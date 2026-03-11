SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Volkswagen: Milliarden-Überschuss entzweit Vorstand und Belegschaft ( Finanztrends)

11.03.2026, 4790 Zeichen

Ein unerwarteter Finanzüberschuss von sechs Milliarden Euro bei Volkswagen sorgt für einen erbitterten Verteilungskampf. Während der Konzernvorstand hohe Boni kassiert, gehen die Beschäftigten leer aus – trotz zuvor geleisteter Lohnverzichte.

Der Zündstoff: Sechs Milliarden Euro und fette Vorstands-Boni

Im Januar 2026 verkündete Volkswagen eine finanzielle Überraschung: Der Netto-Cashflow für 2025 lag bei sechs Milliarden Euro. Das war ein Schock, denn intern hatte man noch Ende 2025 mit einem ausgeglichenen Cashflow gerechnet. Verantwortlich für den Sprung sind radikales Kostenmanagement, verschobene Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie geschicktes Lagermanagement.

Anzeige

Der aktuelle Konflikt bei Volkswagen verdeutlicht, wie entscheidend die Kenntnis der eigenen Mitbestimmungsrechte für eine starke Arbeitnehmervertretung ist. Dieser kostenlose Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Rechte bei Arbeitszeit, Lohn und Überwachung nach § 87 BetrVG erfolgreich durchsetzen. Jetzt kostenloses E-Book zum Herzstück der Mitbestimmung sichern

Für die Belegschaft ist jedoch eine andere Folge entscheidend: Der Überschuss löste die höchste Bonusstufe für den Vorstand aus. Jedes Vorstandsmitglied kann sich nun auf eine Zusatzzahlung von bis zu 1,75 Millionen Euro freuen. Diese Nachricht fiel in den Werken wie eine Bombe. Denn die Mitarbeiter befinden sich seit Jahren in einem Sparmodus.

Cavallo fordert Gerechtigkeit: „Anerkennungsprämie“ für alle

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Betriebsratschefin Daniela Cavallo fordert öffentlich eine „Anerkennungsprämie“ für alle tarifgebundenen Beschäftigten. Ihr Argument: Der Milliarden-Überschuss sei das direkte Ergebnis kollektiver Sparanstrengungen der gesamten Belegschaft.

Der Vorwurf wiegt schwer. Erst im Dezember 2024 hatten Beschäftigte und IG Metall einem harten Kompromiss zugestimmt, um Standorte zu sichern. Kern des Deals: Der flexible Mai-Bonus fiel für die Jahre 2025, 2026 und 2027 komplett aus. Stattdessen gab es nur einen Festvorschuss von rund 1.900 Euro im November. Vor diesem Hintergrund wirken die Vorstands-Bonis wie ein Schlag ins Gesicht. In internen Netzwerken kursieren bereits Forderungen nach bis zu 5.000 Euro pro Kopf – ein Gesamtvolumen von rund 600 Millionen Euro.

Vorstand blockiert mit juristischem Vorwand

Die Entscheidung über die Prämie sollte auf einer großen Betriebsversammlung am 4. März 2026 im Stammwerk Wolfsburg fallen. Tausende Beschäftigte waren gespannt. Doch sie gingen leer aus.

Der Vorstand um CEO Oliver Blume verweigerte eine Zusage – mit einem juristischen Argument. Justizvorstand Manfred Döss präsentierte ein externes Gutachten. Dieses besagt: Eine Bonuszusage unmittelbar vor den anstehenden Betriebsratswahlen (bis Mitte März 2026) verstoße gegen die corporate Neutralitätspflicht und wäre unzulässige Wahlbeeinflussung.

Anzeige

Gerade wenn wichtige Entscheidungen vor anstehenden Betriebsratswahlen blockiert werden, ist ein rechtssicherer Ablauf des Wahlverfahrens für alle Beteiligten unerlässlich. Dieser bewährte Fahrplan führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess, von der Kandidatensuche bis zur konstituierenden Sitzung. Kostenlosen Leitfaden zur Betriebsratswahl herunterladen

Für Cavallo ist das eine fadenscheinige Ausrede. Sie kritisiert scharf, dass in früheren Wahlperioden Boni sehr wohl kurz vor dem Urnengang beschlossen worden seien. Die Folge: Die Belegschaft muss bis nach der Wahl Mitte März warten. Die Stimmung in den Werken kocht.

Hintergrund: Frustration trotz finanzieller Zwänge

Der Konflikt zeigt das fundamentale Spannungsfeld im deutschen Autobau. Der Cashflow-Überschuss ist eine Momentaufnahme der Liquidität, kein Zeichen nachhaltiger Profitabilität. Volkswagen muss weiter Milliarden in die Elektromobilität stecken und sich gegen internationale Konkurrenz behaupten.

Doch die psychologische Wirkung der Vorstands-Boni ist verheerend. Die Belegschaft fühlt sich als alleiniger Träger des milliardenschweren Sparkurses, während die Führungsetage die Früchte erntet. Arbeitsforscher warnen: Diese als ungerecht empfundene Verteilung kann zu Produktivitätseinbrüchen und langen Arbeitskämpfen führen. Die Forderung nach einer Prämie ist somit mehr als eine Geldbitte – es ist ein Vertrauenstest zwischen Werkhalle und Vorstandsetage.

Die kommenden Wochen werden richtungsweisend sein. Sobald die Betriebsratswahlen beendet sind, werden die Verhandlungen mit Hochdruck wieder aufgenommen. Sollte es eine Einigung geben, schlägt der Betriebsrat eine Auszahlung im Mai 2026 vor – passend zum traditionellen Zeitpunkt des ausgesetzten Bonus. Wie Volkswagen die sechs Milliarden einsetzt, ohne seine über 120.000 deutschen Mitarbeiter vor den Kopf zu stoßen, wird die Arbeitsbeziehungen in der gesamten Branche für Jahre prägen.


(11.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
Dad.at schafft Depotgebühren ab
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
    Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.15%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.89%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 0.84%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Zumtobel(1), Kontron(1)
    Smeilinho zu Porr
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier

    Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria in...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Finanztrends

    11.03.2026, 4790 Zeichen

    Ein unerwarteter Finanzüberschuss von sechs Milliarden Euro bei Volkswagen sorgt für einen erbitterten Verteilungskampf. Während der Konzernvorstand hohe Boni kassiert, gehen die Beschäftigten leer aus – trotz zuvor geleisteter Lohnverzichte.

    Der Zündstoff: Sechs Milliarden Euro und fette Vorstands-Boni

    Im Januar 2026 verkündete Volkswagen eine finanzielle Überraschung: Der Netto-Cashflow für 2025 lag bei sechs Milliarden Euro. Das war ein Schock, denn intern hatte man noch Ende 2025 mit einem ausgeglichenen Cashflow gerechnet. Verantwortlich für den Sprung sind radikales Kostenmanagement, verschobene Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie geschicktes Lagermanagement.

    Anzeige

    Der aktuelle Konflikt bei Volkswagen verdeutlicht, wie entscheidend die Kenntnis der eigenen Mitbestimmungsrechte für eine starke Arbeitnehmervertretung ist. Dieser kostenlose Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Rechte bei Arbeitszeit, Lohn und Überwachung nach § 87 BetrVG erfolgreich durchsetzen. Jetzt kostenloses E-Book zum Herzstück der Mitbestimmung sichern

    Für die Belegschaft ist jedoch eine andere Folge entscheidend: Der Überschuss löste die höchste Bonusstufe für den Vorstand aus. Jedes Vorstandsmitglied kann sich nun auf eine Zusatzzahlung von bis zu 1,75 Millionen Euro freuen. Diese Nachricht fiel in den Werken wie eine Bombe. Denn die Mitarbeiter befinden sich seit Jahren in einem Sparmodus.

    Cavallo fordert Gerechtigkeit: „Anerkennungsprämie“ für alle

    Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Betriebsratschefin Daniela Cavallo fordert öffentlich eine „Anerkennungsprämie“ für alle tarifgebundenen Beschäftigten. Ihr Argument: Der Milliarden-Überschuss sei das direkte Ergebnis kollektiver Sparanstrengungen der gesamten Belegschaft.

    Der Vorwurf wiegt schwer. Erst im Dezember 2024 hatten Beschäftigte und IG Metall einem harten Kompromiss zugestimmt, um Standorte zu sichern. Kern des Deals: Der flexible Mai-Bonus fiel für die Jahre 2025, 2026 und 2027 komplett aus. Stattdessen gab es nur einen Festvorschuss von rund 1.900 Euro im November. Vor diesem Hintergrund wirken die Vorstands-Bonis wie ein Schlag ins Gesicht. In internen Netzwerken kursieren bereits Forderungen nach bis zu 5.000 Euro pro Kopf – ein Gesamtvolumen von rund 600 Millionen Euro.

    Vorstand blockiert mit juristischem Vorwand

    Die Entscheidung über die Prämie sollte auf einer großen Betriebsversammlung am 4. März 2026 im Stammwerk Wolfsburg fallen. Tausende Beschäftigte waren gespannt. Doch sie gingen leer aus.

    Der Vorstand um CEO Oliver Blume verweigerte eine Zusage – mit einem juristischen Argument. Justizvorstand Manfred Döss präsentierte ein externes Gutachten. Dieses besagt: Eine Bonuszusage unmittelbar vor den anstehenden Betriebsratswahlen (bis Mitte März 2026) verstoße gegen die corporate Neutralitätspflicht und wäre unzulässige Wahlbeeinflussung.

    Anzeige

    Gerade wenn wichtige Entscheidungen vor anstehenden Betriebsratswahlen blockiert werden, ist ein rechtssicherer Ablauf des Wahlverfahrens für alle Beteiligten unerlässlich. Dieser bewährte Fahrplan führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess, von der Kandidatensuche bis zur konstituierenden Sitzung. Kostenlosen Leitfaden zur Betriebsratswahl herunterladen

    Für Cavallo ist das eine fadenscheinige Ausrede. Sie kritisiert scharf, dass in früheren Wahlperioden Boni sehr wohl kurz vor dem Urnengang beschlossen worden seien. Die Folge: Die Belegschaft muss bis nach der Wahl Mitte März warten. Die Stimmung in den Werken kocht.

    Hintergrund: Frustration trotz finanzieller Zwänge

    Der Konflikt zeigt das fundamentale Spannungsfeld im deutschen Autobau. Der Cashflow-Überschuss ist eine Momentaufnahme der Liquidität, kein Zeichen nachhaltiger Profitabilität. Volkswagen muss weiter Milliarden in die Elektromobilität stecken und sich gegen internationale Konkurrenz behaupten.

    Doch die psychologische Wirkung der Vorstands-Boni ist verheerend. Die Belegschaft fühlt sich als alleiniger Träger des milliardenschweren Sparkurses, während die Führungsetage die Früchte erntet. Arbeitsforscher warnen: Diese als ungerecht empfundene Verteilung kann zu Produktivitätseinbrüchen und langen Arbeitskämpfen führen. Die Forderung nach einer Prämie ist somit mehr als eine Geldbitte – es ist ein Vertrauenstest zwischen Werkhalle und Vorstandsetage.

    Die kommenden Wochen werden richtungsweisend sein. Sobald die Betriebsratswahlen beendet sind, werden die Verhandlungen mit Hochdruck wieder aufgenommen. Sollte es eine Einigung geben, schlägt der Betriebsrat eine Auszahlung im Mai 2026 vor – passend zum traditionellen Zeitpunkt des ausgesetzten Bonus. Wie Volkswagen die sechs Milliarden einsetzt, ohne seine über 120.000 deutschen Mitarbeiter vor den Kopf zu stoßen, wird die Arbeitsbeziehungen in der gesamten Branche für Jahre prägen.


    (11.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Marinomed
    Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

    » Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

    » PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

    » (Christian Drastil)

    » Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

    » Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

    » Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

    » Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

    » Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
    Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
    Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
    Dad.at schafft Depotgebühren ab
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
      Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.15%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.89%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: Polytec Group 0.84%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Zumtobel(1), Kontron(1)
      Smeilinho zu Porr
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier

      Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria in...

      Books josefchladek.com

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de