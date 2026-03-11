BYD Aktie: Globale Expansion ( Finanztrends)

11.03.2026, 2937 Zeichen

BYD treibt seine internationale Expansion auf mehreren Fronten gleichzeitig voran. Neue Verkaufsziele, ein möglicher Motorsport-Einstieg und Vorbereitungen für den kanadischen Markt zeigen, wie konsequent der chinesische Elektrofahrzeughersteller seinen Wachstumskurs verfolgt.

Brasilien: Ehrgeizige Ziele, neue Kapazitäten

Im südamerikanischen Kernmarkt hat BYD seine Ambitionen deutlich nach oben geschraubt. Das Unternehmen hob sein Verkaufsziel für Brasilien im Jahr 2026 auf 250.000 Einheiten an – gegenüber ursprünglich geplanten 180.000 Fahrzeugen. Zum Vergleich: 2025 verkaufte BYD in Brasilien rund 112.900 Fahrzeuge. Das neue Ziel entspricht also mehr als einer Verdoppelung des Vorjahresabsatzes.

Um diese Stückzahlen zu erreichen, soll die Produktionskapazität des lokalen Werks in Camaçari noch in diesem Jahr auf 300.000 Einheiten jährlich ausgebaut werden.

Kanada und Motorsport im Blick

Parallel dazu bereitet BYD den Markteintritt in Kanada vor. Berichten zufolge führt das Unternehmen Gespräche mit kanadischen Händlergruppen, um Vertriebs- und Einzelhandelsstrukturen aufzubauen. Der Verkaufsstart soll noch Ende 2026 erfolgen. Grundlage dafür ist ein neues Handelsabkommen, das die Einfuhr von 49.000 in China produzierten Elektrofahrzeugen nach Kanada im Rahmen eines Quotensystems erlaubt.

Darüber hinaus prüft BYD einen Einstieg in den Motorsport – konkret in die Formel 1 oder die FIA World Endurance Championship. Hintergrund ist unter anderem der Regulierungswechsel in der Formel 1 ab 2026, der Hybridantriebe und elektrische Antriebskomponenten stärker in den Vordergrund rückt. Ein solcher Schritt würde die Markenbekanntheit außerhalb Chinas deutlich steigern – ob und wann BYD diesen Weg einschlägt, ist allerdings noch offen.

Technologische Basis

Den Expansionsplänen liegt auch ein technologischer Schub zugrunde. Vergangene Woche stellte BYD die zweite Generation seiner Blade-Batterie sowie eine neue Ladearchitektur namens „FLASH" vor. Das System unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 1.500 kW und soll kompatible Fahrzeuge unter optimalen Bedingungen in rund fünf Minuten von 10 auf 70 Prozent laden.

Mit dem Kapazitätsausbau in Brasilien, dem geplanten Kanada-Start und der möglichen Motorsport-Präsenz versucht BYD, seine globale Marktposition in kurzer Zeit erheblich zu festigen. Ob die ambitionierten Brasilien-Ziele tatsächlich erreicht werden, hängt maßgeblich davon ab, wie schnell das Werk in Camaçari die geplante Kapazität aufbauen kann.

(11.03.2026)

