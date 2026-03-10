SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Prysmian Aktie: Rekordgewinn erzielt ( Finanztrends)

10.03.2026, 2936 Zeichen

Prysmian hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem historischen Rekordergebnis abgeschlossen und dabei die eigenen Erwartungen sogar übertroffen. Während der Kabelspezialist massiv von der globalen Energiewende profitiert, stellt sich für Anleger die Frage, wie viel Potenzial nach der starken Kursrallye des vergangenen Jahres noch in der Aktie steckt.

Starke Zahlen für 2025

Die am 6. März veröffentlichten Unterlagen für die kommende Hauptversammlung belegen die operative Stärke des Konzerns. Prysmian meldete für das abgelaufene Jahr einen Nettogewinn von 1,27 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Treiber war dabei neben dem Kerngeschäft der Verkauf der Beteiligung an YOFC, der einen Buchgewinn von 346 Millionen Euro einbrachte. Dass das bereinigte EBITDA mit rund 2,4 Milliarden Euro und ein freier Cashflow von 1,17 Milliarden Euro die eigenen Prognosen übertrafen, unterstreicht die effiziente operative Führung.

Strategische Weichenstellungen

Neben den Finanzergebnissen treibt das Unternehmen seine Marktposition durch gezielte Projekte und technologische Innovationen voran. Erst in der vergangenen Woche sicherte sich Prysmian eine bedeutende Rahmenvereinbarung mit dem niederländischen Netzbetreiber Alliander zur Stärkung der dortigen Strominfrastruktur. Zudem zielt die Einführung der neuen „Sirocco Ultra“-Kabel auf den wachsenden Bedarf bei 5G-Netzwerken und Rechenzentren ab. Besonders das Segment „Digital Solutions“ zeigte zuletzt eine starke Dynamik und konnte sein bereinigtes Ergebnis im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppeln.

Optimistischer Ausblick auf 2026

Für das laufende Jahr gibt sich das Management unter CEO Massimo Battaini ambitioniert: Das bereinigte EBITDA soll auf bis zu 2,78 Milliarden Euro steigen, während der freie Cashflow zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro erwartet wird. Trotz dieser positiven Signale notiert die Aktie heute mit einem Minus von rund 4,4 Prozent bei 95,32 Euro. Marktbeobachter werten dies nach einem Kursanstieg von über 81 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate primär als technische Korrektur, zumal der Relative-Stärke-Index (RSI) mit einem Wert von 35 bereits eine kurzfristig überverkaufte Situation andeutet.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Prysmian?

Mit einem Auftragsbestand von rund 17 Milliarden Euro sieht sich das Unternehmen auf Kurs, seine mittelfristigen Ziele zu erreichen. Die endgültige Entscheidung über den Jahresabschluss und die weiteren Pläne fällt auf der Hauptversammlung am 16. April 2026.

Anzeige

Prysmian-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Prysmian-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten Prysmian-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Prysmian-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Prysmian: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)

» Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
Downgrade für voestalpine-Aktie
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt

    Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 2936 Zeichen

    Prysmian hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem historischen Rekordergebnis abgeschlossen und dabei die eigenen Erwartungen sogar übertroffen. Während der Kabelspezialist massiv von der globalen Energiewende profitiert, stellt sich für Anleger die Frage, wie viel Potenzial nach der starken Kursrallye des vergangenen Jahres noch in der Aktie steckt.

    Starke Zahlen für 2025

    Die am 6. März veröffentlichten Unterlagen für die kommende Hauptversammlung belegen die operative Stärke des Konzerns. Prysmian meldete für das abgelaufene Jahr einen Nettogewinn von 1,27 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Treiber war dabei neben dem Kerngeschäft der Verkauf der Beteiligung an YOFC, der einen Buchgewinn von 346 Millionen Euro einbrachte. Dass das bereinigte EBITDA mit rund 2,4 Milliarden Euro und ein freier Cashflow von 1,17 Milliarden Euro die eigenen Prognosen übertrafen, unterstreicht die effiziente operative Führung.

    Strategische Weichenstellungen

    Neben den Finanzergebnissen treibt das Unternehmen seine Marktposition durch gezielte Projekte und technologische Innovationen voran. Erst in der vergangenen Woche sicherte sich Prysmian eine bedeutende Rahmenvereinbarung mit dem niederländischen Netzbetreiber Alliander zur Stärkung der dortigen Strominfrastruktur. Zudem zielt die Einführung der neuen „Sirocco Ultra“-Kabel auf den wachsenden Bedarf bei 5G-Netzwerken und Rechenzentren ab. Besonders das Segment „Digital Solutions“ zeigte zuletzt eine starke Dynamik und konnte sein bereinigtes Ergebnis im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppeln.

    Optimistischer Ausblick auf 2026

    Für das laufende Jahr gibt sich das Management unter CEO Massimo Battaini ambitioniert: Das bereinigte EBITDA soll auf bis zu 2,78 Milliarden Euro steigen, während der freie Cashflow zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro erwartet wird. Trotz dieser positiven Signale notiert die Aktie heute mit einem Minus von rund 4,4 Prozent bei 95,32 Euro. Marktbeobachter werten dies nach einem Kursanstieg von über 81 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate primär als technische Korrektur, zumal der Relative-Stärke-Index (RSI) mit einem Wert von 35 bereits eine kurzfristig überverkaufte Situation andeutet.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Prysmian?

    Mit einem Auftragsbestand von rund 17 Milliarden Euro sieht sich das Unternehmen auf Kurs, seine mittelfristigen Ziele zu erreichen. Die endgültige Entscheidung über den Jahresabschluss und die weiteren Pläne fällt auf der Hauptversammlung am 16. April 2026.

    Anzeige

    Prysmian-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Prysmian-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

    Die neusten Prysmian-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Prysmian-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Prysmian: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)

    » Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    Downgrade für voestalpine-Aktie
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt

      Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de