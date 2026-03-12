SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Fachkräftemangel treibt EHS-Jobmarkt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

12.03.2026, 4062 Zeichen

Deutschland erlebt 2026 einen historischen Fachkräftemangel bei Sicherheitsexperten. Strengere Gesetze, Digitalisierung und der demografische Wandel machen Umwelt- und Arbeitsschutz zu einem strategischen Unternehmensziel.

Regulierung öffnet neue Wege für Quereinsteiger

Die Politik reagiert auf den akuten Personalmangel mit flexibleren Zugangsregeln. Die zentrale DGUV Vorschrift 2 wurde reformiert und öffnet die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa) nun explizit für Hochschulabsolventen aus Biologie, Ergonomie oder Psychologie. Bisher war der Weg vor allem Technikern und Ingenieuren vorbehalten.

Die Erstellung rechtssicherer Gefährdungsbeurteilungen ist eine zentrale Pflicht jeder Sicherheitsfachkraft, um Bußgelder zu vermeiden.

Gleichzeitig wurde die Schwelle für vereinfachte Arbeitssicherheits-Betreuung in Kleinbetrieben von 10 auf 20 Mitarbeiter angehoben. Diese Entlastung soll den Druck auf den begrenzten Pool an Experten verringern.

Aktuell diskutiert der Bundestag eine weitere Reform: Die Pflicht zur Bestellung von Sicherheitsbeauftragten könnte von 20 auf 50 Mitarbeiter steigen – sofern keine besonderen Gefährdungen vorliegen. Der Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) pocht dabei auf klare Kriterien, um Bürokratie zu reduzieren ohne Schutzstandards zu senken.

Gesetzliche Pflicht trifft auf leere Bewerberpools

Trotz der Lockerungen bleibt die Lage angespannt. Das Arbeitssicherheitsgesetz verpflichtet jeden Arbeitgeber zur Bestellung von Betriebsärzten und Sicherheitsfachkräften. Besonders außerhalb der Metropolregionen finden Unternehmen oft niemanden. Die Konsequenzen sind drastisch: Verstöße können mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Für internationale Unternehmen stellt der deutsche Markt eine besondere Hürde dar. Die geforderte „Sifa 3.0“-Qualifikation der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ist für ausländische Fachkräfte schwer zu erlangen. Selbst Firmen mit reinen Homeoffice-Mitarbeitern in Deutschland müssen Risikobeurteilungen für Heimarbeitsplätze vorlegen und zertifiziertes Personal bestellen.

Vom Unfallverhüter zum strategischen Manager

Die Nachfrage ist branchenübergreifend hoch. Konzerne wie Amazon, Airbus oder AbbVie suchen intensiv nach EHS-Spezialisten, Sicherheitsingenieuren und Leitern. Die Aufgaben gehen heute weit über den Werkschutz hinaus: Sie umfassen komplexe Logistiknetzwerke, Pharmaforschung und psychische Gesundheit.

Im modernen Sicherheitsmanagement müssen Unterweisungen rechtssicher dokumentiert werden, um im Ernstfall gegenüber Versicherungen und Behörden abgesichert zu sein.

Das aktuelle Forschungsprogramm der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) für 2026–2029 unterstreicht diesen Wandel. Moderne Stellenprofile verlangen Kenntnisse in psychologischer Gefährdungsbeurteilung, REACH-Chemikalienrecht oder der Integration von Künstlicher Intelligenz in Sicherheitskonzepte.

Digitalisierung als Rettungsanker

Die Branche setzt auf digitale Lösungen, um den Mangel zu kompensieren. Die reformierte DGUV Vorschrift 2 erlaubt ausdrücklich den verstärkten Einsatz digitaler Technologien. Sicherheitsfachkräfte können so Beratungen, Ausschusssitzungen und Risikobeurteilungen virtuell durchführen. Weniger Reisezeit bedeutet: Ein Experte kann mehr Betriebe betreuen.

Marktbeobachter sehen die Zukunft in hybriden Modellen. Unternehmen werden verstärkt in interne Ausbildungen investieren und gleichzeitig auf externe Berater und digitale Compliance-Plattformen setzen. Der Dreiklang aus Umweltschutz, Digitalisierung und Arbeitssicherheit macht den EHS-Bereich zu einem der resilientesten Jobmärkte in der europäischen Industrie.


(12.03.2026)

