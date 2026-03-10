SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Newtimes Hair präsentiert Neuheiten auf der Cosmoprof Bologna ( Finanztrends)

10.03.2026, 3297 Zeichen

Der Premium-Haarspezialist Newtimes Hair kehrt Ende März auf die Cosmoprof Worldwide Bologna zurück. Zum dritten Mal stellt das Unternehmen auf der globalen Leitmesse für Beauty aus. Im Fokus stehen neue Produkte, verbesserte Texturen und ein optimiertes B2B-Erlebnis für Fachbesucher.

Strategischer Stand im Herzen der Messe

Newtimes Hair positioniert sich in Halle 34 am Stand E21, im sogenannten Country Pavilion. Diese Lage bietet internationalen Einkäufern, Salonbesitzern und Klinikbetreibern einen gezielten Zugang. Die Messe in Bologna zieht jährlich Hunderttausende Fachbesucher an und vereint die gesamte Beauty-Lieferkette.

Für den globalen Großhändler ist der Auftritt eine Schlüsselgelegenheit. Er stärkt die physische Präsenz im wichtigen europäischen Markt. Das Unternehmen nutzt die Plattform gezielt, um bestehende Partner zu treffen und neue Vertriebskanäle im Luxussegment zu erschließen.

Neue Farben zum Anfassen

Ein Herzstück der Präsentation sind sechs neu eingeführte Farbnuancen für Extensions. Statt auf digitale Kataloge setzt Newtimes Hair auf das haptische Erlebnis. Besucher können die Premium-Echthaarsysteme, Topper und Extensions direkt am Stand begutachten und vergleichen.

Warum ist das so wichtig? Im Luxussegment ist die exakte Farbabstimmung ein kritisches Qualitätsmerkmal. Die physische Bewertung von Fall, Dichte und Montur unter realen Lichtbedingungen ist für Profis unersetzlich. Zudem werden voraussichtlich neue semi-permanente Damen-Haarsysteme mit natürlichen Haaransätzen vorgestellt.

Schnelle Geschäfte für gestresste Einkäufer

Der Messestand ist konsequent auf die Bedürfnisse von B2B-Kunden zugeschnitten. Fachbesucher können in kürzester Zeit Farbabgleiche vornehmen und konkrete Konditionen besprechen. Dazu zählen Lieferzeiten, Beschaffungspläne und individuelle Anpassungen der Haarsysteme.

In einer Branche, in der maßgeschneiderte Lösungen den Unterschied machen, ist diese Flexibilität entscheidend. Der direkte Draht zu den Produktexperten vor Ort ermöglicht es, komplexe Projektanforderungen sofort zu klären. Transparenz und schnelle Reaktion werden hier zum Wettbewerbsvorteil.

Rückenwind von der New York Fashion Week

Der Messeauftritt folgt auf einen jüngsten Erfolg: Newtimes Hair sponserte erst kürzlich Clip-in-Extensions bei der New York Fashion Week. Das Unternehmen stattete Stylisten mit Haarverlängerungen für festival-inspirierte Laufsteg-Looks aus.

Diese Präsenz in der High-Fashion-Welt unterstreicht den Anspruch der Marke. Extensions, die dem Backstage-Stress standhalten, beweisen eine Qualität, die auch im anspruchsvollen Salonalltag gefragt ist. Dieser Erfolg dürfte dem Unternehmen in Bologna zusätzlichen Schwung verleihen.

Warum physische Messen im Digitalzeitalter boomen

Die Strategie von Newtimes Hair wirft ein Schlaglicht auf die Beauty-Branche. Trotz wachsender Bedeutung von E-Commerce bleibt der persönliche Kontakt im Luxussegment unverzichtbar. Gerade bei hochpreisigen Echthaarprodukten ist Vertrauen essenziell.

Die Qualität von Remy-Haar und die Verarbeitung lassen sich am Bildschirm nur schwer beurteilen. Indem Newtimes Hair den direkten Kontakt und Transparenz anbietet, positioniert es sich als verlässlicher Premium-Partner. Die Kombination aus globaler Reichweite und greifbarer Präsenz sichert Marktanteile.


(10.03.2026)

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

