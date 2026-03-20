Dolly Varden Aktie: Strategischer Meilenstein ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
20.03.2026, 2559 Zeichen
Die Aktionäre von Dolly Varden Silver haben den Weg für die Fusion mit Contango ORE freigemacht. Mit einer überwältigenden Mehrheit stimmten sie dem Plan zu, einen neuen Akteur im nordamerikanischen Edelmetallsektor zu schaffen. Dieser Schritt markiert den Übergang von einem reinen Silberexplorer hin zu einem diversifizierten Gold- und Silberproduzenten.
Breite Zustimmung der Anleger
Am 17. März 2026 fiel die Entscheidung deutlich aus: 98,78 % der abgegebenen Stimmen sprachen sich für die Transaktion aus. Dieses klare Votum signalisiert ein hohes Vertrauen der Investoren in den strategischen Zusammenschluss. Im Rahmen eines Aktientauschs wird Dolly Varden alle ausstehenden Anteile von Contango Ore übernehmen. Aktionäre erhalten dabei 0,1652 Contango-Aktien für jedes eigene Wertpapier.
Synergien im Fokus
Hinter der Fusion steht das Ziel, einen mittelgroßen Produzenten zu formen. Durch die Kombination des hochgradigen Kitsault-Valley-Silberprojekts in British Columbia mit den Goldaktivitäten von Contango in Alaska gewinnt das Unternehmen an operativer Breite. Marktbeobachter werten diesen Schritt als Versuch, den Cashflow aus der Goldproduktion mit dem Potenzial der Silbervorkommen zu bündeln und die Entwicklungsexpertise beider Teams zu nutzen.
Zeitplan und Marktreaktion
Trotz der strategischen Fortschritte steht der Kurs aktuell unter erheblichem Druck. Am heutigen Donnerstag verlor die Aktie 11,03 % und markierte bei 2,52 € ein neues 52-Wochen-Tief. Mit einem RSI von 26,7 gilt der Titel technisch als überverkauft.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Dolly Varden Silver?
Der weitere Zeitplan für die Transaktion steht bereits fest:
- 23. März 2026: Gerichtliche Anhörung zur finalen Genehmigung
- 24. März 2026: Frist für die Wahl der Umtauschmodalitäten
- Kurz nach Abschluss: Delisting von der TSX-V und NYSE American
Sobald die gerichtliche Zustimmung vorliegt, wird der Abschluss der Fusion zeitnah erwartet. Mit der Einstellung der Börsennotierung endet für Dolly Varden ein Kapitel als eigenständiges Unternehmen an den bisherigen Handelsplätzen.
Anzeige
Dolly Varden Silver-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Dolly Varden Silver-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:
Die neusten Dolly Varden Silver-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Dolly Varden Silver-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Dolly Varden Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.
Random Partner
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...
» Nachlese: Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...
» Schröpfen: Neue Studie soll Wirksamkeit bei Muskelverspannungen klären (...
» PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagier...
» Homöopathie-Streit: GKV bleibt bei freiwilligen Zusatzleistungen ( Finan...
» Psychische Krise am Arbeitsplatz: Studien zeigen alarmierende Zunahme ( ...
» Deutscher Cannabis-Markt bricht alle Rekorde – doch die Regierung bremst...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed si...
- Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallsta...
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der be...
- Post baut in Salzburg um 55 Mio. Euro aus
- Nachlese: Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Kr...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
20.03.2026, 2559 Zeichen
Die Aktionäre von Dolly Varden Silver haben den Weg für die Fusion mit Contango ORE freigemacht. Mit einer überwältigenden Mehrheit stimmten sie dem Plan zu, einen neuen Akteur im nordamerikanischen Edelmetallsektor zu schaffen. Dieser Schritt markiert den Übergang von einem reinen Silberexplorer hin zu einem diversifizierten Gold- und Silberproduzenten.
Breite Zustimmung der Anleger
Am 17. März 2026 fiel die Entscheidung deutlich aus: 98,78 % der abgegebenen Stimmen sprachen sich für die Transaktion aus. Dieses klare Votum signalisiert ein hohes Vertrauen der Investoren in den strategischen Zusammenschluss. Im Rahmen eines Aktientauschs wird Dolly Varden alle ausstehenden Anteile von Contango Ore übernehmen. Aktionäre erhalten dabei 0,1652 Contango-Aktien für jedes eigene Wertpapier.
Synergien im Fokus
Hinter der Fusion steht das Ziel, einen mittelgroßen Produzenten zu formen. Durch die Kombination des hochgradigen Kitsault-Valley-Silberprojekts in British Columbia mit den Goldaktivitäten von Contango in Alaska gewinnt das Unternehmen an operativer Breite. Marktbeobachter werten diesen Schritt als Versuch, den Cashflow aus der Goldproduktion mit dem Potenzial der Silbervorkommen zu bündeln und die Entwicklungsexpertise beider Teams zu nutzen.
Zeitplan und Marktreaktion
Trotz der strategischen Fortschritte steht der Kurs aktuell unter erheblichem Druck. Am heutigen Donnerstag verlor die Aktie 11,03 % und markierte bei 2,52 € ein neues 52-Wochen-Tief. Mit einem RSI von 26,7 gilt der Titel technisch als überverkauft.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Dolly Varden Silver?
Der weitere Zeitplan für die Transaktion steht bereits fest:
- 23. März 2026: Gerichtliche Anhörung zur finalen Genehmigung
- 24. März 2026: Frist für die Wahl der Umtauschmodalitäten
- Kurz nach Abschluss: Delisting von der TSX-V und NYSE American
Sobald die gerichtliche Zustimmung vorliegt, wird der Abschluss der Fusion zeitnah erwartet. Mit der Einstellung der Börsennotierung endet für Dolly Varden ein Kapitel als eigenständiges Unternehmen an den bisherigen Handelsplätzen.
Anzeige
Dolly Varden Silver-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Dolly Varden Silver-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:
Die neusten Dolly Varden Silver-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Dolly Varden Silver-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Dolly Varden Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.
Random Partner
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...
» Nachlese: Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...
» Schröpfen: Neue Studie soll Wirksamkeit bei Muskelverspannungen klären (...
» PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagier...
» Homöopathie-Streit: GKV bleibt bei freiwilligen Zusatzleistungen ( Finan...
» Psychische Krise am Arbeitsplatz: Studien zeigen alarmierende Zunahme ( ...
» Deutscher Cannabis-Markt bricht alle Rekorde – doch die Regierung bremst...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed si...
- Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallsta...
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der be...
- Post baut in Salzburg um 55 Mio. Euro aus
- Nachlese: Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Kr...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...
Books josefchladek.com
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana