Iran-Krieg: Ölpreise explodieren nach Angriffen auf Tanker ( Finanztrends)

Der Konflikt mit dem Iran droht die Weltwirtschaft in eine Energiekrise zu stürzen. Nach tödlichen Angriffen auf Öltanker und Berichten über eine mögliche Verminung der Straße von Hormus erreichen die Spannungen einen neuen Höhepunkt. Die globalen Ölmärkte reagieren mit extremen Preissprüngen und großer Nervosität.

Straße von Hormus wird zum gefährlichen Nadelöhr

Die Lage eskalierte dramatisch, als die irakische Regierung einen tödlichen Angriff auf zwei Öltanker in ihren Hoheitsgewässern meldete. Mindestens ein Besatzungsmitglied kam ums Leben. Bagdad verurteilte den Vorfall scharf als Verletzung seiner Souveränität. Dieser Schlag verlagert den Kriegsschauplatz und erhöht das Risiko einer weiteren regionalen Ausbreitung des Konflikts.

Gleichzeitig sorgen Geheimdienstberichte für höchste Alarmstufe: Der Iran soll versuchen, die strategisch lebenswichtige Straße von Hormus zu verminen. Eine physische Blockade dieser Route wäre eine Katastrophe für die Weltwirtschaft, denn hier passiert rund ein Fünftel des globalen Ölbedarfs. Die kommerzielle Schifffahrt durch die Meerenge ist bereits nahezu vollständig zum Erliegen gekommen.

USA drohen mit Vergeltung und bieten Eskorte an

Als Reaktion auf die Bedrohung der Seewege bot US-Präsident Donald Trump an, Öltanker mit Kriegsschiffen der US-Marine durch die Straße von Hormus zu eskortieren. Dieses Angebot richtete er explizit auch an Länder wie China, einen Hauptabnehmer iranischen Öls. In einer scharfen Warnung drohte Trump Teheran mit „massiver Vergeltung“ für jede weitere Bedrohung der Schifffahrt.

Die wirtschaftlichen Folgen des seit zwei Wochen andauernden Krieges sind bereits jetzt immens. Interne Schätzungen der US-Regierung beziffern die Kosten für die ersten sechs Kriegstage auf mindestens 11,3 Milliarden Dollar. Das Weiße Haus wird den Kongress voraussichtlich um zusätzliche Mittel in Höhe von 50 Milliarden Dollar oder mehr bitten.

Ölpreise schießen über 120-Dollar-Marke

Die Märkte reagieren panisch. Nachdem der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent bereits die 100-Dollar-Marke durchbrochen hatte, kletterte er zeitweise auf fast 120 Dollar. Die anhaltende Volatilität treibt die Fracht- und Versicherungskosten für Reedereien in schwindelerregende Höhen. Die Gefahr durch Raketen und Drohnen macht jede Fahrt durch den Persischen Golf zum Roulettespiel.

Um die angespannte Versorgungslage auf dem Weltmarkt zu stabilisieren, vollzogen die USA eine überraschende Kehrtwende: Sie erteilten Indien eine 30-tägige Ausnahmegenehmigung für den Kauf von russischem Öl. Bislang war die US-Strategie darauf ausgerichtet, Indiens Abhängigkeit von Moskau zu verringern.

Diplomatische Lösungen in weiter Ferne

Während die militärische Lage eskaliert, gibt es auch diplomatische Vorstöße. Der iranische Präsident Massud Peseschkian nannte Bedingungen für ein Kriegsende. Dazu gehören „feste internationale Garantien“ für einen dauerhaften Waffenstillstand sowie Reparationszahlungen. Diese Forderungen kommen zu einer Zeit innerer Umbrüche, nachdem der oberste Führer Ali Chamenei getötet wurde.

Die Finanzmärkte blicken mit Sorge in die Zukunft. Der S&P 500 und der Dow Jones gaben nach, als die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts schwand. Analysten warnen vor einem dauerhaft hohen Ölpreis und dem Risiko einer globalen Rezession. Die G7-Staaten berieten bereits über die Freigabe strategischer Ölreserven, um die Preise zu dämpfen – eine Entscheidung steht aber noch aus.

Die Weltwirtschaft hält den Atem an. Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Iran seine Drohungen wahrmacht und die wichtigste Ölhandelsroute der Welt blockiert. Eine solche Aktion würde unweigerlich eine massive militärische Antwort der USA und ihrer Verbündeten provozieren. Solange keine diplomatische Lösung in Sicht ist, bleibt die globale Energieversorgung Geisel dieses Krieges.

