Studie: Deutsche essen mehr Gemüse und weniger Fleisch ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
10.03.2026, 3701 Zeichen
Eine neue Langzeitstudie belegt einen deutlichen Wandel im Essverhalten. Gleichzeitig debattiert der Bundestag über die politischen Rahmenbedingungen für eine gesündere und nachhaltigere Ernährung.
Langzeitstudie zeigt Ernährungswende
Die Deutschen essen heute deutlich gesünder als noch vor zwanzig Jahren. Das ist das zentrale Ergebnis einer groß angelegten Langzeitstudie, die kürzlich veröffentlicht wurde. Demnach konsumiert die Bevölkerung mehr Gemüse und greift seltener zu Fleisch.
Anzeige
Wer seine Ernährung umstellt, möchte oft auch schwarz auf weiß sehen, wie sich die neuen Gewohnheiten auf den Körper auswirken. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Ihre Blutwerte richtig zu deuten und gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen. Gratis-Report: Laborwerte richtig verstehen
Über 200.000 Personen nahmen an der Untersuchung zu Volkskrankheiten teil. Vor allem Frauen treiben den Trend zu pflanzenbasierter Kost voran. Gesundheitsexperten bewerten diese Entwicklung als positiv, da ein hoher Fleischkonsum mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmten Krebsarten in Verbindung gebracht wird.
Politik diskutiert nachhaltige Ernährung
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind auch in der Politik angekommen. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung des Bundestages befasste sich in einem Fachgespräch intensiv mit dem Thema.
Als Sachverständige waren unter anderem der Ernährungspsychologe Dr. Thomas Ellrot und Prof. Dr. Antje Risius geladen. Sie betonten, dass eine nachhaltige Ernährung die planetaren Belastungsgrenzen berücksichtigen müsse. Der größte Hebel für positive Veränderungen liege in einer Steigerung des Verzehrs pflanzlicher Lebensmittel.
Alltag stellt Verbraucher vor Hürden
Trotz des wachsenden Bewusstseins scheitert die Umsetzung im Alltag oft. Laut einer aktuellen Umfrage legen zwar knapp drei Viertel der Deutschen Wert auf gesunde Ernährung. Doch nur 43 Prozent gelingt es im stressigen Alltag, diese Vorsätze auch umzusetzen.
Experten wie Prof. Risius kritisieren unübersichtliche Lebensmittelkennzeichnungen und schwer verständliche Ernährungsempfehlungen. Fehlende Zeit, finanzielle Einschränkungen und unklare Produktinformationen gelten als Hauptgründe für das Umsetzungsproblem.
Anzeige
Ob Cholesterin oder wichtige Vitalstoff-Werte – oft ist unklar, welche medizinischen Daten für eine gesunde Lebensweise wirklich entscheidend sind. Erfahren Sie in diesem 25-seitigen Leitfaden, wie Sie Fehldiagnosen vermeiden und Ihre Werte ohne Medizinstudium sicher einordnen. Jetzt kostenlosen Laborwerte-Check anfordern
Adipositas bleibt globale Herausforderung
Die Dringlichkeit wird durch den Blick auf ernährungsbedingte Krankheiten deutlich. Passend zum Welt-Adipositas-Tag veröffentlichte Ipsos eine internationale Studie. Sie zeigt eine bedenkliche Fehleinschätzung: Weltweit betrachten nur 71 Prozent der betroffenen Personen starkes Übergewicht als medizinisches Problem.
Gesundheitsexperten fordern daher zielgerichtetere Aufklärungskampagnen. Gleichzeitig wird die präventive Wirkung einer gesunden Ernährung hervorgehoben, etwa bei der Linderung von Autoimmunerkrankungen.
Politik sieht Handlungsbedarf
Die Diskussionen im Bundestag verdeutlichen, dass Eigenverantwortung allein nicht ausreicht. Wenn Verbraucher an unklaren Kennzeichnungen oder mangelnden Angeboten scheitern, ist die Politik gefragt.
Die Forderungen der Wissenschaftler könnten den Druck auf den Gesetzgeber erhöhen. Mögliche Maßnahmen sind strengere Vorgaben für Zucker, Salz und Fette in Fertigprodukten sowie die Weiterentwicklung von Kennzeichnungssystemen wie dem Nutri-Score. Die enge Verzahnung von Gesundheits-, Umwelt- und Agrarpolitik wird dabei immer offensichtlicher.
Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...
» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)
» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)
» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)
» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...
» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...
» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...
» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Linz Textil Holding, FACC, Austriacard Holdin...
- Wie AT&S, DO&CO, voestalpine, Verbund, OMV und EV...
- Studie: Deutsche essen mehr Gemüse und weniger Fl...
- Stadtwerke Bochum: Finanzieller Drahtseilakt trot...
- Cyberkriminelle umgehen Verschlüsselung mit Socia...
- EU-Datenschutzreform: Experten warnen vor falsche...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
10.03.2026, 3701 Zeichen
Eine neue Langzeitstudie belegt einen deutlichen Wandel im Essverhalten. Gleichzeitig debattiert der Bundestag über die politischen Rahmenbedingungen für eine gesündere und nachhaltigere Ernährung.
Langzeitstudie zeigt Ernährungswende
Die Deutschen essen heute deutlich gesünder als noch vor zwanzig Jahren. Das ist das zentrale Ergebnis einer groß angelegten Langzeitstudie, die kürzlich veröffentlicht wurde. Demnach konsumiert die Bevölkerung mehr Gemüse und greift seltener zu Fleisch.
Anzeige
Wer seine Ernährung umstellt, möchte oft auch schwarz auf weiß sehen, wie sich die neuen Gewohnheiten auf den Körper auswirken. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Ihre Blutwerte richtig zu deuten und gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen. Gratis-Report: Laborwerte richtig verstehen
Über 200.000 Personen nahmen an der Untersuchung zu Volkskrankheiten teil. Vor allem Frauen treiben den Trend zu pflanzenbasierter Kost voran. Gesundheitsexperten bewerten diese Entwicklung als positiv, da ein hoher Fleischkonsum mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmten Krebsarten in Verbindung gebracht wird.
Politik diskutiert nachhaltige Ernährung
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind auch in der Politik angekommen. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung des Bundestages befasste sich in einem Fachgespräch intensiv mit dem Thema.
Als Sachverständige waren unter anderem der Ernährungspsychologe Dr. Thomas Ellrot und Prof. Dr. Antje Risius geladen. Sie betonten, dass eine nachhaltige Ernährung die planetaren Belastungsgrenzen berücksichtigen müsse. Der größte Hebel für positive Veränderungen liege in einer Steigerung des Verzehrs pflanzlicher Lebensmittel.
Alltag stellt Verbraucher vor Hürden
Trotz des wachsenden Bewusstseins scheitert die Umsetzung im Alltag oft. Laut einer aktuellen Umfrage legen zwar knapp drei Viertel der Deutschen Wert auf gesunde Ernährung. Doch nur 43 Prozent gelingt es im stressigen Alltag, diese Vorsätze auch umzusetzen.
Experten wie Prof. Risius kritisieren unübersichtliche Lebensmittelkennzeichnungen und schwer verständliche Ernährungsempfehlungen. Fehlende Zeit, finanzielle Einschränkungen und unklare Produktinformationen gelten als Hauptgründe für das Umsetzungsproblem.
Anzeige
Ob Cholesterin oder wichtige Vitalstoff-Werte – oft ist unklar, welche medizinischen Daten für eine gesunde Lebensweise wirklich entscheidend sind. Erfahren Sie in diesem 25-seitigen Leitfaden, wie Sie Fehldiagnosen vermeiden und Ihre Werte ohne Medizinstudium sicher einordnen. Jetzt kostenlosen Laborwerte-Check anfordern
Adipositas bleibt globale Herausforderung
Die Dringlichkeit wird durch den Blick auf ernährungsbedingte Krankheiten deutlich. Passend zum Welt-Adipositas-Tag veröffentlichte Ipsos eine internationale Studie. Sie zeigt eine bedenkliche Fehleinschätzung: Weltweit betrachten nur 71 Prozent der betroffenen Personen starkes Übergewicht als medizinisches Problem.
Gesundheitsexperten fordern daher zielgerichtetere Aufklärungskampagnen. Gleichzeitig wird die präventive Wirkung einer gesunden Ernährung hervorgehoben, etwa bei der Linderung von Autoimmunerkrankungen.
Politik sieht Handlungsbedarf
Die Diskussionen im Bundestag verdeutlichen, dass Eigenverantwortung allein nicht ausreicht. Wenn Verbraucher an unklaren Kennzeichnungen oder mangelnden Angeboten scheitern, ist die Politik gefragt.
Die Forderungen der Wissenschaftler könnten den Druck auf den Gesetzgeber erhöhen. Mögliche Maßnahmen sind strengere Vorgaben für Zucker, Salz und Fette in Fertigprodukten sowie die Weiterentwicklung von Kennzeichnungssystemen wie dem Nutri-Score. Die enge Verzahnung von Gesundheits-, Umwelt- und Agrarpolitik wird dabei immer offensichtlicher.
Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...
» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)
» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)
» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)
» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...
» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...
» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...
» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Linz Textil Holding, FACC, Austriacard Holdin...
- Wie AT&S, DO&CO, voestalpine, Verbund, OMV und EV...
- Studie: Deutsche essen mehr Gemüse und weniger Fl...
- Stadtwerke Bochum: Finanzieller Drahtseilakt trot...
- Cyberkriminelle umgehen Verschlüsselung mit Socia...
- EU-Datenschutzreform: Experten warnen vor falsche...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan