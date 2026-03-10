SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wohnhausbrand zerstört Mehrfamilienhaus in Wesselburen ( Finanztrends)

10.03.2026, 3365 Zeichen

Ein verheerender Brand hat in der Nacht ein Mehrfamilienhaus in Wesselburen komplett zerstört. Das Gebäude in der Schülper Straße brannte in den frühen Morgenstunden nahezu vollständig aus. Weil das Haus leer stand, kam niemand zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt.

Anzeige

Stress und Hektik lähmen im Ernstfall die Sinne – nur wer im Umgang mit Brandschutzeinrichtungen geschult ist, kann im Notfall besonnen reagieren. Diese kostenlose PowerPoint-Vorlage bereitet Ihr Team optimal auf den Ernstfall vor und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen. Feuerlöscher-Unterweisung in 15 Minuten vorbereiten

Großaufgebot kämpft gegen Vollbrand

Gegen 4 Uhr morgens gingen die ersten Notrufe ein. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand. Rund 80 Einsatzkräfte aus umliegenden Wehren kämpften gegen die Flammen. Ihre oberste Priorität: ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Das gelang.

Das brennende Haus selbst war nicht mehr zu retten. Der Dachstuhl stürzte noch während der Löscharbeiten ein. Wegen starker Rauchbildung gab die Leitstelle eine offizielle Gefahrenmeldung für die Region Dithmarschen heraus. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten. Erst gegen 8:30 Uhr gab es Entwarnung.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Warum es in dem leerstehenden Haus zu einer so heftigen Brandentwicklung kam, ist völlig unklar. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen. Sie prüft alle Möglichkeiten – von einem technischen Defekt bis hin zur Brandstiftung.

Die Behörden starteten einen Zeugenaufruf. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen in der Schülper Straße gemacht hat, soll sich melden. Das Gebäude ist durch die enorme Hitze und große Mengen Löschwasser eine Bauruine und dauerhaft unbewohnbar.

Anzeige

Dass ein Feuerlöscher vorhanden ist, reicht im Brandfall oft nicht aus, da statistisch gesehen jeder dritte Mitarbeiter bei der Bedienung ohne Übung scheitert. Sichern Sie sich diesen kostenlosen Leitfaden, um Ihre Mitarbeiter professionell auf Brandschutzsituationen vorzubereiten. Kostenlosen Download zur Feuerlöscher-Unterweisung sichern

Ein Verlust für den angespannten Wohnungsmarkt

Der Totalverlust trifft Wesselburen auch immobilienwirtschaftlich. In der Region Dithmarschen liegen die Quadratmeterpreise für Bestandsimmobilien derzeit bei über 2.000 Euro. Leerstehende Mehrfamilienhäuser gelten dort als wichtige Potenzialflächen für dringend benötigten Wohnraum.

Nach einer Sanierung hätten hier moderne Mietwohnungen entstehen können. Diese Perspektive ist nun zerstört. Ein Neubau wäre angesichts hoher Baukosten und strenger energetischer Vorgaben eine enorme finanzielle Hürde. Der Brand verschärft den Druck auf den lokalen Wohnungsmarkt.

Abriss wahrscheinlich – Zukunft ungewiss

Das Grundstück bleibt vorerst weiträumig abgesperrt. Noch laufen Sicherungsmaßnahmen, um ein Einstürzen instabiler Fassadenteile zu verhindern. Sobald die Brandermittler ihre Arbeit abgeschlossen haben, muss ein Statiker die Restsubstanz begutachten.

Angesichts der massiven Zerstörung ist ein vollständiger Abriss das wahrscheinlichste Szenario. Bis über die Zukunft des Grundstücks entschieden ist, werden Monate vergehen. Zunächst müssen die Eigentümer die Schadensregulierung mit den Versicherungen klären – abhängig vom Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen.


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

3 Banken Generali
Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier

» BEKB Aktie: Rekordhoch! ( Finanztrends)

» Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)

» Bloom Energy Aktie: Prominente Schützenhilfe ( Finanztrends)

» Commerzbank Aktie: Millionen-Rückkauf beendet ( Finanztrends)

» BYD Aktie: Globale Expansion ( Finanztrends)

» First Solar Aktie: Insider verkaufen ( Finanztrends)

» Porsche Aktie: Richtungswechsel ( Finanztrends)

» Amadeus IT Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)

» Datagroup Aktie: Strategie gekrönt ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Porsche Aktie: Richtungswechsel ( Finanztrends)
Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
BYD Aktie: Globale Expansion ( Finanztrends)
Warum sich immer mehr junge Europäer dem langfristigen Investieren zuwenden
Dow Jones: Warten auf Inflationsdaten ( Finanztrends)
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    BSN Vola-Event Continental
    #gabb #2057
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Rückgänge in den Ranks und bei den Punkten, dafür jetzt 4x Top100 und eine neue Landing Page

    Presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und e...

    Books josefchladek.com

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 3365 Zeichen

    Ein verheerender Brand hat in der Nacht ein Mehrfamilienhaus in Wesselburen komplett zerstört. Das Gebäude in der Schülper Straße brannte in den frühen Morgenstunden nahezu vollständig aus. Weil das Haus leer stand, kam niemand zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt.

    Anzeige

    Stress und Hektik lähmen im Ernstfall die Sinne – nur wer im Umgang mit Brandschutzeinrichtungen geschult ist, kann im Notfall besonnen reagieren. Diese kostenlose PowerPoint-Vorlage bereitet Ihr Team optimal auf den Ernstfall vor und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen. Feuerlöscher-Unterweisung in 15 Minuten vorbereiten

    Großaufgebot kämpft gegen Vollbrand

    Gegen 4 Uhr morgens gingen die ersten Notrufe ein. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand. Rund 80 Einsatzkräfte aus umliegenden Wehren kämpften gegen die Flammen. Ihre oberste Priorität: ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Das gelang.

    Das brennende Haus selbst war nicht mehr zu retten. Der Dachstuhl stürzte noch während der Löscharbeiten ein. Wegen starker Rauchbildung gab die Leitstelle eine offizielle Gefahrenmeldung für die Region Dithmarschen heraus. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten. Erst gegen 8:30 Uhr gab es Entwarnung.

    Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

    Warum es in dem leerstehenden Haus zu einer so heftigen Brandentwicklung kam, ist völlig unklar. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen. Sie prüft alle Möglichkeiten – von einem technischen Defekt bis hin zur Brandstiftung.

    Die Behörden starteten einen Zeugenaufruf. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen in der Schülper Straße gemacht hat, soll sich melden. Das Gebäude ist durch die enorme Hitze und große Mengen Löschwasser eine Bauruine und dauerhaft unbewohnbar.

    Anzeige

    Dass ein Feuerlöscher vorhanden ist, reicht im Brandfall oft nicht aus, da statistisch gesehen jeder dritte Mitarbeiter bei der Bedienung ohne Übung scheitert. Sichern Sie sich diesen kostenlosen Leitfaden, um Ihre Mitarbeiter professionell auf Brandschutzsituationen vorzubereiten. Kostenlosen Download zur Feuerlöscher-Unterweisung sichern

    Ein Verlust für den angespannten Wohnungsmarkt

    Der Totalverlust trifft Wesselburen auch immobilienwirtschaftlich. In der Region Dithmarschen liegen die Quadratmeterpreise für Bestandsimmobilien derzeit bei über 2.000 Euro. Leerstehende Mehrfamilienhäuser gelten dort als wichtige Potenzialflächen für dringend benötigten Wohnraum.

    Nach einer Sanierung hätten hier moderne Mietwohnungen entstehen können. Diese Perspektive ist nun zerstört. Ein Neubau wäre angesichts hoher Baukosten und strenger energetischer Vorgaben eine enorme finanzielle Hürde. Der Brand verschärft den Druck auf den lokalen Wohnungsmarkt.

    Abriss wahrscheinlich – Zukunft ungewiss

    Das Grundstück bleibt vorerst weiträumig abgesperrt. Noch laufen Sicherungsmaßnahmen, um ein Einstürzen instabiler Fassadenteile zu verhindern. Sobald die Brandermittler ihre Arbeit abgeschlossen haben, muss ein Statiker die Restsubstanz begutachten.

    Angesichts der massiven Zerstörung ist ein vollständiger Abriss das wahrscheinlichste Szenario. Bis über die Zukunft des Grundstücks entschieden ist, werden Monate vergehen. Zunächst müssen die Eigentümer die Schadensregulierung mit den Versicherungen klären – abhängig vom Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen.


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    3 Banken Generali
    Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier

    » BEKB Aktie: Rekordhoch! ( Finanztrends)

    » Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)

    » Bloom Energy Aktie: Prominente Schützenhilfe ( Finanztrends)

    » Commerzbank Aktie: Millionen-Rückkauf beendet ( Finanztrends)

    » BYD Aktie: Globale Expansion ( Finanztrends)

    » First Solar Aktie: Insider verkaufen ( Finanztrends)

    » Porsche Aktie: Richtungswechsel ( Finanztrends)

    » Amadeus IT Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)

    » Datagroup Aktie: Strategie gekrönt ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Porsche Aktie: Richtungswechsel ( Finanztrends)
    Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
    BYD Aktie: Globale Expansion ( Finanztrends)
    Warum sich immer mehr junge Europäer dem langfristigen Investieren zuwenden
    Dow Jones: Warten auf Inflationsdaten ( Finanztrends)
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      BSN Vola-Event Continental
      #gabb #2057
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Rückgänge in den Ranks und bei den Punkten, dafür jetzt 4x Top100 und eine neue Landing Page

      Presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und e...

      Books josefchladek.com

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de