SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Gold: Zwischen Eskalation und Zinsangst ( Finanztrends)

11.03.2026, 3127 Zeichen

Der militärische Konflikt im Nahen Osten hält die Rohstoffmärkte in Atem. Während die Blockade der Straße von Hormus die Inflationssorgen neu entfacht, warten Anleger gespannt auf die heutigen US-Verbraucherpreise. Kann das Edelmetall seinen Status als sicherer Hafen in diesem volatilen Umfeld behaupten?

Nach turbulenten Handelstagen pendelt sich das Edelmetall aktuell ein. Mit einem gestrigen Schlusskurs von 5.216,50 US-Dollar verzeichnet Gold auf Wochensicht ein leichtes Plus von gut einem Prozent. Der Haupttreiber dieser Entwicklung ist die geopolitische Lage: Koordinierte Militärschläge gegen den Iran und die faktische Schließung der Straße von Hormus hatten den Preis Anfang März zeitweise in Richtung des Ende Januar markierten Allzeithochs von 5.450 US-Dollar getrieben. Da durch diese Meerenge rund ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung fließt, suchen Investoren verstärkt Schutz in Anlageklassen abseits der direkten Krisenregion.

Inflation und Zinsen als Gegenwind

Doch die geopolitische Risikoprämie trifft auf makroökonomischen Gegenwind. Ein steigender Ölpreis heizt die Inflation an, was wiederum die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed dämpft. Die heute anstehenden US-Verbraucherpreisdaten (CPI) für Februar gelten daher als entscheidender Impulsgeber. Höhere Zinsen machen das zinslose Gold im Vergleich zu US-Staatsanleihen weniger attraktiv und stärken den US-Dollar. Derzeit preist der Markt für die kommende Fed-Sitzung am 18. März fast vollständig unveränderte Leitzinsen ein.

Zentralbanken stützen den Aufwärtstrend

Ungeachtet der kurzfristigen Schwankungen bleibt das fundamentale Fundament für Gold robust. Das Edelmetall verzeichnet seit Jahresbeginn bereits einen Wertzuwachs von gut 20 Prozent und notiert komfortabel über seiner 50-Tage-Linie. Ein wesentlicher Grund dafür sind die anhaltenden Käufe der Zentralbanken. Institute aus Schwellenländern diversifizieren ihre Währungsreserven zunehmend weg vom US-Dollar. Analysten von J.P. Morgan erwarten für 2026 ein Ankaufvolumen von rund 755 Tonnen durch die Notenbanken – ein Niveau, das historisch betrachtet weiterhin sehr hoch ausfällt. Auch die stagnierende globale Minenproduktion verknappt das Angebot zusätzlich.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Gold?

Die kurzfristige Richtung des Goldpreises entscheidet sich an der Reaktion auf die heutigen US-Inflationsdaten. Langfristig jedoch untermauern die anhaltenden Zentralbankkäufe und die ungelösten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Rolle des Edelmetalls als strategische Absicherung. Solange diese strukturellen Treiber intakt bleiben, sind stärkere Kursrücksetzer durch das verknappte Angebot nach unten fundamental abgesichert.

Anzeige

Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Gold-Analyse vom 11. März liefert die Antwort:

Die neusten Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(11.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
Dad.at schafft Depotgebühren ab
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
    Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.15%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.89%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 0.84%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Zumtobel(1), Kontron(1)
    Smeilinho zu Porr
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

    Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecheri...

    Books josefchladek.com

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture



    Autor: Finanztrends

    11.03.2026, 3127 Zeichen

    Der militärische Konflikt im Nahen Osten hält die Rohstoffmärkte in Atem. Während die Blockade der Straße von Hormus die Inflationssorgen neu entfacht, warten Anleger gespannt auf die heutigen US-Verbraucherpreise. Kann das Edelmetall seinen Status als sicherer Hafen in diesem volatilen Umfeld behaupten?

    Nach turbulenten Handelstagen pendelt sich das Edelmetall aktuell ein. Mit einem gestrigen Schlusskurs von 5.216,50 US-Dollar verzeichnet Gold auf Wochensicht ein leichtes Plus von gut einem Prozent. Der Haupttreiber dieser Entwicklung ist die geopolitische Lage: Koordinierte Militärschläge gegen den Iran und die faktische Schließung der Straße von Hormus hatten den Preis Anfang März zeitweise in Richtung des Ende Januar markierten Allzeithochs von 5.450 US-Dollar getrieben. Da durch diese Meerenge rund ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung fließt, suchen Investoren verstärkt Schutz in Anlageklassen abseits der direkten Krisenregion.

    Inflation und Zinsen als Gegenwind

    Doch die geopolitische Risikoprämie trifft auf makroökonomischen Gegenwind. Ein steigender Ölpreis heizt die Inflation an, was wiederum die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed dämpft. Die heute anstehenden US-Verbraucherpreisdaten (CPI) für Februar gelten daher als entscheidender Impulsgeber. Höhere Zinsen machen das zinslose Gold im Vergleich zu US-Staatsanleihen weniger attraktiv und stärken den US-Dollar. Derzeit preist der Markt für die kommende Fed-Sitzung am 18. März fast vollständig unveränderte Leitzinsen ein.

    Zentralbanken stützen den Aufwärtstrend

    Ungeachtet der kurzfristigen Schwankungen bleibt das fundamentale Fundament für Gold robust. Das Edelmetall verzeichnet seit Jahresbeginn bereits einen Wertzuwachs von gut 20 Prozent und notiert komfortabel über seiner 50-Tage-Linie. Ein wesentlicher Grund dafür sind die anhaltenden Käufe der Zentralbanken. Institute aus Schwellenländern diversifizieren ihre Währungsreserven zunehmend weg vom US-Dollar. Analysten von J.P. Morgan erwarten für 2026 ein Ankaufvolumen von rund 755 Tonnen durch die Notenbanken – ein Niveau, das historisch betrachtet weiterhin sehr hoch ausfällt. Auch die stagnierende globale Minenproduktion verknappt das Angebot zusätzlich.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Gold?

    Die kurzfristige Richtung des Goldpreises entscheidet sich an der Reaktion auf die heutigen US-Inflationsdaten. Langfristig jedoch untermauern die anhaltenden Zentralbankkäufe und die ungelösten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Rolle des Edelmetalls als strategische Absicherung. Solange diese strukturellen Treiber intakt bleiben, sind stärkere Kursrücksetzer durch das verknappte Angebot nach unten fundamental abgesichert.

    Anzeige

    Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Gold-Analyse vom 11. März liefert die Antwort:

    Die neusten Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (11.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    AT&S
    Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

    » Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

    » PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

    » (Christian Drastil)

    » Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

    » Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

    » Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

    » Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

    » Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
    Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
    Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
    Dad.at schafft Depotgebühren ab
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
      Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.15%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.89%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: Polytec Group 0.84%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Zumtobel(1), Kontron(1)
      Smeilinho zu Porr
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

      Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecheri...

      Books josefchladek.com

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de