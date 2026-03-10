Studie: Deutsche essen mehr Gemüse und weniger Fleisch ( Finanztrends)

SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Studie: Deutsche essen mehr Gemüse und weniger Fleisch

10.03.2026

Eine neue Langzeitstudie belegt einen deutlichen Wandel im Essverhalten. Gleichzeitig debattiert der Bundestag über die politischen Rahmenbedingungen für eine gesündere und nachhaltigere Ernährung.

Langzeitstudie zeigt Ernährungswende

Die Deutschen essen heute deutlich gesünder als noch vor zwanzig Jahren. Das ist das zentrale Ergebnis einer groß angelegten Langzeitstudie, die kürzlich veröffentlicht wurde. Demnach konsumiert die Bevölkerung mehr Gemüse und greift seltener zu Fleisch.

Über 200.000 Personen nahmen an der Untersuchung zu Volkskrankheiten teil. Vor allem Frauen treiben den Trend zu pflanzenbasierter Kost voran. Gesundheitsexperten bewerten diese Entwicklung als positiv, da ein hoher Fleischkonsum mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmten Krebsarten in Verbindung gebracht wird.

Politik diskutiert nachhaltige Ernährung

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind auch in der Politik angekommen. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung des Bundestages befasste sich in einem Fachgespräch intensiv mit dem Thema.

Als Sachverständige waren unter anderem der Ernährungspsychologe Dr. Thomas Ellrot und Prof. Dr. Antje Risius geladen. Sie betonten, dass eine nachhaltige Ernährung die planetaren Belastungsgrenzen berücksichtigen müsse. Der größte Hebel für positive Veränderungen liege in einer Steigerung des Verzehrs pflanzlicher Lebensmittel.

Alltag stellt Verbraucher vor Hürden

Trotz des wachsenden Bewusstseins scheitert die Umsetzung im Alltag oft. Laut einer aktuellen Umfrage legen zwar knapp drei Viertel der Deutschen Wert auf gesunde Ernährung. Doch nur 43 Prozent gelingt es im stressigen Alltag, diese Vorsätze auch umzusetzen.

Experten wie Prof. Risius kritisieren unübersichtliche Lebensmittelkennzeichnungen und schwer verständliche Ernährungsempfehlungen. Fehlende Zeit, finanzielle Einschränkungen und unklare Produktinformationen gelten als Hauptgründe für das Umsetzungsproblem.

Adipositas bleibt globale Herausforderung

Die Dringlichkeit wird durch den Blick auf ernährungsbedingte Krankheiten deutlich. Passend zum Welt-Adipositas-Tag veröffentlichte Ipsos eine internationale Studie. Sie zeigt eine bedenkliche Fehleinschätzung: Weltweit betrachten nur 71 Prozent der betroffenen Personen starkes Übergewicht als medizinisches Problem.

Gesundheitsexperten fordern daher zielgerichtetere Aufklärungskampagnen. Gleichzeitig wird die präventive Wirkung einer gesunden Ernährung hervorgehoben, etwa bei der Linderung von Autoimmunerkrankungen.

Politik sieht Handlungsbedarf

Die Diskussionen im Bundestag verdeutlichen, dass Eigenverantwortung allein nicht ausreicht. Wenn Verbraucher an unklaren Kennzeichnungen oder mangelnden Angeboten scheitern, ist die Politik gefragt.

Die Forderungen der Wissenschaftler könnten den Druck auf den Gesetzgeber erhöhen. Mögliche Maßnahmen sind strengere Vorgaben für Zucker, Salz und Fette in Fertigprodukten sowie die Weiterentwicklung von Kennzeichnungssystemen wie dem Nutri-Score. Die enge Verzahnung von Gesundheits-, Umwelt- und Agrarpolitik wird dabei immer offensichtlicher.


(10.03.2026)

