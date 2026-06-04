Nachlese: Lars Reichel, Philipp Arnold, Franz Schellhorn (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
04.06.2026, 2144 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/2nzW61FwbVpUSsupc3VjdQ
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 7 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Lars Reichel, Head of Sales bei der zur Bayerischen Börse gehörenden gettex zu Gast. gettex ist seit 2025 Fördermitglied im ZFA, eine beliebte Handelsplattform für Zertifikate. Lars zählt auch zu meinen unlängst geoueten Magnificent Seven Lieblingspodcastern. Welche Rolle(n) Lars beim Award dann hat, spoilern wir im Podcast an.
https://www.gettex.de
https://gettex-podcast.podigee.io/#latest-episode-player
Lars im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/7419
Hören: https://open.spotify.com/episode/47xYaf6VDJnDMAe2bHowXe
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Philipp Arnold, Leiter des Zertifikatesales bei Raiffeisen Zertifikate, Er ist auch Vorstand im Zertifikate Forum Austria. Wir sprechen über jene Leute, die bis jetzt am öftesten bei uns am Cover des Magazins waren, über meistgehandelte Zertifikate, über die klassische Journey bei einer Tilgung eines Produkts, über die Börse 360 App bzw. den Tag X dann.
https://www.raiffeisenzertifikate.at
https://www.raiffeisen.at/de/online-banking/apps/boerse360.html
Philipp im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3157/
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/5U2MBIlAd5XEH2dBKPRZPF
- ATX etwas schwächer
- Verbund gesucht
- danke an Robert Kleedorfer
- PIR-News: News zu KTM, Polytec, Österreichische Post, UBM/Porr, DO & CO, Raiffeisen Top Picks
- Franz Schellhorn läutet die Opening Bell für Mittwoch. Heute ist ein Börsepeople-Podcast mit dem Leiter der Denkfabrik Agenda Austria live gegangen. Eine Klassenkollegin von ihm in der Schihauptschule St. Gastein war übrigens eine gewisse Petra Kronberger
- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls im Minus, Energiewerte gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.06.)
Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht, Anas tut Anas-Dinge und 27 Jahre Zeitenwende-IPO Palfinger
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Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.
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1964
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