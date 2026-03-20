Dolly Varden Aktie: Strategischer Meilenstein ( Finanztrends)

20.03.2026, 2559 Zeichen

Die Aktionäre von Dolly Varden Silver haben den Weg für die Fusion mit Contango ORE freigemacht. Mit einer überwältigenden Mehrheit stimmten sie dem Plan zu, einen neuen Akteur im nordamerikanischen Edelmetallsektor zu schaffen. Dieser Schritt markiert den Übergang von einem reinen Silberexplorer hin zu einem diversifizierten Gold- und Silberproduzenten.

Breite Zustimmung der Anleger

Am 17. März 2026 fiel die Entscheidung deutlich aus: 98,78 % der abgegebenen Stimmen sprachen sich für die Transaktion aus. Dieses klare Votum signalisiert ein hohes Vertrauen der Investoren in den strategischen Zusammenschluss. Im Rahmen eines Aktientauschs wird Dolly Varden alle ausstehenden Anteile von Contango Ore übernehmen. Aktionäre erhalten dabei 0,1652 Contango-Aktien für jedes eigene Wertpapier.

Synergien im Fokus

Hinter der Fusion steht das Ziel, einen mittelgroßen Produzenten zu formen. Durch die Kombination des hochgradigen Kitsault-Valley-Silberprojekts in British Columbia mit den Goldaktivitäten von Contango in Alaska gewinnt das Unternehmen an operativer Breite. Marktbeobachter werten diesen Schritt als Versuch, den Cashflow aus der Goldproduktion mit dem Potenzial der Silbervorkommen zu bündeln und die Entwicklungsexpertise beider Teams zu nutzen.

Zeitplan und Marktreaktion

Trotz der strategischen Fortschritte steht der Kurs aktuell unter erheblichem Druck. Am heutigen Donnerstag verlor die Aktie 11,03 % und markierte bei 2,52 € ein neues 52-Wochen-Tief. Mit einem RSI von 26,7 gilt der Titel technisch als überverkauft.

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Der weitere Zeitplan für die Transaktion steht bereits fest:

23. März 2026: Gerichtliche Anhörung zur finalen Genehmigung

24. März 2026: Frist für die Wahl der Umtauschmodalitäten

Kurz nach Abschluss: Delisting von der TSX-V und NYSE American

Sobald die gerichtliche Zustimmung vorliegt, wird der Abschluss der Fusion zeitnah erwartet. Mit der Einstellung der Börsennotierung endet für Dolly Varden ein Kapitel als eigenständiges Unternehmen an den bisherigen Handelsplätzen.

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(20.03.2026)

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