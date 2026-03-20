SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Seabridge Gold Aktie: Rechtsstreit beigelegt ( Finanztrends)

20.03.2026, 2608 Zeichen

Seabridge Gold kann einen wichtigen juristischen Erfolg verbuchen: Der Widerstand gegen das zentrale Tunnel-Projekt am KSM-Standort ist offiziell beendet. Trotz dieser operativen Entlastung sieht sich das Unternehmen mit einem volatilen Marktumfeld konfrontiert, das die jüngsten Fortschritte überschattet.

Klarheit beim KSM-Projekt

Die Nachricht, dass der Konkurrent Tudor Gold seine Berufung gegen die behördliche Entscheidung zu den KSM-Mitchell-Treaty-Tunnels zurückgezogen hat, sorgt für Erleichterung. Damit verschwindet ein prozedurales Hindernis, das die langfristige Infrastrukturplanung blockierte. Das Management gewinnt dadurch wertvolle Planungssicherheit, um die operativen Meilensteine für das Jahr 2026 vorzubereiten.

Gegenwind vom Goldmarkt

Allerdings wird die positive Unternehmensmeldung von makroökonomischen Faktoren überlagert. Steigende Renditen bei US-Staatsanleihen und ein fester Dollar setzen den Goldpreis und damit auch die Minenbetreiber unter Verkaufsdruck. In diesem Umfeld verlor die Aktie heute rund 8,3 Prozent an Wert und notiert aktuell bei 21,58 Euro. Mit einem Relative-Stärke-Index (RSI) von 34,6 nähert sich der Titel jedoch einem technisch überverkauften Bereich, was das Ausmaß der jüngsten Korrektur unterstreicht.

Strategische Schwerpunkte

Neben der rechtlichen Klärung treibt Seabridge die Straffung seines Portfolios voran. Marktteilnehmer richten ihr Augenmerk in den kommenden Wochen auf folgende Punkte:

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Seabridge Gold?

  • Abschluss der metallurgischen Tests auf der Snip-North-Lagerstätte
  • Fortschritte beim geplanten Verkauf des Courageous-Lake-Projekts
  • Wechsel im Finanzressort aufgrund des angekündigten Ruhestands des CFO zum 31. März

Die langfristige Entwicklung hängt nun wesentlich davon ab, wie effizient Seabridge die neuen, beschleunigten Genehmigungsverfahren in Ontario nutzen kann. Diese regulatorischen Erleichterungen zielen darauf ab, den Zeitplan für kritische Mineralprojekte deutlich zu verkürzen. Ob dies die negativen Auswirkungen der aktuellen Zinspolitik kompensieren kann, wird die strategische Ausrichtung des restlichen Jahres bestimmen.

Anzeige

Seabridge Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Seabridge Gold-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten Seabridge Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Seabridge Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Seabridge Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(20.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

Random Partner

Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

» Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

» Schröpfen: Neue Studie soll Wirksamkeit bei Muskelverspannungen klären (...

» PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagier...

» (Christian Drastil)

» Homöopathie-Streit: GKV bleibt bei freiwilligen Zusatzleistungen ( Finan...

» Psychische Krise am Arbeitsplatz: Studien zeigen alarmierende Zunahme ( ...

» Deutscher Cannabis-Markt bricht alle Rekorde – doch die Regierung bremst...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
dpa: Erster 24-Stunden-Streik legt Deutschlands Nachrichtenzentrale lahm ( Finanztrends)
PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerberger und Strabag, Research zu Verbund und Post (Christine Petzwinkler)
Zu Besuch 2026
BYD Aktie: Ölpreisschock trifft Jahresbericht ( Finanztrends)
CSG Aktie: US-Armee prüft Morana-Haubitze ( Finanztrends)
Kraft Heinz Aktie: Geplatzter Mega-Deal ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Lenzing(2), Erste Group(2), Flughafen Wien(1), Kontron(1), Frequentis(1)
    BSN MA-Event Erste Group
    wolfspelz zu Kontron
    BSN MA-Event CA Immo
    Star der Stunde: Amag 0.36%, Rutsch der Stunde: AT&S -4.64%
    BSN MA-Event Frequentis
    Star der Stunde: Agrana 0.67%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -2.22%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(2), OMV(1), EVN(1)
    Smeilinho zu Palfinger
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard



    Autor: Finanztrends

    20.03.2026, 2608 Zeichen

    Seabridge Gold kann einen wichtigen juristischen Erfolg verbuchen: Der Widerstand gegen das zentrale Tunnel-Projekt am KSM-Standort ist offiziell beendet. Trotz dieser operativen Entlastung sieht sich das Unternehmen mit einem volatilen Marktumfeld konfrontiert, das die jüngsten Fortschritte überschattet.

    Klarheit beim KSM-Projekt

    Die Nachricht, dass der Konkurrent Tudor Gold seine Berufung gegen die behördliche Entscheidung zu den KSM-Mitchell-Treaty-Tunnels zurückgezogen hat, sorgt für Erleichterung. Damit verschwindet ein prozedurales Hindernis, das die langfristige Infrastrukturplanung blockierte. Das Management gewinnt dadurch wertvolle Planungssicherheit, um die operativen Meilensteine für das Jahr 2026 vorzubereiten.

    Gegenwind vom Goldmarkt

    Allerdings wird die positive Unternehmensmeldung von makroökonomischen Faktoren überlagert. Steigende Renditen bei US-Staatsanleihen und ein fester Dollar setzen den Goldpreis und damit auch die Minenbetreiber unter Verkaufsdruck. In diesem Umfeld verlor die Aktie heute rund 8,3 Prozent an Wert und notiert aktuell bei 21,58 Euro. Mit einem Relative-Stärke-Index (RSI) von 34,6 nähert sich der Titel jedoch einem technisch überverkauften Bereich, was das Ausmaß der jüngsten Korrektur unterstreicht.

    Strategische Schwerpunkte

    Neben der rechtlichen Klärung treibt Seabridge die Straffung seines Portfolios voran. Marktteilnehmer richten ihr Augenmerk in den kommenden Wochen auf folgende Punkte:

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Seabridge Gold?

    • Abschluss der metallurgischen Tests auf der Snip-North-Lagerstätte
    • Fortschritte beim geplanten Verkauf des Courageous-Lake-Projekts
    • Wechsel im Finanzressort aufgrund des angekündigten Ruhestands des CFO zum 31. März

    Die langfristige Entwicklung hängt nun wesentlich davon ab, wie effizient Seabridge die neuen, beschleunigten Genehmigungsverfahren in Ontario nutzen kann. Diese regulatorischen Erleichterungen zielen darauf ab, den Zeitplan für kritische Mineralprojekte deutlich zu verkürzen. Ob dies die negativen Auswirkungen der aktuellen Zinspolitik kompensieren kann, wird die strategische Ausrichtung des restlichen Jahres bestimmen.

    Anzeige

    Seabridge Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Seabridge Gold-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

    Die neusten Seabridge Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Seabridge Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Seabridge Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (20.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

    Random Partner

    Uniqa
    Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

    » Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

    » Schröpfen: Neue Studie soll Wirksamkeit bei Muskelverspannungen klären (...

    » PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagier...

    » (Christian Drastil)

    » Homöopathie-Streit: GKV bleibt bei freiwilligen Zusatzleistungen ( Finan...

    » Psychische Krise am Arbeitsplatz: Studien zeigen alarmierende Zunahme ( ...

    » Deutscher Cannabis-Markt bricht alle Rekorde – doch die Regierung bremst...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    dpa: Erster 24-Stunden-Streik legt Deutschlands Nachrichtenzentrale lahm ( Finanztrends)
    PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerberger und Strabag, Research zu Verbund und Post (Christine Petzwinkler)
    Zu Besuch 2026
    BYD Aktie: Ölpreisschock trifft Jahresbericht ( Finanztrends)
    CSG Aktie: US-Armee prüft Morana-Haubitze ( Finanztrends)
    Kraft Heinz Aktie: Geplatzter Mega-Deal ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Lenzing(2), Erste Group(2), Flughafen Wien(1), Kontron(1), Frequentis(1)
      BSN MA-Event Erste Group
      wolfspelz zu Kontron
      BSN MA-Event CA Immo
      Star der Stunde: Amag 0.36%, Rutsch der Stunde: AT&S -4.64%
      BSN MA-Event Frequentis
      Star der Stunde: Agrana 0.67%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -2.22%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(2), OMV(1), EVN(1)
      Smeilinho zu Palfinger
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de