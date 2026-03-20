OHB Aktie: Volle Bücher, flache Dividende ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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20.03.2026, 2554 Zeichen
Der Raumfahrtkonzern OHB liefert für das abgelaufene Jahr 2025 ein kräftiges Wachstum und meldet historische Auftragsbestände. Obwohl der operative Gewinn zweistellig zulegte, profitieren die Aktionäre davon vorerst nicht zusätzlich. Der Vorstand plant, die Dividende exakt auf dem Vorjahresniveau einzufrieren.
Zweistelliges Wachstum
Die finanzielle Entwicklung des vergangenen Jahres zeigt steil nach oben. Die Gesamtleistung kletterte 2025 um 21 Prozent auf rund 1,25 Milliarden Euro. Parallel dazu verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 13 Prozent auf 125,6 Millionen Euro. Auch das EBIT legte von 72,0 auf 84,0 Millionen Euro spürbar zu.
Angesichts dieses Ertragssprungs wirkt der Dividendenvorschlag von 0,60 Euro je Aktie äußerst konservativ. Die Konzernführung entscheidet sich damit bewusst dafür, die erwirtschafteten Mittel im Unternehmen zu belassen, anstatt die Ausschüttung an die Anteilseigner zu erhöhen.
Rekordpolster durch staatliche Budgets
Der Grund für diese Kapitaldisziplin liegt im starken Ausbau des operativen Geschäfts. Mit einem Rekord-Auftragseingang von über zwei Milliarden Euro wuchs der Auftragsbestand zum Bilanzstichtag auf 3,19 Milliarden Euro an. Den Löwenanteil macht dabei das Segment Space Systems mit 2,5 Milliarden Euro aus.
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Die Börse nahm das Zahlenwerk unaufgeregt auf, die Aktie pendelte sich zuletzt im Bereich von 248 bis 257 Euro ein. Im laufenden Geschäftsjahr 2026 liegt der operative Fokus nun auf der Abarbeitung der neu gewonnenen Großaufträge. Dazu gehört insbesondere die Rolle als Hauptauftragnehmer für die ESA-Wissenschaftsmission LISA, deren Umsetzung durch das milliardenschwere Auftragspolster nun finanziell abgesichert ist.
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