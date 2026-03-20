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Taste of London 2026: Line-up und Ticketverkauf starten ( Finanztrends)

20.03.2026, 3264 Zeichen

Das Taste of London Festival gibt sein Line-up für Juni 2026 bekannt. Zeitgleich startet der Ticketverkauf für das große Gastro-Event im Regent's Park. Mehr als 30 Spitzenrestaurants und 160 Produzenten wollen vom 17. bis 21. Juni neue Maßstäbe setzen.

Ein völlig neues Stadtprogramm und die Rückkehr von Publikumslieblingen sollen dafür sorgen. Erwartet werden rund 55.000 Besucher.

Neuzugänge und alte Bekannte im Koch-Topf

Das Herzstück bleibt die kulinarische Vielfalt. Über 30 Restaurants servieren mehr als 130 verschiedene Gerichte. Besondere Aufmerksamkeit ziehen die Neuzugänge auf sich: Das italienische Harry's, das weltbekannte Hakkasan und das aufstrebende mexikanische Ixchel sind erstmals dabei.

Sie treffen auf etablierte Stars wie Los Mochis, das mexikanische und japanische Aromen fusioniert. Live-Demonstrationen an der "Fire Pit" oder in der "BBQ Cook School" runden das Programm ab.

Auf den Bühnen geben sich prominente Köche und Influencer die Kelle in die Hand. Bestätigt sind der Rapper und Gastronom Big Zuu, Autorin Melissa Thompson und der südlondoner Koch "Natty Can Cook". Auch Christina Sots aus dem Ottolenghi-Team wird ihr Können zeigen.

Festival erobert die ganze Stadt

Die größte Neuheit ist das Programm "Taste of the City". Statt sich nur auf den Regent's Park zu konzentrieren, erobert das Festival vom 15. bis 21. Juni verschiedene Londoner Bezirke.

Den Auftakt macht eine exklusive Teaser-Party am 7. Mai auf dem JOIA Rooftop in Battersea. Top-Köche wie Henrique Sá Pessoa (JOIA) oder Chris Golding (NIJŪ) zeichnen für die kulinarische Gestaltung verantwortlich.

Branchenbeobachter werten die Ausweitung als cleveren Schachzug. So verankert sich die Marke noch tiefer in der Londoner Lifestyle-Kultur.

So kommen Sie an die begehrten Tickets

Der Vorverkauf ist gestartet. Basistickets für Erwachsene gibt es ab 24 Pfund, für Kinder ab 10 Pfund. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Für das Luxussegment bietet das Festival umfassende VIP-Pakete an. Das "Summer Garden Party Package" verspricht priorisierten Zugang, Champagner zur Begrüßung und eine unbegrenzte VIP-Bar. Dazu kommen Gutscheine für Signature-Gerichte und eine exklusive Festival-Kreation.

Solche High-End-Angebote sind ein Wirtschaftsmotor. Sie locken private Feinschmecker und Unternehmen an, die das Event für exklusives Networking nutzen.

Ein Festival schreibt Erfolgsgeschichte

Seit 2004 hat sich das Taste of London von einer Lebensmittelmesse zu einem internationalen Treffpunkt der kulinarischen Elite entwickelt. Die erwarteten 55.000 Besucher im Juni bringen erhebliche Impulse für Tourismus und Gastronomie.

Das Format macht Sterne-Küche für ein breites, kaufkräftiges Publikum zugänglich. Gleichzeitig bietet es Luxusmarken wie St-Germain eine ideale Plattform. Die Ausweitung auf die ganze Stadt folgt einem klaren Trend: weg von der Großveranstaltung, hin zum dezentralen Stadterlebnis.

Was bedeutet das für die Besucher? In den kommenden Wochen werden weitere Details zum "Taste of the City"-Programm erwartet. Die limitierten Masterclasses und VIP-Pakete dürften schnell vergriffen sein. Für die teilnehmenden Köche ist es die Chance, vor einem globalen Publikum zu glänzen – und vielleicht die kulinarischen Trends für den Rest des Jahres zu setzen.


(20.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

    20.03.2026, 3264 Zeichen

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