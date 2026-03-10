Studie: Deutsche essen mehr Gemüse und weniger Fleisch ( Finanztrends)

10.03.2026, 3701 Zeichen

Eine neue Langzeitstudie belegt einen deutlichen Wandel im Essverhalten. Gleichzeitig debattiert der Bundestag über die politischen Rahmenbedingungen für eine gesündere und nachhaltigere Ernährung.

Langzeitstudie zeigt Ernährungswende

Die Deutschen essen heute deutlich gesünder als noch vor zwanzig Jahren. Das ist das zentrale Ergebnis einer groß angelegten Langzeitstudie, die kürzlich veröffentlicht wurde. Demnach konsumiert die Bevölkerung mehr Gemüse und greift seltener zu Fleisch.

Anzeige

Wer seine Ernährung umstellt, möchte oft auch schwarz auf weiß sehen, wie sich die neuen Gewohnheiten auf den Körper auswirken. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Ihre Blutwerte richtig zu deuten und gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen. Gratis-Report: Laborwerte richtig verstehen

Über 200.000 Personen nahmen an der Untersuchung zu Volkskrankheiten teil. Vor allem Frauen treiben den Trend zu pflanzenbasierter Kost voran. Gesundheitsexperten bewerten diese Entwicklung als positiv, da ein hoher Fleischkonsum mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmten Krebsarten in Verbindung gebracht wird.

Politik diskutiert nachhaltige Ernährung

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind auch in der Politik angekommen. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung des Bundestages befasste sich in einem Fachgespräch intensiv mit dem Thema.

Als Sachverständige waren unter anderem der Ernährungspsychologe Dr. Thomas Ellrot und Prof. Dr. Antje Risius geladen. Sie betonten, dass eine nachhaltige Ernährung die planetaren Belastungsgrenzen berücksichtigen müsse. Der größte Hebel für positive Veränderungen liege in einer Steigerung des Verzehrs pflanzlicher Lebensmittel.

Alltag stellt Verbraucher vor Hürden

Trotz des wachsenden Bewusstseins scheitert die Umsetzung im Alltag oft. Laut einer aktuellen Umfrage legen zwar knapp drei Viertel der Deutschen Wert auf gesunde Ernährung. Doch nur 43 Prozent gelingt es im stressigen Alltag, diese Vorsätze auch umzusetzen.

Experten wie Prof. Risius kritisieren unübersichtliche Lebensmittelkennzeichnungen und schwer verständliche Ernährungsempfehlungen. Fehlende Zeit, finanzielle Einschränkungen und unklare Produktinformationen gelten als Hauptgründe für das Umsetzungsproblem.

Anzeige

Ob Cholesterin oder wichtige Vitalstoff-Werte – oft ist unklar, welche medizinischen Daten für eine gesunde Lebensweise wirklich entscheidend sind. Erfahren Sie in diesem 25-seitigen Leitfaden, wie Sie Fehldiagnosen vermeiden und Ihre Werte ohne Medizinstudium sicher einordnen. Jetzt kostenlosen Laborwerte-Check anfordern

Adipositas bleibt globale Herausforderung

Die Dringlichkeit wird durch den Blick auf ernährungsbedingte Krankheiten deutlich. Passend zum Welt-Adipositas-Tag veröffentlichte Ipsos eine internationale Studie. Sie zeigt eine bedenkliche Fehleinschätzung: Weltweit betrachten nur 71 Prozent der betroffenen Personen starkes Übergewicht als medizinisches Problem.

Gesundheitsexperten fordern daher zielgerichtetere Aufklärungskampagnen. Gleichzeitig wird die präventive Wirkung einer gesunden Ernährung hervorgehoben, etwa bei der Linderung von Autoimmunerkrankungen.

Politik sieht Handlungsbedarf

Die Diskussionen im Bundestag verdeutlichen, dass Eigenverantwortung allein nicht ausreicht. Wenn Verbraucher an unklaren Kennzeichnungen oder mangelnden Angeboten scheitern, ist die Politik gefragt.

Die Forderungen der Wissenschaftler könnten den Druck auf den Gesetzgeber erhöhen. Mögliche Maßnahmen sind strengere Vorgaben für Zucker, Salz und Fette in Fertigprodukten sowie die Weiterentwicklung von Kennzeichnungssystemen wie dem Nutri-Score. Die enge Verzahnung von Gesundheits-, Umwelt- und Agrarpolitik wird dabei immer offensichtlicher.

(10.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner UBM

Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)