Zendayas Ring-Tausch befeuert Hochzeitsgerüchte ( Finanztrends)

Die Homebase
österreichischer Aktien
Zendayas Ring-Tausch befeuert Hochzeitsgerüchte

11.03.2026

Zendaya trug bei der Pariser Modewoche einen schlichten Goldring – nicht ihren Verlobungsring. Ihr Auftritt in einem weißen Kleid bei der Louis-Vuitton-Show ließ die Spekulationen um eine heimliche Hochzeit mit Tom Holland eskalieren. Der bewusste Look ihrer Stylisten wird als perfekt inszeniertes Signal gewertet.

Ein Kleid wie von der Braut

Auf dem Laufsteg im Louvre präsentierte sich die Louis-Vuitton-Botschafterin in einem maßgeschneiderten weißen Hemdkleid. Der spitze XXL-Kragen und der asymmetrische Saum erinnerten stark an moderne Brautmode. Doch der eigentliche Knackpunkt war ihr Schmuck: Am linken Ringfinger glänzte ein schlichtes Goldband. Ihr markanter Verlobungsring der Designerin Jessica McCormack fehlte. Diese Kombination aus Braut-Optik und Ringtausch ist für Mode-Insider kein Zufall, sondern eine klare Botschaft.

Stylist spielt mit dem Feuer

Die Gerüchte bekamen neuen Zündstoff durch Zendayas langjährigen Stylisten Law Roach. Bei den Actor Awards 2026 erklärte er am roten Teppich wiederholt und mit einem Lächeln, die Hochzeit habe bereits stattgefunden. "Die Öffentlichkeit hat sie verpasst", so Roach. Seine scheinbar scherzhaften Kommentare lösten eine Medienlawine aus.

Kurz darauf teilte Schauspielkollegin Liza Colon-Zayas den Beitrag in ihrer Instagram-Story und markierte beide Stars. Sogar Zendayas Mutter, Claire Stoermer, reagierte mit einem Post des Interview-Clips – versehen mit einem lachenden Emoji. Spielt das engste Umfeld also mit der Öffentlichkeit?

Von Spider-Man zur Verlobung

Das Paar lernte sich 2016 am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennen und schützte seine Privatsphäre jahrelang konsequent. Der erste handfeste Verlobungshinweis kam bei den Golden Globes im Januar 2025: Zendaya zeigte einen auffälligen Diamantring. Tom Hollands Vater bestätigte später, dass die Verlobung zwischen Weihnachten und Neujahr stattgefunden habe.

Sogar Holland selbst korrigierte einen Reporter, der Zendaya als seine "Freundin" bezeichnete, prompt mit dem Wort "Verlobte". Warum also jetzt dieses öffentliche Rätselraten?

Die Macht der Andeutung

Zendayas Pariser Auftritt ist ein Meisterstück moderner Celebrity-Kommunikation. Jedes Detail wird von ihr und ihrem Team um Stylist Law Roach kuratiert. Die Braut-Optik auf einem der wichtigsten Modepodien der Welt kann kein Versehen sein.

Für Louis Vuitton ist die Verbindung mit diesem globalen Gesprächsthema ein Werbecoup. Zendaya nutzt die Bühne, um die Erzählung über ihr Privatleben selbst zu steuern – durch bewusst gesetzte, vage Hinweise. Sie gibt keine Statements, sondern Bilder, die für sie sprechen.

Wann wird das Paar die Gerüchte bestätigen oder dementieren? Mit gemeinsamen Filmprojekten wie "The Drama" neben Robert Pattinson und Christopher Nolans "The Odyssey" bleiben sie im Rampenlicht. Jeder weitere rote Teppich wird nun minutiös nach neuen Hinweisen durchsucht.


(11.03.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse", ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




     

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Erste Group
    Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse", ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


      Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

