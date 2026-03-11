Gold: Zwischen Eskalation und Zinsangst ( Finanztrends)

11.03.2026, 3127 Zeichen

Der militärische Konflikt im Nahen Osten hält die Rohstoffmärkte in Atem. Während die Blockade der Straße von Hormus die Inflationssorgen neu entfacht, warten Anleger gespannt auf die heutigen US-Verbraucherpreise. Kann das Edelmetall seinen Status als sicherer Hafen in diesem volatilen Umfeld behaupten?

Nach turbulenten Handelstagen pendelt sich das Edelmetall aktuell ein. Mit einem gestrigen Schlusskurs von 5.216,50 US-Dollar verzeichnet Gold auf Wochensicht ein leichtes Plus von gut einem Prozent. Der Haupttreiber dieser Entwicklung ist die geopolitische Lage: Koordinierte Militärschläge gegen den Iran und die faktische Schließung der Straße von Hormus hatten den Preis Anfang März zeitweise in Richtung des Ende Januar markierten Allzeithochs von 5.450 US-Dollar getrieben. Da durch diese Meerenge rund ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung fließt, suchen Investoren verstärkt Schutz in Anlageklassen abseits der direkten Krisenregion.

Inflation und Zinsen als Gegenwind

Doch die geopolitische Risikoprämie trifft auf makroökonomischen Gegenwind. Ein steigender Ölpreis heizt die Inflation an, was wiederum die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed dämpft. Die heute anstehenden US-Verbraucherpreisdaten (CPI) für Februar gelten daher als entscheidender Impulsgeber. Höhere Zinsen machen das zinslose Gold im Vergleich zu US-Staatsanleihen weniger attraktiv und stärken den US-Dollar. Derzeit preist der Markt für die kommende Fed-Sitzung am 18. März fast vollständig unveränderte Leitzinsen ein.

Zentralbanken stützen den Aufwärtstrend

Ungeachtet der kurzfristigen Schwankungen bleibt das fundamentale Fundament für Gold robust. Das Edelmetall verzeichnet seit Jahresbeginn bereits einen Wertzuwachs von gut 20 Prozent und notiert komfortabel über seiner 50-Tage-Linie. Ein wesentlicher Grund dafür sind die anhaltenden Käufe der Zentralbanken. Institute aus Schwellenländern diversifizieren ihre Währungsreserven zunehmend weg vom US-Dollar. Analysten von J.P. Morgan erwarten für 2026 ein Ankaufvolumen von rund 755 Tonnen durch die Notenbanken – ein Niveau, das historisch betrachtet weiterhin sehr hoch ausfällt. Auch die stagnierende globale Minenproduktion verknappt das Angebot zusätzlich.

Die kurzfristige Richtung des Goldpreises entscheidet sich an der Reaktion auf die heutigen US-Inflationsdaten. Langfristig jedoch untermauern die anhaltenden Zentralbankkäufe und die ungelösten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Rolle des Edelmetalls als strategische Absicherung. Solange diese strukturellen Treiber intakt bleiben, sind stärkere Kursrücksetzer durch das verknappte Angebot nach unten fundamental abgesichert.

















