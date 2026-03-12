SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Aurubis Aktie: Tragödie trifft Fortschritt ( Finanztrends)

12.03.2026, 3057 Zeichen

Der Kupferproduzent erlebt derzeit extreme Gegensätze im operativen Geschäft. Während in Nordrhein-Westfalen eine Millioneninvestition die Effizienz deutlich steigert, überschatten tödliche Arbeitsunfälle im Hamburger Stammwerk die Unternehmensentwicklung. Wie tiefgreifend sind die Folgen dieser Vorfälle für den Konzernablauf?

Ermittlungen am Hauptstandort

Am Hauptstandort in Hamburg rücken behördliche Untersuchungen in den Fokus. Innerhalb weniger Tage ereigneten sich dort zwei schwere Arbeitsunfälle. Zunächst erlitt ein Mitarbeiter Ende Februar auf einer Kranbahn lebensgefährliche Quetschungen. Kurz darauf, am späten Abend des 6. März, kam es im Bereich der Primärkupferproduktion zu einer Verpuffung heißer Schlacke. Ein Gabelstapler geriet durch geschmolzenes Material in Brand, wobei der Fahrer sein Leben verlor.

Das Fachkommissariat für spezielle Arbeitsunfälle untersucht nun die genauen Hintergründe dieser Serie. Solche Vorfälle ziehen oftmals strenge Sicherheitsüberprüfungen nach sich, welche die regulären Abläufe in den betroffenen Hamburger Produktionsbereichen empfindlich stören können.

Millioneninvestition stärkt Effizienz

Ein völlig anderes Bild zeichnet sich parallel am Recyclingstandort Lünen ab. Dort nahm das Unternehmen gemeinsam mit dem Partner Messer eine neue Luftzerlegungsanlage in den regulären Betrieb. Das 40 Millionen Euro teure Projekt produziert nun täglich bis zu 210 Tonnen Sauerstoff und 16 Tonnen Stickstoff direkt auf dem Werksgelände. Diese Gase sind für die metallurgischen Abläufe an den Schmelz- und Anodenöfen zwingend erforderlich.

An der Börse scheinen Anleger die langfristige operative Stärke des Unternehmens trotz der jüngsten tragischen Rückschläge am Hauptstandort wertzuschätzen. Mit einem Schlusskurs von 164,60 Euro am Mittwoch verzeichnet das Papier auf Jahressicht ein beachtliches Plus von knapp 83 Prozent.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Aurubis?

Die neue Anlage in Lünen rechtfertigt dieses Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit, da sie das Werk unabhängig von externen Flüssiggas-Lieferungen macht. Das spart nicht nur bis zu 3.000 Lkw-Fahrten pro Jahr, sondern senkt auch die jährlichen CO2-Emissionen des Standorts um bis zu 8.500 Tonnen.

Die kommenden Wochen erfordern ein präzises Krisenmanagement. Die laufenden polizeilichen Untersuchungen und mögliche Auflagen der Arbeitsschutzbehörden in Hamburg bergen das Risiko vorübergehender Produktionseinschränkungen am Hauptsitz. Gleichzeitig federn die frisch realisierten operativen Effizienzgewinne und die erhöhte Versorgungssicherheit im Werk Lünen einen Teil dieser strukturellen Belastungen ab.

Anzeige

Aurubis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Aurubis-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten Aurubis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Aurubis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Aurubis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(12.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutlich fester
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Hände trainieren das Gehirn – TV-Doku zeigt neue Erkenntnisse ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung
VIG erhöht Dividende um 12 Prozent auf 1,73 Euro je Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2059
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    12.03.2026, 3057 Zeichen

    Der Kupferproduzent erlebt derzeit extreme Gegensätze im operativen Geschäft. Während in Nordrhein-Westfalen eine Millioneninvestition die Effizienz deutlich steigert, überschatten tödliche Arbeitsunfälle im Hamburger Stammwerk die Unternehmensentwicklung. Wie tiefgreifend sind die Folgen dieser Vorfälle für den Konzernablauf?

    Ermittlungen am Hauptstandort

    Am Hauptstandort in Hamburg rücken behördliche Untersuchungen in den Fokus. Innerhalb weniger Tage ereigneten sich dort zwei schwere Arbeitsunfälle. Zunächst erlitt ein Mitarbeiter Ende Februar auf einer Kranbahn lebensgefährliche Quetschungen. Kurz darauf, am späten Abend des 6. März, kam es im Bereich der Primärkupferproduktion zu einer Verpuffung heißer Schlacke. Ein Gabelstapler geriet durch geschmolzenes Material in Brand, wobei der Fahrer sein Leben verlor.

    Das Fachkommissariat für spezielle Arbeitsunfälle untersucht nun die genauen Hintergründe dieser Serie. Solche Vorfälle ziehen oftmals strenge Sicherheitsüberprüfungen nach sich, welche die regulären Abläufe in den betroffenen Hamburger Produktionsbereichen empfindlich stören können.

    Millioneninvestition stärkt Effizienz

    Ein völlig anderes Bild zeichnet sich parallel am Recyclingstandort Lünen ab. Dort nahm das Unternehmen gemeinsam mit dem Partner Messer eine neue Luftzerlegungsanlage in den regulären Betrieb. Das 40 Millionen Euro teure Projekt produziert nun täglich bis zu 210 Tonnen Sauerstoff und 16 Tonnen Stickstoff direkt auf dem Werksgelände. Diese Gase sind für die metallurgischen Abläufe an den Schmelz- und Anodenöfen zwingend erforderlich.

    An der Börse scheinen Anleger die langfristige operative Stärke des Unternehmens trotz der jüngsten tragischen Rückschläge am Hauptstandort wertzuschätzen. Mit einem Schlusskurs von 164,60 Euro am Mittwoch verzeichnet das Papier auf Jahressicht ein beachtliches Plus von knapp 83 Prozent.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Aurubis?

    Die neue Anlage in Lünen rechtfertigt dieses Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit, da sie das Werk unabhängig von externen Flüssiggas-Lieferungen macht. Das spart nicht nur bis zu 3.000 Lkw-Fahrten pro Jahr, sondern senkt auch die jährlichen CO2-Emissionen des Standorts um bis zu 8.500 Tonnen.

    Die kommenden Wochen erfordern ein präzises Krisenmanagement. Die laufenden polizeilichen Untersuchungen und mögliche Auflagen der Arbeitsschutzbehörden in Hamburg bergen das Risiko vorübergehender Produktionseinschränkungen am Hauptsitz. Gleichzeitig federn die frisch realisierten operativen Effizienzgewinne und die erhöhte Versorgungssicherheit im Werk Lünen einen Teil dieser strukturellen Belastungen ab.

    Anzeige

    Aurubis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Aurubis-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

    Die neusten Aurubis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Aurubis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Aurubis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (12.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

    » Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

    » Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

    » Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

    » Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

    » Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

    » Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

    » IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

    » Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutlich fester
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Hände trainieren das Gehirn – TV-Doku zeigt neue Erkenntnisse ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung
    VIG erhöht Dividende um 12 Prozent auf 1,73 Euro je Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2059
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de