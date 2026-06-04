» Nachlese: Lars Reichel, Philipp Arnold, Franz Schellhorn (audio cd.at)

04.06.2026, 2144 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/2nzW61FwbVpUSsupc3VjdQ

Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 7 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Lars Reichel, Head of Sales bei der zur Bayerischen Börse gehörenden gettex zu Gast. gettex ist seit 2025 Fördermitglied im ZFA, eine beliebte Handelsplattform für Zertifikate. Lars zählt auch zu meinen unlängst geoueten Magnificent Seven Lieblingspodcastern. Welche Rolle(n) Lars beim Award dann hat, spoilern wir im Podcast an.

https://www.gettex.de

https://gettex-podcast.podigee.io/#latest-episode-player

Lars im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/7419

Hören: https://open.spotify.com/episode/47xYaf6VDJnDMAe2bHowXe

Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Philipp Arnold, Leiter des Zertifikatesales bei Raiffeisen Zertifikate, Er ist auch Vorstand im Zertifikate Forum Austria. Wir sprechen über jene Leute, die bis jetzt am öftesten bei uns am Cover des Magazins waren, über meistgehandelte Zertifikate, über die klassische Journey bei einer Tilgung eines Produkts, über die Börse 360 App bzw. den Tag X dann.

https://www.raiffeisenzertifikate.at

https://www.raiffeisen.at/de/online-banking/apps/boerse360.html

Philipp im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3157/

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/5U2MBIlAd5XEH2dBKPRZPF

- ATX etwas schwächer

- Verbund gesucht

- danke an Robert Kleedorfer

- PIR-News: News zu KTM, Polytec, Österreichische Post, UBM/Porr, DO & CO, Raiffeisen Top Picks

- Franz Schellhorn läutet die Opening Bell für Mittwoch. Heute ist ein Börsepeople-Podcast mit dem Leiter der Denkfabrik Agenda Austria live gegangen. Eine Klassenkollegin von ihm in der Schihauptschule St. Gastein war übrigens eine gewisse Petra Kronberger

- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls im Minus, Energiewerte gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.06.)

(04.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht, Anas tut Anas-Dinge und 27 Jahre Zeitenwende-IPO Palfinger

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, AT&S, Polytec Group, Amag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Zumtobel, SBO, UBM, Rosgix, Bajaj Mobility AG, CA Immo, Bawag, EuroTeleSites AG, FACC, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, RWT AG, voestalpine, Warimpex, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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