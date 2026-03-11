Betriebssicherheit 2026: Neue Regeln für Cyberschutz und Aufzüge ( Finanztrends)
Die deutsche Arbeitswelt steht vor einem tiefgreifenden Wandel in Sachen Sicherheit. Grund sind verschärfte Vorschriften und die zunehmende Digitalisierung. Unternehmen müssen sich auf neue Pflichten bei der Cybersicherheit von Maschinen, der Überwachung von Aufzugsanlagen und der Organisation von Sicherheitsbeauftragten einstellen.
Cybersicherheit wird Pflicht für Maschinen
Ein Paradigmenwechsel bahnt sich an: Seit Januar 2026 müssen Unternehmen die IT-Sicherheit von Industrieanlagen genauso ernst nehmen wie ihren mechanischen Schutz. Die aktualisierte Technische Regel TRBS 1115 verlangt, dass digitale Angriffsvektoren in die obligatorische Gefährdungsbeurteilung einfließen.
Konkret bedeutet das: Schwachstellen in der Maschinen-Software, Fernzugänge oder digitale Steuerungsschnittstellen müssen bewertet und abgesichert werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) reagiert damit auf die wachsende Vernetzung in der Industrie. Ein Cyberangriff auf eine Produktionsanlage gilt nun rechtlich als vergleichbar mit einem fehlenden Maschinenschutz. Für viele Betriebe bedeutet dies eine umfassende Nachschulung und die Anpassung ihrer Sicherheitsdokumentation.
Streit um Sicherheitsbeauftragte in kleinen Betrieben
Während die Technik fortschreitet, entbrennt politisch ein Streit um Bürokratie. Sollten auch kleine Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten verpflichtend einen Sicherheitsbeauftragten benennen? Die Arbeitgeberverbände (BDA) laufen Sturm gegen einen entsprechenden Gesetzesentwurf vom März 2026.
Eigentlich wollte die Bundesregierung die Pflichtschwelle von 20 auf 50 Mitarbeiter anheben, um kleine Unternehmen zu entlasten. Der neue Vorschlag sieht jedoch eine Ausnahme vor: Bei besonderen Gefahren im Betriebsablauf soll die Pflicht auch für Kleinstbetriebe gelten. Die BDA kritisiert dies als "bürokratisches Monster". Die Abgrenzung zwischen einfachen und besonderen Gefahren sei praxisfern und überfordere inhabergeführte Betriebe. Die Entscheidung wird maßgeblich beeinflussen, wie KMUs ihre Sicherheitsorganisation in diesem Jahr gestalten.
Strengere Auflagen für Aufzugsbetreiber
Nicht nur digitale, auch ganz physische Anlagen unterliegen schärferen Regeln. Die überarbeitete TRBS 3121 für Aufzugsanlagen verlangt von Betreibern mehr organisatorischen Aufwand. Sie müssen nun qualifiziertes Rettungspersonal benennen und regelmäßig schulen.
Nach jedem Notfall, bei dem Passagiere befreit werden müssen, ist eine detaillierte Ursachenanalyse vorgeschrieben. Erst nach einer formalen technischen Freigabe darf der Aufzug wieder in Betrieb genommen werden. Experten betonen: Aufzüge werden nicht mehr als statische Anlagen, sondern als dynamische Systeme betrachtet, die kontinuierliche Überwachung erfordern.
Der Druck zur digitalen Lösung wächst
Die Komplexität der neuen Vorschriften treibt die Betriebe in die Arme digitaler Lösungen. Excel-Listen für Prüffristen und Gefährdungsbeurteilungen gelten zunehmend als rechtlich riskant. Auf der Personal-Fachmesse "Zukunft Personal Nord" in Hamburg Ende März 2026 werden daher digitale Compliance-Plattformen im Fokus stehen.
Diese Systeme helfen, Verantwortlichkeiten abzubilden, Qualifikationen von "befähigten Personen" zu tracken und revisionssichere Dokumentationen zu führen. Durch die Digitalisierung des Anlagenmanagements sollen Prüftermine nicht mehr übersehen und Betriebsanweisungen bei neuen Regelwerken sofort aktualisiert werden. Für viele Unternehmen ist dieser Schritt keine option mehr, sondern eine Notwendigkeit, um rechtssicher zu bleiben.
Ausblick: Ganzheitlicher Ansatz setzt sich durch
Die Entwicklungen zeigen einen europäischen Trend zu einem integrierten Sicherheitsmanagement. Die Trennung zwischen IT-Sicherheit und klassischem Arbeitsschutz löst sich auf. Die große Herausforderung für die Politik bleibt, ein Gleichgewicht zwischen maximalem Schutz der Beschäftigten und praktikablen Anforderungen für die Wirtschaft zu finden.
Unternehmen sollten jetzt handeln: Ihre Gefährdungsbeurteilungen müssen auf den neuen Cyberschutz-Standard überprüft werden. Aufzugs-Notfallpläne gilt es, an die TRBS 3121 anzupassen. Und alle Betriebe sollten die Bddebatte um die Sicherheitsbeauftragten aufmerksam verfolgen. Proaktivität und digitale Unterstützung werden 2026 die entscheidenden Faktoren für sichere und widerstandsfähige Unternehmen sein.
