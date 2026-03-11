SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Osprey Medical Aktie: Endgültiges Aus ( Finanztrends)

11.03.2026, 2316 Zeichen

Wer heute nach der Aktie von Osprey Medical sucht, findet nur noch leere Orderbücher. Das Unternehmen, das einst mit innovativen Lösungen zur Reduzierung von Kontrastmitteln den Markt für Medizintechnik erobern wollte, existiert nicht mehr. Für ehemalige Anleger markiert die Deregistrierung den Schlusspunkt einer langjährigen Abwärtsspirale.

Der Weg in die Bedeutungslosigkeit

Der Niedergang begann bereits im Mai 2022, als der Handel an der australischen Börse (ASX) auf eigenen Wunsch ausgesetzt wurde. Osprey suchte damals nach strategischen Optionen oder einem Käufer für seine Vermögenswerte. Doch die Bemühungen blieben ohne Erfolg. Im August 2022 folgte der Ausschluss von der Börse, da das Unternehmen die jährlichen Listungsgebühren nicht mehr beglich.

Doch warum scheiterte das Unternehmen trotz seiner innovativen Ansätze? Technologisch adressierte Osprey mit dem DyeVert-System ein relevantes Problem in der Kardiologie, konnte sich aber wirtschaftlich nicht am Markt behaupten. Mit der offiziellen Deregistrierung am 17. Januar 2023 erlosch die juristische Existenz des Unternehmens endgültig. Damit endete auch jede Hoffnung auf eine Sanierung oder einen Neustart.

Steuerliche Folgen für Altaktionäre

Für ehemalige Aktionäre hat dieser Schritt vor allem steuerliche Relevanz. Die Deregistrierung gilt als steuerpflichtiges Ereignis, wodurch realisierte Verluste im entsprechenden Steuerjahr geltend gemacht werden können. Ein aktiver Handel oder eine Beteiligung am Unternehmen ist faktisch ausgeschlossen.

(11.03.2026)

