Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wildcat Petroleum Aktie: Gold statt Öl ( Finanztrends)

12.03.2026, 2178 Zeichen

Wildcat Petroleum plant einen radikalen Kurswechsel, der sowohl die Börsenpräsenz als auch das Kerngeschäft betrifft. Das Unternehmen will das Segment wechseln und sich künftig auf die Goldverarbeitung in Afrika konzentrieren. Kann dieser strategische Umbau den erhofften Aufschwung bringen?

Rückzug vom Main Market

Am 25. März entscheiden die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über den Abschied vom Main Market der Londoner Börse. Das Management schlägt stattdessen eine Notierung am Aquis Growth Market vor. Dieser Schritt soll vor allem die regulatorischen Kosten senken und den administrativen Aufwand reduzieren, um Ressourcen für das operative Geschäft freizumachen. Ein Wechsel in dieses Segment ist häufig ein Zeichen für eine Neuausrichtung auf agilere Wachstumsstrukturen.

Fokus auf Goldverarbeitung

Hinter dem Segmentwechsel steht eine fundamentale operative Wende. Wildcat Petroleum verabschiedet sich von seinen bisherigen Öl-Projekten und richtet den Fokus vollständig auf den Goldsektor aus. Geplant ist der Aufbau einer Goldverarbeitung in Afrika. Damit reagiert das Unternehmen auf die veränderte Nachfrage an den Rohstoffmärkten und sucht nach langfristigen Wachstumschancen außerhalb des fossilen Sektors.

Kapitalerhöhung bis Ende März

Um die neue Strategie finanziell abzusichern, ist eine Kapitalaufnahme noch vor Ende März geplant. Die Mittel sollen die Liquidität und die operative Umsetzung für die kommenden zwölf Monate gewährleisten. Die Abstimmung am 25. März und der Erfolg dieser Finanzierungsrunde entscheiden darüber, ob Wildcat Petroleum den Neustart als Gold-Unternehmen vollziehen kann.

(12.03.2026)

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


