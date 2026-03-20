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Siemens Aktie: Abspaltung bremst Rekordlauf ( Finanztrends)

20.03.2026, 3043 Zeichen

Der Münchner Technologiekonzern liefert operativ Bestmarken und treibt ehrgeizige KI-Projekte mit Nvidia voran. Trotz eines prall gefüllten Auftragsbuchs von 120 Milliarden Euro reagieren Anleger derzeit verschnupft. Die geplante Reduzierung der Healthineers-Beteiligung wirft steuerliche sowie zeitliche Fragen auf und überschattet die starke fundamentale Entwicklung.

Offene Fragen zur Healthineers-Trennung

Anfang des zweiten Quartals will das Management konkrete Details zur Struktur der Abspaltung präsentieren. Geplant ist, 30 Prozent der Anteile an Siemens Healthineers direkt an die eigenen Aktionäre zu übertragen, um die Kontrollbeteiligung mittelfristig unter 20 Prozent zu senken. Unklar ist bisher nicht nur der genaue Zeitplan für die nötigen Hauptversammlungen, sondern auch die steuerliche Behandlung dieser Einbuchung in die Aktionärsdepots.

Diese Unsicherheit forderte zuletzt ihren Tribut. Nach der Ankündigung der Pläne im Februar verlor das Papier zweistellig an Wert und rutschte auf Wochensicht um weitere 2,72 Prozent ab. Am gestrigen Donnerstag ging der Titel bei 212,85 Euro aus dem Handel, womit die Aktie weiterhin spürbar unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt notiert.

Rekordaufträge und KI-Fokus

Fundamental betrachtet steht das Unternehmen im starken Kontrast zu dieser Kursentwicklung. Im ersten Geschäftsquartal kletterten die Aufträge um zehn Prozent auf 21,4 Milliarden Euro. Besonders das Segment Digital Industries verzeichnete ein organisches Auftragswachstum von 29 Prozent, was auf eine deutliche zyklische Erholung in den Automatisierungsmärkten hindeutet. Konsequent hob der Vorstand die Jahresprognose an und rechnet nun mit einem Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent.

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Parallel forciert der Konzern seine technologische Neuausrichtung. Gemeinsam mit Nvidia entsteht in Erlangen die weltweit erste vollständig KI-gesteuerte Fertigungsstätte, die ab 2026 den Betrieb aufnehmen soll. Zudem ist für Mitte 2026 die Einführung einer neuen Software für digitale Zwillinge geplant, welche die industrielle Wertschöpfungskette weiter automatisieren wird.

Ein laufendes Aktienrückkaufprogramm über sechs Milliarden Euro sowie die bestätigte progressive Dividendenpolitik flankieren die strategische Neuausrichtung. Die entscheidenden Impulse für die kurzfristige Kursentwicklung stehen bereits fest im Kalender: Anfang April folgt die Vorlage der detaillierten Abspaltungspläne, bevor der Konzern am 13. Mai 2026 die Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Beide Termine werden die Basis für die weitere Bewertung der Aktie bilden.

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