Die Homebase
österreichischer Aktien
Mental Health Alliance fordert Systemwechsel für psychische Widerstandskraft ( Finanztrends)

11.03.2026, 3517 Zeichen

Resilienz wird zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Das zeigt die aktuelle Debatte, die durch zwei Ereignisse neuen Schwung erhielt: die Eröffnung einer großen Sonderausstellung in Dresden und die Vorstöße der neu gegründeten „Mental Health Alliance“. Das Bündnis namhafter Stiftungen drängt auf einen Paradigmenwechsel – weg von der individuellen Selbstoptimierung, hin zu staatlicher und gesellschaftlicher Verantwortung.

Vom Einzelkampf zur systemischen Prävention

Lange galt die Bewältigung von Krisen als Privatsache. Die Mental Health Alliance will das ändern. Ihr Fokus liegt auf Prävention, besonders für die junge Generation. Fachleute betonen: Echte Widerstandskraft entsteht im System, nicht im Einzelkampf.

Statt nur Kurse für Stressbewältigung anzubieten, müssen strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehören gerechte Bildungschancen, sichere Arbeitsplätze und ein funktionierendes Gesundheitssystem. Krankenkassen beschreiben soziale Resilienz als eine Art gesellschaftliches Immunsystem. Wird der Einzelne gestärkt, profitiert die ganze Gesellschaft.

Ausstellung macht mentale Krisen zum Politikum

Wie politisch das Thema geworden ist, beweist die Ausstellung „Wie geht's?“ im Deutschen Hygiene-Museum Dresden. Sie macht aus der Alltagsfloskel eine gesellschaftspolitische Frage. Die Schau hinterfragt die starre Trennung zwischen gesund und krank.

Bemerkenswert ist die konsequente Einbindung von Menschen mit eigenen psychischen Krisenerfahrungen. Dass ein renommiertes Museum diesen Schritt geht, reagiert auf einen tiefgreifenden Wandel. Laut Krankenkassendaten stiegen die Arbeitsausfälle wegen psychischer Erkrankungen in zehn Jahren um 43 Prozent. Psychische Belastungen sind längst ein massiver Wirtschaftsfaktor.

Braucht es auch eine „mentale KRITIS“?

Die Forderung nach mehr Resilienz fällt in eine Zeit des massiven Ausbaus physischer Schutzmechanismen. Der Bundesrat stimmte kürzlich dem KRITIS-Dachgesetz zu. Es schützt kritische Anlagen wie Energie- und Wasserversorgung.

Gesundheitsexperten verfolgen diese Bdabatte aufmerksam. Sie argumentieren: Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ist untrennbar mit der mentalen Verfassung der Bevölkerung verbunden. Ein Staat könne seine Infrastruktur noch so gut schützen – sei die Gesellschaft psychisch erschöpft, bleibe die Gesamtverteidigung fragil. Daher fordern sie, Investitionen in den Bevölkerungsschutz mit dem Ausbau psychosozialer Netze zu koppeln.

Abkehr von der reinen Leistungslogik

Die Entwicklungen markieren einen Wendepunkt. Unternehmen erkennen, dass vereinzelte Gesundheitskampagnen nicht ausreichen. Der wirtschaftliche Schaden durch psychisch bedingte Fehltage zwingt zum Umdenken.

Resilienz wird zunehmend als Gegenentwurf zur permanenten Leistungslogik verstanden. Es geht nicht mehr darum, Menschen für unbegrenzten Stress abzuhärten. Die neuen Ansätze zielen darauf ab, Systeme so zu gestalten, dass sie Überlastungen gar nicht erst produzieren. Die Integration neuer Technologien kann nur gelingen, wenn die mentale Stabilität der Beschäftigten als Fundament gilt.


BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

