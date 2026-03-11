KI verursacht neuen Burnout: „AI Brain Fry“ breitet sich aus ( Finanztrends)

11.03.2026, 3402 Zeichen

Eine neue Studie zeigt: Künstliche Intelligenz macht viele Arbeitnehmer krank. Statt zu entlasten, führt die ständige Überwachung von KI-Systemen zu einer neuen Form der mentalen Erschöpfung – dem „AI Brain Fry“. Gleichzeitig erreichen psychische Belastungen in Deutschland einen historischen Höchststand.

Anzeige

Mentale Fitness ist gerade bei hoher digitaler Belastung entscheidend, um den „Nebel im Kopf“ zu vermeiden und die Konzentration zu erhalten. Dieser kostenlose Ratgeber bietet 11 praktische Übungen und einen Selbsttest, mit denen Sie Ihr Gedächtnis stärken und geistig fit bleiben. 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn jetzt entdecken

Was ist „AI Brain Fry“?

Die Untersuchung der Boston Consulting Group und der University of California, Riverside, identifiziert ein paradoxes Phänomen. Besonders hochqualifizierte Fachkräfte in Marketing, Softwareentwicklung oder Personalwesen leiden unter kognitiver Überlastung. Bereits 14 Prozent der KI-nutzenden Angestellten sind betroffen.

Das Problem ist nicht die KI selbst, sondern die Art der Interaktion. Die größte Belastung entsteht durch das ständige Überwachen mehrerer KI-Agenten, das Prüfen von Ergebnissen und das Hin-und-her-Wechseln zwischen digitalen Werkzeugen. Betroffene berichten von „Nebel im Kopf“, Kopfschmerzen und Reizüberflutung.

Mehr Fehler, mehr Kündigungen

Die geschäftlichen Folgen sind gravierend. Personen mit „AI Brain Fry“ zeigen eine um 33 Prozent höhere Entscheidungsmüdigkeit. Leichte Fehler häufen sich um 11 Prozent, schwere Fehler sogar um 39 Prozent.

„KI erweitert die theoretischen Kapazitäten, aber das menschliche Gehirn ist nicht für diese permanente Taktung gemacht“, erklärt Julie Bedard von der Boston Consulting Group. Die Kündigungsabsichten steigen: Während bei regulären Angestellten ein Viertel über einen Jobwechsel nachdenkt, sind es bei den Erschöpften 34 Prozent.

Deutschland: Krankenstände auf Rekordniveau

Diese neuen digitalen Stressfaktoren treffen auf eine bereits angeschlagene Belegschaft. Der aktuelle DAK-Gesundheitsreport 2026 zeigt: Der durchschnittliche Krankenstand erreichte 2025 mit 5,7 Prozent einen historischen Höchstwert.

Psychische Erkrankungen stiegen um fast sieben Prozent und sind die dritthäufigste Ursache für Arbeitsausfälle. DAK-Chef Andreas Storm warnt vor einer dramatischen Zunahme langfristiger Belastungen und fordert einen nationalen Krankenstands-Gipfel. Der Fachkräftemangel verschärft die Abwärtsspirale zusätzlich.

Anzeige

Wenn die psychische Belastung im Job zunimmt, helfen oft schon kleine, gezielte Maßnahmen, um die eigene Work-Life-Balance wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das kostenlose E-Book „Stressfrei produktiv“ zeigt Ihnen 5 Sofortmaßnahmen und effektive Achtsamkeitsübungen für mehr Ausgeglichenheit im Arbeitsalltag. Gratis-Guide für eine bessere Work-Life-Balance sichern

Wie lässt sich die digitale Resilienz stärken?

Die Forschung bietet auch Lösungsansätze. Wenn KI repetitive Routineaufgaben vollständig übernimmt, sinken Burnout-Indikatoren um 15 Prozent. Die Entlastung funktioniert also nur, wenn echte Freiräume entstehen.

Experten fordern klare Richtlinien für den KI-Einsatz und Obergrenzen für die gleichzeitige Nutzung verschiedener Tools. Führungskräfte müssen Arbeitsabläufe neu gestalten, statt sie nur mit KI zu überladen. Für Arbeitnehmer gilt: Multitasking bewusst limitieren und Erholungsphasen ohne Bildschirm einhalten.

(11.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Freisinger

FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)