Betriebssicherheit 2026: Neue Regeln für Cyberschutz und Aufzüge ( Finanztrends)

11.03.2026, 5025 Zeichen

Die deutsche Arbeitswelt steht vor einem tiefgreifenden Wandel in Sachen Sicherheit. Grund sind verschärfte Vorschriften und die zunehmende Digitalisierung. Unternehmen müssen sich auf neue Pflichten bei der Cybersicherheit von Maschinen, der Überwachung von Aufzugsanlagen und der Organisation von Sicherheitsbeauftragten einstellen.

Cybersicherheit wird Pflicht für Maschinen

Ein Paradigmenwechsel bahnt sich an: Seit Januar 2026 müssen Unternehmen die IT-Sicherheit von Industrieanlagen genauso ernst nehmen wie ihren mechanischen Schutz. Die aktualisierte Technische Regel TRBS 1115 verlangt, dass digitale Angriffsvektoren in die obligatorische Gefährdungsbeurteilung einfließen.

Anzeige

Die neuen Anforderungen an die IT-Sicherheit von Anlagen machen eine Anpassung Ihrer Gefährdungsbeurteilung unumgänglich. Sichern Sie sich diesen kostenlosen Ratgeber mit Vorlagen und Checklisten, um rechtssichere Dokumentationen zu erstellen, die jeder behördlichen Prüfung standhalten. Erprobte GBU-Checklisten jetzt gratis herunterladen

Konkret bedeutet das: Schwachstellen in der Maschinen-Software, Fernzugänge oder digitale Steuerungsschnittstellen müssen bewertet und abgesichert werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) reagiert damit auf die wachsende Vernetzung in der Industrie. Ein Cyberangriff auf eine Produktionsanlage gilt nun rechtlich als vergleichbar mit einem fehlenden Maschinenschutz. Für viele Betriebe bedeutet dies eine umfassende Nachschulung und die Anpassung ihrer Sicherheitsdokumentation.

Streit um Sicherheitsbeauftragte in kleinen Betrieben

Während die Technik fortschreitet, entbrennt politisch ein Streit um Bürokratie. Sollten auch kleine Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten verpflichtend einen Sicherheitsbeauftragten benennen? Die Arbeitgeberverbände (BDA) laufen Sturm gegen einen entsprechenden Gesetzesentwurf vom März 2026.

Eigentlich wollte die Bundesregierung die Pflichtschwelle von 20 auf 50 Mitarbeiter anheben, um kleine Unternehmen zu entlasten. Der neue Vorschlag sieht jedoch eine Ausnahme vor: Bei besonderen Gefahren im Betriebsablauf soll die Pflicht auch für Kleinstbetriebe gelten. Die BDA kritisiert dies als "bürokratisches Monster". Die Abgrenzung zwischen einfachen und besonderen Gefahren sei praxisfern und überfordere inhabergeführte Betriebe. Die Entscheidung wird maßgeblich beeinflussen, wie KMUs ihre Sicherheitsorganisation in diesem Jahr gestalten.

Strengere Auflagen für Aufzugsbetreiber

Nicht nur digitale, auch ganz physische Anlagen unterliegen schärferen Regeln. Die überarbeitete TRBS 3121 für Aufzugsanlagen verlangt von Betreibern mehr organisatorischen Aufwand. Sie müssen nun qualifiziertes Rettungspersonal benennen und regelmäßig schulen.

Nach jedem Notfall, bei dem Passagiere befreit werden müssen, ist eine detaillierte Ursachenanalyse vorgeschrieben. Erst nach einer formalen technischen Freigabe darf der Aufzug wieder in Betrieb genommen werden. Experten betonen: Aufzüge werden nicht mehr als statische Anlagen, sondern als dynamische Systeme betrachtet, die kontinuierliche Überwachung erfordern.

Der Druck zur digitalen Lösung wächst

Die Komplexität der neuen Vorschriften treibt die Betriebe in die Arme digitaler Lösungen. Excel-Listen für Prüffristen und Gefährdungsbeurteilungen gelten zunehmend als rechtlich riskant. Auf der Personal-Fachmesse "Zukunft Personal Nord" in Hamburg Ende März 2026 werden daher digitale Compliance-Plattformen im Fokus stehen.

Anzeige

Da die Vernetzung von Industrieanlagen neue Risiken birgt, rückt der Schutz vor digitalen Zugriffen in den Fokus der Betriebssicherheit. Dieser Experten-Report zeigt Geschäftsführern effektive Strategien auf, wie sie ihr Unternehmen proaktiv gegen Cyberkriminelle wappnen können. Kostenlosen Cyber-Security-Leitfaden sichern

Diese Systeme helfen, Verantwortlichkeiten abzubilden, Qualifikationen von "befähigten Personen" zu tracken und revisionssichere Dokumentationen zu führen. Durch die Digitalisierung des Anlagenmanagements sollen Prüftermine nicht mehr übersehen und Betriebsanweisungen bei neuen Regelwerken sofort aktualisiert werden. Für viele Unternehmen ist dieser Schritt keine option mehr, sondern eine Notwendigkeit, um rechtssicher zu bleiben.

Ausblick: Ganzheitlicher Ansatz setzt sich durch

Die Entwicklungen zeigen einen europäischen Trend zu einem integrierten Sicherheitsmanagement. Die Trennung zwischen IT-Sicherheit und klassischem Arbeitsschutz löst sich auf. Die große Herausforderung für die Politik bleibt, ein Gleichgewicht zwischen maximalem Schutz der Beschäftigten und praktikablen Anforderungen für die Wirtschaft zu finden.

Unternehmen sollten jetzt handeln: Ihre Gefährdungsbeurteilungen müssen auf den neuen Cyberschutz-Standard überprüft werden. Aufzugs-Notfallpläne gilt es, an die TRBS 3121 anzupassen. Und alle Betriebe sollten die Bddebatte um die Sicherheitsbeauftragten aufmerksam verfolgen. Proaktivität und digitale Unterstützung werden 2026 die entscheidenden Faktoren für sichere und widerstandsfähige Unternehmen sein.

(11.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Kathrein Privatbank

Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)