Volkswagen: Milliarden-Überschuss entzweit Vorstand und Belegschaft ( Finanztrends)

11.03.2026, 4790 Zeichen

Ein unerwarteter Finanzüberschuss von sechs Milliarden Euro bei Volkswagen sorgt für einen erbitterten Verteilungskampf. Während der Konzernvorstand hohe Boni kassiert, gehen die Beschäftigten leer aus – trotz zuvor geleisteter Lohnverzichte.

Der Zündstoff: Sechs Milliarden Euro und fette Vorstands-Boni

Im Januar 2026 verkündete Volkswagen eine finanzielle Überraschung: Der Netto-Cashflow für 2025 lag bei sechs Milliarden Euro. Das war ein Schock, denn intern hatte man noch Ende 2025 mit einem ausgeglichenen Cashflow gerechnet. Verantwortlich für den Sprung sind radikales Kostenmanagement, verschobene Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie geschicktes Lagermanagement.

Anzeige

Der aktuelle Konflikt bei Volkswagen verdeutlicht, wie entscheidend die Kenntnis der eigenen Mitbestimmungsrechte für eine starke Arbeitnehmervertretung ist. Dieser kostenlose Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Rechte bei Arbeitszeit, Lohn und Überwachung nach § 87 BetrVG erfolgreich durchsetzen. Jetzt kostenloses E-Book zum Herzstück der Mitbestimmung sichern

Für die Belegschaft ist jedoch eine andere Folge entscheidend: Der Überschuss löste die höchste Bonusstufe für den Vorstand aus. Jedes Vorstandsmitglied kann sich nun auf eine Zusatzzahlung von bis zu 1,75 Millionen Euro freuen. Diese Nachricht fiel in den Werken wie eine Bombe. Denn die Mitarbeiter befinden sich seit Jahren in einem Sparmodus.

Cavallo fordert Gerechtigkeit: „Anerkennungsprämie“ für alle

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Betriebsratschefin Daniela Cavallo fordert öffentlich eine „Anerkennungsprämie“ für alle tarifgebundenen Beschäftigten. Ihr Argument: Der Milliarden-Überschuss sei das direkte Ergebnis kollektiver Sparanstrengungen der gesamten Belegschaft.

Der Vorwurf wiegt schwer. Erst im Dezember 2024 hatten Beschäftigte und IG Metall einem harten Kompromiss zugestimmt, um Standorte zu sichern. Kern des Deals: Der flexible Mai-Bonus fiel für die Jahre 2025, 2026 und 2027 komplett aus. Stattdessen gab es nur einen Festvorschuss von rund 1.900 Euro im November. Vor diesem Hintergrund wirken die Vorstands-Bonis wie ein Schlag ins Gesicht. In internen Netzwerken kursieren bereits Forderungen nach bis zu 5.000 Euro pro Kopf – ein Gesamtvolumen von rund 600 Millionen Euro.

Vorstand blockiert mit juristischem Vorwand

Die Entscheidung über die Prämie sollte auf einer großen Betriebsversammlung am 4. März 2026 im Stammwerk Wolfsburg fallen. Tausende Beschäftigte waren gespannt. Doch sie gingen leer aus.

Der Vorstand um CEO Oliver Blume verweigerte eine Zusage – mit einem juristischen Argument. Justizvorstand Manfred Döss präsentierte ein externes Gutachten. Dieses besagt: Eine Bonuszusage unmittelbar vor den anstehenden Betriebsratswahlen (bis Mitte März 2026) verstoße gegen die corporate Neutralitätspflicht und wäre unzulässige Wahlbeeinflussung.

Anzeige

Gerade wenn wichtige Entscheidungen vor anstehenden Betriebsratswahlen blockiert werden, ist ein rechtssicherer Ablauf des Wahlverfahrens für alle Beteiligten unerlässlich. Dieser bewährte Fahrplan führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess, von der Kandidatensuche bis zur konstituierenden Sitzung. Kostenlosen Leitfaden zur Betriebsratswahl herunterladen

Für Cavallo ist das eine fadenscheinige Ausrede. Sie kritisiert scharf, dass in früheren Wahlperioden Boni sehr wohl kurz vor dem Urnengang beschlossen worden seien. Die Folge: Die Belegschaft muss bis nach der Wahl Mitte März warten. Die Stimmung in den Werken kocht.

Hintergrund: Frustration trotz finanzieller Zwänge

Der Konflikt zeigt das fundamentale Spannungsfeld im deutschen Autobau. Der Cashflow-Überschuss ist eine Momentaufnahme der Liquidität, kein Zeichen nachhaltiger Profitabilität. Volkswagen muss weiter Milliarden in die Elektromobilität stecken und sich gegen internationale Konkurrenz behaupten.

Doch die psychologische Wirkung der Vorstands-Boni ist verheerend. Die Belegschaft fühlt sich als alleiniger Träger des milliardenschweren Sparkurses, während die Führungsetage die Früchte erntet. Arbeitsforscher warnen: Diese als ungerecht empfundene Verteilung kann zu Produktivitätseinbrüchen und langen Arbeitskämpfen führen. Die Forderung nach einer Prämie ist somit mehr als eine Geldbitte – es ist ein Vertrauenstest zwischen Werkhalle und Vorstandsetage.

Die kommenden Wochen werden richtungsweisend sein. Sobald die Betriebsratswahlen beendet sind, werden die Verhandlungen mit Hochdruck wieder aufgenommen. Sollte es eine Einigung geben, schlägt der Betriebsrat eine Auszahlung im Mai 2026 vor – passend zum traditionellen Zeitpunkt des ausgesetzten Bonus. Wie Volkswagen die sechs Milliarden einsetzt, ohne seine über 120.000 deutschen Mitarbeiter vor den Kopf zu stoßen, wird die Arbeitsbeziehungen in der gesamten Branche für Jahre prägen.

(11.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Marinomed

Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)