese Fokussierung auf renditestarke Nischen den langfristigen Wachstumskurs der Gruppe absichern?

Fundamental bleibt die Nachfrage nach Wohnraum im Heimatmarkt durch ein strukturelles Unterangebot gestützt. Dennoch reagierte der Aktienkurs der Holding zum Wochenstart verhalten und ging mit 209,20 Euro aus dem Handel. Damit setzt sich die bisher eher schwache Jahrestendenz fort: Seit Beginn des Jahres verzeichnet der Titel ein Minus von 6,94 Prozent.

Charttechnik und kommende Termine

Vom bisherigen 52-Wochen-Hoch bei 230,40 Euro ist das Papier derzeit über neun Prozent entfernt. Mit einem Relative-Stärke-Index (RSI) von 64,4 bewegt sich die Aktie zwar in einem konstruktiven, aber noch nicht überkauften Bereich. Die Volatilität blieb zuletzt mit rund 18 Prozent auf einem moderaten Niveau, was die derzeitige Seitwärtsphase unterstreicht.

Für Anleger stehen im Frühjahr zwei wichtige Termine im Kalender. Am 15. April 2026 wird Helvetia die Bilanz für das vierte Quartal 2025 vorlegen und damit Klarheit über die operative Ertragskraft schaffen. Kurz darauf, am 30. April 2026, folgt der Ex-Dividenden-Tag, wobei Marktteilnehmer derzeit mit einer Ausschüttung von 6,33 CHF je Aktie rechnen.

(10.03.2026)

