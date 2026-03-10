Newtimes Hair präsentiert Neuheiten auf der Cosmoprof Bologna ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
10.03.2026, 3297 Zeichen
Der Premium-Haarspezialist Newtimes Hair kehrt Ende März auf die Cosmoprof Worldwide Bologna zurück. Zum dritten Mal stellt das Unternehmen auf der globalen Leitmesse für Beauty aus. Im Fokus stehen neue Produkte, verbesserte Texturen und ein optimiertes B2B-Erlebnis für Fachbesucher.
Strategischer Stand im Herzen der Messe
Newtimes Hair positioniert sich in Halle 34 am Stand E21, im sogenannten Country Pavilion. Diese Lage bietet internationalen Einkäufern, Salonbesitzern und Klinikbetreibern einen gezielten Zugang. Die Messe in Bologna zieht jährlich Hunderttausende Fachbesucher an und vereint die gesamte Beauty-Lieferkette.
Für den globalen Großhändler ist der Auftritt eine Schlüsselgelegenheit. Er stärkt die physische Präsenz im wichtigen europäischen Markt. Das Unternehmen nutzt die Plattform gezielt, um bestehende Partner zu treffen und neue Vertriebskanäle im Luxussegment zu erschließen.
Neue Farben zum Anfassen
Ein Herzstück der Präsentation sind sechs neu eingeführte Farbnuancen für Extensions. Statt auf digitale Kataloge setzt Newtimes Hair auf das haptische Erlebnis. Besucher können die Premium-Echthaarsysteme, Topper und Extensions direkt am Stand begutachten und vergleichen.
Warum ist das so wichtig? Im Luxussegment ist die exakte Farbabstimmung ein kritisches Qualitätsmerkmal. Die physische Bewertung von Fall, Dichte und Montur unter realen Lichtbedingungen ist für Profis unersetzlich. Zudem werden voraussichtlich neue semi-permanente Damen-Haarsysteme mit natürlichen Haaransätzen vorgestellt.
Schnelle Geschäfte für gestresste Einkäufer
Der Messestand ist konsequent auf die Bedürfnisse von B2B-Kunden zugeschnitten. Fachbesucher können in kürzester Zeit Farbabgleiche vornehmen und konkrete Konditionen besprechen. Dazu zählen Lieferzeiten, Beschaffungspläne und individuelle Anpassungen der Haarsysteme.
In einer Branche, in der maßgeschneiderte Lösungen den Unterschied machen, ist diese Flexibilität entscheidend. Der direkte Draht zu den Produktexperten vor Ort ermöglicht es, komplexe Projektanforderungen sofort zu klären. Transparenz und schnelle Reaktion werden hier zum Wettbewerbsvorteil.
Rückenwind von der New York Fashion Week
Der Messeauftritt folgt auf einen jüngsten Erfolg: Newtimes Hair sponserte erst kürzlich Clip-in-Extensions bei der New York Fashion Week. Das Unternehmen stattete Stylisten mit Haarverlängerungen für festival-inspirierte Laufsteg-Looks aus.
Diese Präsenz in der High-Fashion-Welt unterstreicht den Anspruch der Marke. Extensions, die dem Backstage-Stress standhalten, beweisen eine Qualität, die auch im anspruchsvollen Salonalltag gefragt ist. Dieser Erfolg dürfte dem Unternehmen in Bologna zusätzlichen Schwung verleihen.
Warum physische Messen im Digitalzeitalter boomen
Die Strategie von Newtimes Hair wirft ein Schlaglicht auf die Beauty-Branche. Trotz wachsender Bedeutung von E-Commerce bleibt der persönliche Kontakt im Luxussegment unverzichtbar. Gerade bei hochpreisigen Echthaarprodukten ist Vertrauen essenziell.
Die Qualität von Remy-Haar und die Verarbeitung lassen sich am Bildschirm nur schwer beurteilen. Indem Newtimes Hair den direkten Kontakt und Transparenz anbietet, positioniert es sich als verlässlicher Premium-Partner. Die Kombination aus globaler Reichweite und greifbarer Präsenz sichert Marktanteile.
Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)
» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)
» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)
» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...
» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...
» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...
» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)
» Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Linz Textil Holding, FACC, Austriacard Holdin...
- Wie AT&S, DO&CO, voestalpine, Verbund, OMV und EV...
- Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Ko...
- Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschic...
- Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)
- Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztr...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
10.03.2026, 3297 Zeichen
Der Premium-Haarspezialist Newtimes Hair kehrt Ende März auf die Cosmoprof Worldwide Bologna zurück. Zum dritten Mal stellt das Unternehmen auf der globalen Leitmesse für Beauty aus. Im Fokus stehen neue Produkte, verbesserte Texturen und ein optimiertes B2B-Erlebnis für Fachbesucher.
Strategischer Stand im Herzen der Messe
Newtimes Hair positioniert sich in Halle 34 am Stand E21, im sogenannten Country Pavilion. Diese Lage bietet internationalen Einkäufern, Salonbesitzern und Klinikbetreibern einen gezielten Zugang. Die Messe in Bologna zieht jährlich Hunderttausende Fachbesucher an und vereint die gesamte Beauty-Lieferkette.
Für den globalen Großhändler ist der Auftritt eine Schlüsselgelegenheit. Er stärkt die physische Präsenz im wichtigen europäischen Markt. Das Unternehmen nutzt die Plattform gezielt, um bestehende Partner zu treffen und neue Vertriebskanäle im Luxussegment zu erschließen.
Neue Farben zum Anfassen
Ein Herzstück der Präsentation sind sechs neu eingeführte Farbnuancen für Extensions. Statt auf digitale Kataloge setzt Newtimes Hair auf das haptische Erlebnis. Besucher können die Premium-Echthaarsysteme, Topper und Extensions direkt am Stand begutachten und vergleichen.
Warum ist das so wichtig? Im Luxussegment ist die exakte Farbabstimmung ein kritisches Qualitätsmerkmal. Die physische Bewertung von Fall, Dichte und Montur unter realen Lichtbedingungen ist für Profis unersetzlich. Zudem werden voraussichtlich neue semi-permanente Damen-Haarsysteme mit natürlichen Haaransätzen vorgestellt.
Schnelle Geschäfte für gestresste Einkäufer
Der Messestand ist konsequent auf die Bedürfnisse von B2B-Kunden zugeschnitten. Fachbesucher können in kürzester Zeit Farbabgleiche vornehmen und konkrete Konditionen besprechen. Dazu zählen Lieferzeiten, Beschaffungspläne und individuelle Anpassungen der Haarsysteme.
In einer Branche, in der maßgeschneiderte Lösungen den Unterschied machen, ist diese Flexibilität entscheidend. Der direkte Draht zu den Produktexperten vor Ort ermöglicht es, komplexe Projektanforderungen sofort zu klären. Transparenz und schnelle Reaktion werden hier zum Wettbewerbsvorteil.
Rückenwind von der New York Fashion Week
Der Messeauftritt folgt auf einen jüngsten Erfolg: Newtimes Hair sponserte erst kürzlich Clip-in-Extensions bei der New York Fashion Week. Das Unternehmen stattete Stylisten mit Haarverlängerungen für festival-inspirierte Laufsteg-Looks aus.
Diese Präsenz in der High-Fashion-Welt unterstreicht den Anspruch der Marke. Extensions, die dem Backstage-Stress standhalten, beweisen eine Qualität, die auch im anspruchsvollen Salonalltag gefragt ist. Dieser Erfolg dürfte dem Unternehmen in Bologna zusätzlichen Schwung verleihen.
Warum physische Messen im Digitalzeitalter boomen
Die Strategie von Newtimes Hair wirft ein Schlaglicht auf die Beauty-Branche. Trotz wachsender Bedeutung von E-Commerce bleibt der persönliche Kontakt im Luxussegment unverzichtbar. Gerade bei hochpreisigen Echthaarprodukten ist Vertrauen essenziell.
Die Qualität von Remy-Haar und die Verarbeitung lassen sich am Bildschirm nur schwer beurteilen. Indem Newtimes Hair den direkten Kontakt und Transparenz anbietet, positioniert es sich als verlässlicher Premium-Partner. Die Kombination aus globaler Reichweite und greifbarer Präsenz sichert Marktanteile.
Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)
» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)
» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)
» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...
» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...
» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...
» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)
» Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Linz Textil Holding, FACC, Austriacard Holdin...
- Wie AT&S, DO&CO, voestalpine, Verbund, OMV und EV...
- Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Ko...
- Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschic...
- Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)
- Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztr...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M