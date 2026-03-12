SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Breitling startet Formel-1-Partnerschaft mit Aston Martin ( Finanztrends)

12.03.2026, 3023 Zeichen

Breitling wird offizieller Uhrenpartner von Aston Martin und dessen Formel-1-Team. Die Schweizer Luxusmanufaktur feierte den Start der mehrjährigen Kooperation beim Großen Preis von Australien mit einer limitierten Sonderuhr. Der Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team kostet 10.500 Euro.

Comeback auf der großen Rennsport-Bühne

Für Breitling markiert das Bündnis eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports. Nach dem Ende der langjährigen Partnerschaft mit Bentley 2021 setzt die Marke nun voll auf die Formel 1. Beim Aston Martin Aramco F1 Team löst Breitling den bisherigen Uhrenpartner Girard-Perregaux ab.

Die Wege der beiden Traditionsmarken kreuzten sich bereits in der Vergangenheit – prominent im James-Bond-Film „Feuerball“ von 1965. Seit der Vorstellung des neuen AMR26-Rennwagens prangt das Breitling-Logo auf dem Boliden und der Teamkleidung der Fahrer Lance Stroll und Fernando Alonso.

Premiere: Eine Navitimer aus Titan

Das erste gemeinsame Produkt ist eine technische Neuheit: Es handelt sich um das erste klassische Navitimer-Modell mit einem Gehäuse aus Titan. Das Leichtmetall ist ein Schlüsselwerkstoff im Formel-1-Bau. Das Zifferblatt besteht aus schwarzer Karbonfaser.

Optische Akzente in „Aston Martin Racing Green“ und Limettengrün spiegeln die Teamfarben wider. Im Inneren tickt das hauseigene Chronographenwerk Kaliber 01. Der Saphirglasboden gibt den Blick auf einen Rotor mit dem Team-Emblem frei.

Streng limitiert für Sammler

Breitling fertigt weltweit nur 1.959 Exemplare der Sonderuhr. Die Zahl erinnert an das Jahr 1959, in dem Aston Martin erstmals in der Formel 1 antrat. Jedes Gehäuse ist mit „One of 1959“ graviert.

Der Preis von 10.500 Euro spiegelt den Einsatz von Titan und Karbon sowie den exklusiven Charakter der Kooperation wider. Analysten sehen darin eine konsequente Positionierung im Luxussegment. Die strenge Limitierung soll die Begehrlichkeit bei Sammlern zusätzlich steigern.

Kampf der Uhrenriesen in der Formel 1

Mit dem Einstieg begibt sich Breitling in ein hart umkämpftes Feld. Konkurrenten wie Rolex, TAG Heuer und Richard Mille sind seit Jahren fest mit der Rennserie verbunden. Die globale Reichweite und das wohlhabende Publikum machen die Formel 1 zur idealen Marketingplattform.

Der Schritt folgt logisch auf Breitlings NFL-Sponsoring im Vorjahr. Aston Martin betont, der wahre Wert liege in der „Aktivierung“ – also darin, die Fangruppen durch exklusive Erlebnisse zu verbinden.

Was kommt nach der ersten Limited Edition?

Die Partnerschaft ist auf mindestens drei bis fünf Jahre angelegt. Der jetzt vorgestellte Chronograph gilt nur als Auftakt. Branchenkenner erwarten eine ganze Serie themenspezifischer Uhren.

Diese könnten sich auch auf Aston Martins Straßenfahrzeuge wie den DB5 oder den Supersportwagen Valhalla beziehen. Zudem wird Breitling seine Präsenz an den Rennstrecken während der Grand-Prix-Wochenenden deutlich ausbauen. Der Verkaufserfolg der limitierten Erstauflage gilt als erster Indikator für das Potenzial dieser Allianz.


(12.03.2026)

